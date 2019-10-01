4-1'lik Trabzonspor yenilgisinden sonra gazetecilerin karşısına geçen yönetici Ahmet Ürkmezgil, Fikret Orman'a ulaşamadıklarını söyledi: "Telefonları şu aralar kapalı. Bu nedenle kendisine telefonla ulaşıp, 'Ne yapacağız?' diyecek halimiz yok. Onun da mutlaka ruh hali benimki gibidir." Koskoca Beşiktaş'ın düştüğü hale bakar mısınız? Kulübün yöneticisi bile Orman'a ulaşamıyor! Transfer yapmayan, Avcı'yı yalnız bırakan Orman, istifa etti ama kongreye aday olacağı konuşuluyor. Aday olacak mı, olmayacak mı bunu da bilen yok! Gemiyi en son kaptan terk eder ama Orman ortalıkta yok! Gemi açık denizde başkansız kaldı, su alıyor! Yapılan tüm bu saçmalıklar, 'Fikret Orman, paralar nerede?' sorusuna yanıt vermemek için mi yoksa?