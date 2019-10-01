Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Mevlüt Tezel > Gemiyi ilk başkan terk etti
MEVLÜT TEZEL
01 Ekim 2019, Salı MEVLÜT TEZEL

Gemiyi ilk başkan terk etti

4-1'lik Trabzonspor yenilgisinden sonra gazetecilerin karşısına geçen yönetici , 'a ulaşamadıklarını söyledi: "Telefonları şu aralar kapalı. Bu nedenle kendisine telefonla ulaşıp, 'Ne yapacağız?' diyecek halimiz yok. Onun da mutlaka ruh hali benimki gibidir." Koskoca Beşiktaş'ın düştüğü hale bakar mısınız? Kulübün yöneticisi bile Orman'a ulaşamıyor! Transfer yapmayan, Avcı'yı yalnız bırakan Orman, istifa etti ama kongreye aday olacağı konuşuluyor. Aday olacak mı, olmayacak mı bunu da bilen yok! Gemiyi en son kaptan terk eder ama Orman ortalıkta yok! Gemi açık denizde başkansız kaldı, su alıyor! Yapılan tüm bu saçmalıklar, 'Fikret Orman, paralar nerede?' sorusuna yanıt vermemek için mi yoksa?

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN