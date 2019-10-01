Beş ay önce doğum yapan Fahriye Evcen'e aldığı kilolar nedeniyle sosyal medyada haksız eleştirilerde bulunanlar olmuştu.

Aradan beş ay geçti ve Evcen, bu fotoğrafı paylaştı.

Haberde; ünlü oyuncunun diyet yaptığı, evinin bir odasını fitness salonuna çevirdiği ve yoğun bir şekilde spor ve pilates yaptığı yazıyordu.



EVCEN'E HAKSIZLIK

Toplumumuzda acayip bir kilo takıntısı baş gösterdi.

Elbette bunda diyet sektörünün insanları etkilemesinin payı büyük.

Diyet ve sağlıklı yaşam sektöründe büyük paralar dönüyor.

Sabah programlarına konuk olmak için ya da sahibi olduğu kliniğin beş dakika haberinin çıkması için para ödeyen diyet uzmanları bile var! Sonra da yeni çocuk sahibi olmuş bir annenin gururla taşıyacağı fazla kilolarıyla bile dalga geçiliyor.

Ve Evcen de kilo vermek zorunda kalıyor!

'Ünlü oyuncu, doğumdan beş ay sonra inanılmaz kilo verdi' spotlu haberler bile kadınlarımızı etkiliyor. Bir anne kilosunu değil, asıl bebeğine vereceği sütü kafasına takmalı. Ona 8, 10, 18 ay süt vermesi için elinden geleni yapmalı.

Keşke Evcen zayıflamasaydı; doğum kilosunu hunharca eleştirenlerin dediğini yapmış oldu böylece. Oysa ünlü oyuncu, kiloları eleştirilirken 'Her anne, her kadın çok güzeldir!' diyerek gerekli yanıtı vermişti.