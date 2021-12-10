Google'ın açıkladığı arama trendlerinin sonuçlarına göre; 2021'de Türkiye'de en çok EBA giriş kelimesi arandı. İkinci, popüler dizi 'Squid Game' oldu. Liste 3. 'AÖL' (Açık Öğretim Lisesi), 4. Mesut Özil, 5. Elmalı Davası... diye devam ediyor.

■ En çok aranan ilk beş isim ise şöyle sıralanıyor; Mesut Özil, Ebrar Karakurt, Mahmut Özer, Burak Elmas, İrfan Can Kahveci.

■ "Ne Zaman?" sorusuyla yapılan aramalarda ise "Okullar ne zaman açılacak?", "Kabine toplantısı ne zaman?", "Yasaklar ne zaman bitiyor?" aramaları ilk üçte yer alıyor.







■ "Kim?" sorusu için "Survivor'da kim elendi?", "Ne zaman sorusu?" için "Okullar ne zaman açılacak?", 'Nasıl?" sorusu için "HES kodu nasıl alınır?" en çok aranan sorular oldu.

■ Özetle 2021'e Kovid-19 ve onun yarattığı etkiler damgasını vurdu. Milyonlarca öğrencinin eğitime online devam etmesi 'EBA'yı birinci yaptı. Yine pandemiye bağlı olarak okulların ne zaman açılacağını ve yasakların ne zaman kalkacağını merak etmişiz.







■ Bence en büyük sürpriz en çok arananlarda 'ekonomi', 'dolar' ve 'zam' kelimelerinin geçmemesi! Sosyal medya ve medyaya baktığınızda tek gündem ekonomi, hayat pahalılığı, işsizlik, dövizin yükselmesiydi ama halkımız Google'da bu konuları en çok arananlar listesine sokacak derecede merak etmemiş iyi mi?

■ 'Dolar' yerine 'Squid Game'i merak etmişiz. İnsanlar internete daha çok kafa dağıtmak için giriyor diyelim. Dizilerin ön planda olması normal ama Mesut Özil'in 'HES kodunu almayı' geçmesine ne diyeceğiz? Yoksa ülkenin eğitimli kesimi Yandex mi kullanıyor?

■ "Nasıl?" diye yapılan aramalarda "Cuma namazı nasıl kılınır?" sorusunun altıncı sırada yer alması da ironik olmuş.

■ En çok aranan isimlerin yarısının futbolcu olması ve en çok "Survivor'da kim elendi?" diye arama yapılması, ülkece boş işlerde uğraştığımızın göstergesi olabilir mi? Yoksa internet ve sosyal medya yine bizi yanıltıyor mu?

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O DA ÇOCUK İSTİYOR!

Dünyanın en zengilenlerinden Elon Musk, azalan doğum oranına dikkat çekti.

8 milyar insan zaten fazla değil mi?

Musk, "Tam tersi. Lütfen sayılara bakın. Eğer insanların daha fazla çocuğu olmazsa, medeniyet çökecek" diyor!

Örneğin; İspanya ve Japonya'nın da bulunduğu 23 ülkenin nüfusu 2100 yılında bugünkünün yarısına inmiş olabilir.







Asıl sorun ise bazı ülkelerde o yıl doğan çocukların sayısı kadar insan da 80 yaşına basacak. Dünya devasa bir huzurevine dönüşecek!

1950 yılında kadınların doğum oranı ortalama 4.7'ye kadar çıkmıştı. Şimdi ise 2.4'e kadar geriledi!

Türkiye birçok ülkeye göre genç nüfusa sahip ama bizde de doğurganlık hızı 2001 yılında 2.38 çocuk iken, 2019 yılında 1.88 çocuk olarak kayıtlara geçti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gençlerimize en az 3 çocuk tavsiye ediyorum" dediğinde eleştirenler olmuştu. Şimdi en gelişmiş ülkelerin liderleri, Musk gibi en zengin insanlar çocuk yapın diyor!

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UYUŞTURUCU TEHLİKESİ!

Yeni yapılan bir araştırma; Instagram'da reşit olmayan kullanıcıların bile kolayca uyuşturucu maddelere erişim sağlayabildiğini gösterdi.

Instagram, uyuşturucu maddelere dair hashtag'leri yasaklıyor ama uygulamanın algoritması, kullanıcıları doğru bir şekilde yönlendirmek için otomatik tamamlama özelliğini kullanıyor ve bu durum da yasaklı hastag'lerin türevlerine erişimi kolaylaştırıyormuş.







Tamamı reşit olmayan yedi farklı sahte hesap üzerinden gerçekleştirilen araştırmada bir uyuşturucu satıcısının hesabı takip edilmeye başlandığında platformun diğer uyuşturucu satıcılarını da önermeye başladığı tespit edildi.

Ne kadar "Önlem alıyoruz" deseler de uyuşturucu satıcıları Instagram'ın bir açığını buluyor ve en kestirme yoldan gençlere ulaşıyor! Kısacası sosyal medyanın dışı güzelce ambalajlanmış ama içi tehlikeli!

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PRENS KAFASI!

Kraliyet Ailesi'ndeki görevlerini bırakan Prens Harry, son röportajında keyif alınan bir işte çalışmanın önemli olduğunu ve akıl sağlığı için acınası bir kariyeri bırakmanın tercih edilmesi gerektiğini söyledi ve "Eğer işinizden keyif almıyorsanız bırakın" mesajını verdi.







Harry, birçok insanın hayatta kalmak için çalıştığını bilmiyor mu?

Harry, birçok insanın hayatta kalmak için çalıştığını bilmiyor mu? Aslında ben de prens olsam ve Kraliyet Ailesi'nin sıkıcı işlerinden sıkılsam aynı şeyi söylerdim! Prens kafası böyle bir şey işte!

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SERVET VERGİSİ ZAMANI!

2021'de tüm dünyada milyarderlerin toplam serveti bir yıl öncesine göre yüzde 75 arttı.

Dünyanın en zengin yüzde 10'u küresel toplam gelirin yüzde 52'sini kazanıyorken, en yoksul yüzde 50 bu gelirin sadece yüzde 8'ini kazanıyor.

Türkiye'de de en zengin yüzde 10, tüm gelirin yüzde 54,5'ini alırken, en yoksul yüzde 50'nin payı sadece yüzde 12.

Dünyada zenginler gelirlerinin büyük bir kısmını şirketlerinde tutuyor. Çünkü kurumlar vergisi oranı, gelir vergisi oranından daha düşük.







Dünyada büyük çoğunluğu oluşturan dar gelirliler ise kazançlarının tamamını hayatta kalmak için harcadıkları için tasarruf edemiyor. Dolayısıyla da servet sahibi olamayıp zenginler gibi kazançlarına oranla daha az vergi ödemiyorlar!

Türkiye'de servet unsurları üzerinden alınan vergilerin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla içindeki payı yüzde 1 civarında. Oysa Fransa'da bu oran yüzde 4.4, Kanada'da yüzde 3.9, İngiltere'de yüzde 4.2 civarında!

Ekonomide sorunlar yaşanırken zenginler paralarını dövizde ve repoda tutup, yatırım yapmıyorsa, kurlardaki artışla kazançlarını artırıyorlarsa, şimdi servet vergisi almanın tam zamanı!

Böyle olursa dar gelirli insanların ekonomik mücadeleye inancı artar!

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Altyazı

"Tam unuttum derken bir şarkı çalar, biri onun gibi güler, birisi parfümünü sıkıp onun gibi kokar, tüm unuttuğun boşa gider." (Like Crazy)

