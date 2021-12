Fiyatı her geçen gün artan araç piyasasının arkasından saklambaç oyunu çıktı. Bayi, galeri ve filo şirketleri satışı yavaşlatarak arzı düşürüyor. Çip krizi ve kurdaki harekete arz eksikliği eklenince fiyat tırmanıyor!

Bu saklambaç oyununu Sabah'tan Betül Alakent'in haberiyle öğrendik: "Bayi gelen aracın ÖTV'sini yatırıyor ve plaka alıyor. Plaka takılan araç ikinci ele düşer. Böylece sıfır km araçta ikinci el piyasası oluşuyor. Bunu da galeri üzerinden satışa sunuyor. Bayinin sitesinde örneğin o aracın fiyatı 250 bin TL ama piyasada yok. İkinci ele düşen sıfır km araç ise 300 bin TL'den satılıyor. Müşterinin de acil ihtiyacı olduğu için alıyor."

Betül haberinde aslında stokçuların konumunu da verdi: İSTOÇ'un altı sıfır otomobil dolu!

PEŞİNİ BIRAKMIYOR...

Marketlerdeki ortak fiyat belirleme oyununu ortaya çıkaran SABAH Gazetesi, araba stokçularını deşifre ederek önemli bir işe imza attı. Sabah stokçuların, fırsatçıların peşini bırakmıyor! İşte 'yurttaş gazeteciliği' budur.

Enflasyonu tetikleyen üç sac ayağı var; market, otomobil ve emlak sektörü. Emlak sektöründeki inanılmaz fiyat artışları da denetlenmeli!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkeyi stokçulara mezar edeceğiz" derken bu sorunu bitirmede ne kadar kararlı olduğunu gösterdi. Bu stokçuların yatacak yeri yok! Hem vatandaşı soyuyorlar, hem enflasyonu tetikliyorlar hem sosyal medyada algı operasyonlarına zemin hazırlıyorlar hem de Türkiye'nin ekonomik imajını zedeliyorlar! Bunun adı vatana ihanettir, cezası sadece maddi olmamalı!

HADİ UĞUR HOCA KALDIR ŞU PATENTİ

BioNTech şirketinin CEO'su Uğur Şahin, "Koronavirüse karşı yeni bir aşıya ihtiyacımız olacak, asıl soru yeni aşıya ne zaman ihtiyaç duyacağımız" dedi. Ve şöyle devam etti: "Koronavirüs aşıları üzerindeki patentin kaldırılmasına karşı değilim. Buna ilişkin çözümlere ilgi duyuyorum."

Bu köşede defalarca koronavirüs aşıları üzerindeki patentin kaldırılması gerektiğini yazmıştım. En son 29 Kasım tarihli 'Aşı patentleri serbest bırakılmalı' başlıklı yazımda, Omicron varyantı çıktıktan sonra aşı şirketlerinin patentleri kaldırmasının hayati mesele olduğuna değinmiştim. Yazı şöyle bitiyordu: "Aşı şirketleri daha çok kar edecek diye küresel ekonomik sistem yine darbe mi alacak? İnsan ırkının geleceği tehlikeye mi girecek?"

Dünyada böyle bir beklenti var. Uzmanlar defalarca açıklama yaptı. Ben Uğur Hoca'nın açıklamasından sonra BioNTech aşısının patentinin kaldırılacağına inanıyorum. Diğer şirketler de BioNTech'i örnek alacaktır.

KADIN ŞOFÖR DEĞİL! DİDEM!

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, Nişantaşı'nda basın mensuplarının "Kadın şoförle mi çalışıyorsunuz?" sorusuna "Didem'le birlikte çalışıyoruz" yanıtını verdi. Atagül, çalışandan ismiyle bahsederek güzel bir nezaket örneği gösterdi.

BEKARA EV VAR MI, YOK MU?

Kırklareli'de yaşayan bir kişi, internette gördüğü kiralık ev ilanı için başvurmuş. Ev sahibinden "Erkeklere ve öğrencilere ev veremeyeceği" yönünde cevap alınca da ayrımcı muameleye maruz kaldığını belirterek Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na (TİHEK) başvurmuş.

TİHEK yazılı görüş talep etmiş. Ev sahibi de evin bulunduğu binanın aile apartmanı olduğunu ve aile birliği olan kişilere kiraya vermek istediğini yazılı olarak belirtmiş.

TİHEK de kararında, herkesin kanunlar önünde eşit olduğunu, söz konusu olayda "medeni hal" ve "cinsiyet" temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine hükmetti. Ve ev sahibine 4 bin lira idari para cezası verilmesine, bu cezanın uyarı cezasına dönüştürülmesine karar verdi.

TİHEK'e başvuran vatandaşı kutluyorum, sessiz kalmamış ve hakkını aramış. Ama uyarıyı alan ev sahibi bu karar karşında mutlu olmuştur. Ceza neden uyarıya çevriliyor? Haklı bir başvuru işe yaramıyorsa bir daha kim hakkını arar?

BİZDE 'ME TOO' OLMAZ!

Ünlü oyuncu George Clooney, 2017'de film yapımcısı Harvey Weinstein'a yönelik 80'den fazla kadının cinsel istismar suçlamasında bulunmasının ardından başlayan Me Too (Ben de) hareketinin insanların iş yerinde pislik gibi davranmasını engellediğine inandığını açıkladı.

Oscar'lı aktör, Weinstein'ın yaptığı korkunç şeylerin üstüne, "İş yerinde bir pislik olmak artık kabul edilebilir değil. Patron olman insanlarla cinsel ilişki yaşayabileceğin anlamına gelmez. Artık bir pislik olmaktan kurtulamazsın, ispiyonlanırsın" dedi.

'Me Too' kampanyasına kadar şov dünyasında özellikle kadınların cinsel istismara maruz kalması olağan karşılanıyordu. Hollywood'daki ünlülerin bile ses çıkarmadığı bir durumdu bu. Bizde de cinsel istismarlar o kadar çok kanıksanmıştı ki, Yeşilçam'da 'Rejisörün Yatak Odası' adlı film bile çekildi. Yönetmenliğini Müjdat Saylav'ın yaptığı Bilal İnci, Gönül Hancı'ın rol aldığı 1975 yapımı filmde, ünlü olma hayalleriyle tuzağa düşürülen saf bir kız ve onu kurtarmaya çalışan bir kabadayının öyküsü anlatılıyordu. Kısacası bir ibret öyküsüydü.

Bu konuda birkaç yazı yazdım ama Türkiye'deki şov dünyasında 'Me Too' kampanyası yeterli ilgiyi görmedi. Cinsel istismara maruz kalmış birçok oyuncu öne çıkmadı. Tabii öne çıkmamanın da bazı haklı gerekçeleri var. Öne çıkanlar da şov dünyasından yeterli desteği görmedi.

Altyazı

"Bazen, konuşmamak daha iyi hissettirir. Hiçbir şekilde. Hiçbir şey hakkında. Hiç kimseye." (Breaking Bad)