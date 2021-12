Facebook, Roblox, Microsoft ve Epic gibi şirketlerin milyarlarca dolarlık yatırım yaptığı ve internet evreninin bir sonraki aşama olarak görülen 'Metaverse' konseptinde, dijital (sanal) bir mega yat 650 bin dolara satıldı.

Sandbox sanal oyun dünyasında, Metaverse evreninin bir parçası olarak tasarlanan bu sanal mega yatın adı 'Metaflower Super Mega Yacht.' Bir mega yatta olan her şeyin yanı sıra iki helikopter pisti, jakuziler ve bir DJ kabini yer alıyor.

Bu yat, aynı zamanda en pahalı token'lardan (NFT) biri oldu.

Geçtiğimiz ay Metaverse'teki sanal dünya Decentraland'da bir dijital arazi de 2.43 milyon dolara satıldı. Bu sanal arazi, gerçek lüks evlerden bile pahalı!





Metaverse, NFT falan filan... Sonuçta bu yat sanal ve gerçekte mevcut değil! "Sanal bir yata neden 650 bin, sanal bir araziye 2.43 milyon dolar verir bir insan?", "Sanal yatla ne yapılır?", "Aklını mı kaçırdı bu insanlar?" diye sorabilirsiniz.



AMAÇ NE?

Bu insanlar gayet akıllılar! Eğer Facebook, WhatsApp ve Instagram'ın sahibi Mark Zuckerberg'in planı tutarsa, insanlar Metaverse aleminde kafalarına arttırılmış gerçeklik gözlüğü takarak sosyalleşecek. Akşam eve dönüp Metaverse'e girip Orta Çağ'da bir şatoda, şimdiki zamanda Paris'te bir kafede ya da fantastik bir ortamda kendi seçtiği, sevdiği insanlarla bir araya gelip zaman geçirecek.

İşte Zuckerberg bu sanal alemde vakit geçirmeyi de paraya çevirmek istiyor. Metaverse evreninde de yine sosyal sınıflar, statüler olacak. Zenginlerin grubuna sandalla değil, 650 bin dolarlık mega yatla girilecek belki de! Yakın gelecekte bu yat, Metaverse'de kiraya verilecek ya da daha yüksek bir fiyata satılacak.







K-pop grupları sanal konserler vermeye başladı bile. Birçok ünlü yakında Metaverse'de olacak. Bu NFT satışlarıyla da yavaş yavaş sanal para ile alışveriş ve Metaverse için gerçeklik algısı oluşturuluyor!

12 yıl önce Instagram, Twitter vs. gibi sosyal medya ortamlarında saatlerce takılacağınız aklınıza gelir miydi? Benim teorim şu; gerçek hayat sıkıcı ve yorucu olduğu sürece insanlar kendi sevdikleriyle yarattığı Metaverse'ün sanal aleminden çıkmayabilir.

10 bin mühendis alacağını ve şimdilik Metaverse için 10 milyar dolar harcayacağını söyleyen Mark Zuckerberg, boşuna yatırım yapmıyor!

***



BAKLAVAYI DEĞİŞTİRELİM Mİ?

Yemek yazarı Vedat Milor, "Gaziantepli ustaların yaptığı baklava dünya çapında bir şaheser. Ama düşünün, şöyle Batı'da pastacılık eğitimi almış bir modern şef çıkıp da hamuru daha da geliştirse, şerbetle oynasa, sunumu daha farklı yapsa nasıl olur?" dedi.

Gaziantepli baklava ustalarından hemen itiraz geldi.

Ustalar genelde şu yorumları yaptı:







"Baklavanın yapım aşamasında modernize olacak bir durum yok... Biz ustamızdan nasıl gördüysek öyle devam ediyoruz." "Gaziantep baklavasının reçetesi yüz yıllardır aynı. Çırak ustadan ne gördüyse onu yapıyor. Ama sunum sürekli değişiyor." Aslında soğuk baklava, çikolatalı baklava, mor baklava, midye baklava, beyaz baklava gibi farklı arayışlar devam ediyor. Ama hiçbiri klasik baklavanın yerini tutmuyor.

Ayrıca baklava da kendiliğinden ortaya çıkmadı. Uzun yıllara dayanan bir gelişim söz konusu.

Bence baklava evrimini tamamladı, lezzet olarak zirveye ulaştı. Ve bu yüzden ne değişiklik yapılırsa tutmuyor, klasik baklava gibi güzel olmuyor!

***



DEV ŞİRKETLERİ NEDEN HİNT CEO'LAR YÖNETİYOR?

Google, Microsoft, Adobe, IBM, Palo Alto Networks'ün ardından Twitter'ın başına da Hindistan'da büyüyüp eğitim almış bir CEO olan Parag Agrawal geldi.

Bankacılık devi Barclays'in, hijyensağlık- gıda devi Reckitt Benckiser'ın, ilaç devi Novartis'in CEO'ları da Hint!

Özellikle bilgisayar mühendisliği, yazılım, internet teknolojisinde Hindistanlılar çok başarılı. Bankacılık ve ekonomi alanlarında da tercih ediliyorlar. Peki, nedir bunun sırrı?

■ Her şeyden önce 1.38 milyar nüfusa sahip bir ülkeden bahsediyoruz. Bu kadar çok insanın arasından başarılı bireylerin çıkma olasılığı, diğer ülkelere göre daha yüksek.







■ Eski sömürge olmaktan gelen İngilizce avantajını da iyi kullanıyorlar.

■ Sömürge döneminde İngilizlerin okullarda logaritmik cetveli ezberletmesinin çocuklarda müthiş bir matematik ve algoritma zekasının gelişmesine neden olduğu da rivayet ediliyor. Zaten Hindistan matematik alanında her zaman ekol ülke oldu.

■ Çin'den bile ucuz iş gücünün olması, yabancı şirketlerin bilgisayar yazılımında Hint gençlere büyük istihdam sağlaması da önemli bir faktör.

■ Yurt dışında birbirlerini tutan, destek olan bir halk oldukları için, zamanla özellikle bilgisayar yazılımında büyük bir Hint lobisi oluştu.

■ En önemli neden ise hâlâ gücünü koruyan kast sistemi. Hindistan'da üst sınıfa atlamak çok ama çok zor olunca fakir aileler ve orta sınıf, çocuklarını eğitime yönlendiriyor. Nüfus çok kalabalık olduğu için de öğrenciler arasında korkunç bir rekabet var. Rekabet de kaliteyi artırıyor. Sadece çok iyiler, bilgisayar mühendisliği ve yazılım konusunda eğitim alıyorlar. Ve sonra da ilk fırsatta yurt dışına çıkıyorlar.

■ Google, Microsoft, Twitter vs. bu devasa şirketlerin CEO'larının Hint olması rastlantı değil.

***



DEMİ MOORE'U DA KAYBETTİK!

Londra'da düzenlenen İngiliz Moda Ödülleri törenine katılan ünlü oyuncu Demi Moore yüzüne yaptırdığı son estetik operasyonla gündem oldu.

Moore'un elmacık kemiklerinin aşırı belirginliği ve dudak bölgesinin görüntüsü dikkat çekti.







59 yaşında üç çocuk annesi Moore da sürekli estetik yaptıran ünlüler kervanına katıldı. Elbette bir insan olduğundan daha genç ve güzel gözükmek isteyebilir. Evet, şov sektörü acımasız, yaşlanınca teklifler bıçak gibi kesilir! Lakin estetik yaptırmanın da bir sınırı olmalı!

Görüntünle uğraş uğraş nereye kadar? Moore da sayısız operasyondan sonra tanınmayacak bir hale geldi. Onu da kaybettik!

Yaşlanmak da hayatın bir süreci, kendinle barışık olmak gerek.

***



Altyazı

"Kendini çok zorlama; en güzel şeyler, onları en az beklediğinde olur." (Fight Club)