Önceki gün dolar 18 liradan, 12 liraya düşünce "Şimdi, döviz kurlarındaki yükselişi bahane edip ete, süte, ekmeğe, tuvalet kağıdına, benzine, peynire vs. her şeye zam üstüne zam yapanların fiyatları geriye çekmesine sıra geldi" diye yazmıştım.

Güzel haber önce otomobil piyasasından geldi. Citroen, Opel ve Peugeot dün itibarıyla tüm modellerinde fiyatları ortalama yüzde 10-12 arasında indirdi. Renault Mais de ortalama yüzde 20 indirim planladığını açıkladı. 2. el otomobil piyasası ve İstanbul'da satışa çıkan yeni konutların fiyatlarında da bir düşüş var.







ETİKET OYUNU

Ancak market fiyatlarında bir değişiklik yok. Ünlü bir market zinciri, dalga geçer gibi sütteki 5 kuruşu düşük indirim diye gösteriyordu.

Dün markete giden eşime "İndirim var mı?" diye sordum. Güldü, "Ne indirimi, zam bile yaptılar. Dolar düşmeden önce 15.90'a aldığım büyük ıslak mendil, bugün 19.90 lira oldu. Bir market kağıt havluyu 39 liradan 19 liraya indirmiş ama aynı kalitedeki kağıt havlu, diğer marketlerde 16 lira! İndirim yapıyor gibi gözüküp zam yapmışlar. Sıvı deterjan da 29 liradan 35 liraya çıkmış. Ayçiçek yağının fiyatında da değişiklik yok" dedi.

"İki günde hemen fiyatları düşüremezler" diyebilirsiniz. Peki, otomobil bayileri fiyatları nasıl düşürüyor? Geçtiğimiz hafta, devamlı gittiğim bir marketin kasiyeri "İnanın günde bir-iki kez etiket değiştirmekten normal işimizi yapamıyoruz. Şimdi işi sadece etiket değiştirmek olan elemanlar alınmaya başlandı" demişti.

Yani marketlerin bünyesinde fiyatları anında değiştirecek etiketçi elemanlar var. İsteseler anında fiyatları değiştirirler ama bunu yapmak yerine etiket oyununa başvuruyorlar. Ürünlerin son fiyatını yüksek gösterip sonra indirim yapmış gibi yapıyorlar.

Dün de yazdım; dolar yükselince otomobil, cep telefonu, benzin gibi ithal ürünlerin zamlanması normal. Anormal olan başta gıda olmak üzere yerli üretim mallara dolardaki yükseliş bahane edilerek yapılan zamlar!

Şimdi ise marketler doların düşmesine rağmen yerli üretim mallara bile indirim yapmıyor. Hatta bazı ürünlerde zam yapıyorlar!

Dün de yazdığım gibi devletimiz hiç vakit kaybetmeden bütün müfettişleri sahaya sürüp, doları bahane edip zam yapanları denetlemeli.

Esas denetim şimdi yapılmalı! Son zamlar geri alınmazsa 'kur farkı' vatandaştan çıkar!

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BU GENÇ BERE TAKMAMALI!

'Kur korumalı TL mevduat' adlı yeni sistemin açıklanmasıyla birlikte döviz kurlarında yüzde 35'e varan düşüşten sonra muhalif bazı sunucu ve yorumcuların yaşadıkları şok yüzlerine yansımıştı.

Sosyal medyada da benzer bir tablo vardı. Doların düşmesine sevinecekleri yerde hemen yeni sistemi eleştiren paylaşımlar yapıldı.

İşte "Bu iktidar gitsin de ne olursa olsun" anlayışı muhaliflik değil, başka bir şey! Hâlâ bu ülkeyi, halkını anlamamakta direniyorlar!

Burası, 18 liralardan aldığı doları 12 liradan bozdururken "Zarar etsem de güzel oldu. Bana göre düşmesi gerekiyordu, iyi oldu.







Kaybetsem de çok mutluyum" diyen temiz kalpli insanların ülkesi.

Bir genç, dolar düşünce Türk bayrağının ön planda olduğu yeni bir saç modeli yaptırmış. Berber, dolar ile euro'yu ayak altında simgelemiş!

Sosyal medyada bu genç için "Yakında saçını gizlemek için bere takar bu salak" diye tweet'ler atıldı!

Halkımız ekonomideki en küçük olumlu gelişmeyi bile sevinçle karşılıyor. Devletine güveniyor. Bu genç o bereyi takmamalı! Vatan sevgisiyle dolu insanlarımız espri konusu olmamalı. Vatandaş markete korkarak gitmemeli, aldığı maaş erimemeli! Bu sefer plan tutmalı!

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ÇOCUKLUĞUMUZUN SESİNİ KAYBETTİK

Bir güzel insanı daha kaybettik. Sezai Aydın denince benim aklıma 'Ayı Yogi', 'Rambo', 'Rocky' ve 'Fred Çakmaktaş', 'Bill Cosby' gibi farklı karakterlere yaptığı muhteşem seslendirmeler gelir.







Aydın'ın tiyatro ve sinema kariyeri de başarılarla doluydu ama asıl dublajda harikalar yarattı. Muhteşem sesi ve tonlamalarıyla Türkiye'de dublaj sanatının ustalarından biriydi.

Ölüm haberini alınca Rocky'nin Aydın'ın sevilen sesiyle 'Adriaaan' diye bağırışını hatırladım. Şimdi Rocky, Fred Çakmaktaş ve daha birçok karakter öksüz kaldı.