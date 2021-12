Ülkemizin en güçlü ve en yüksek kapasiteli haberleşme uydusu olan Türksat 5B'nin, SpaceX firması tarafından uzaya fırlatılmaması için Elon Musk'a büyük baskı yapıldığına dair haberler geliyordu.

ABD'deki Türkiye karşıtı lobiler çok uğraştı ama Musk sözünde durdu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Sayın Musk'ı ve SpaceX firmasını Türkiye karşıtı lobilerin şantajına ve baskısına boyun eğmedikleri için şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum" açıklamasında bulunması Türkiye'nin küresel güçler tarafından nasıl ablukaya alındığının özeti aslında.







Türksat 5B, Sabit Uydu Servis sınıfı uydulara göre en az 20 kat fazla kapasite verimliliğine sahip. Türksat 5B'nin devreye girmesiyle veri iletim hızı ve kapasitesi 15 kattan fazla artacak. Bu sayede internet erişiminin kısıtlı olduğu bölgelere geniş bant uydu internet hizmeti verilebilecek.

Ekonomik zorluklar yaşadığımız bir dönemde Türksat 5B'nin hizmete girecek olması ülkemiz adına büyük başarı.

Elon Musk'ın Time dergisi tarafından yılın kişisi seçildikten kısa bir süre sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile videokonferans görüşmesi yapması ise bence bir halkla ilişkiler başarısı. Musk daha önce Türkiye'ye gelip Erdoğan'ı ziyaret etmişti.







Z KUŞAĞI'NIN KAHRAMANI

297 milyar dolar serveti, kripto para piyasasını yönlendirmesi, SpaceX ile Tesla'nın CEO'su olması vs. Musk'ın bu başarılarından bile daha önemli bir vizyonu var. NASA bile artık gözlem aracını uzaya göndermek için SpaceX üretimi roketler kullanıyor.

Dünyadaki birçok siyasi liderden daha önemli şahsiyet olan Musk'ın geliştirdiği teknolojiler uzayda yaşamı ve insan ırkının geleceğini belirleyecek. Dünyadaki tüm Z Kuşağı'nın da kahramanı o!

Musk'ın Erdoğan ile sık sık görüşmesi, samimi dostluk ilişki içerisinde olması ülkemiz adına faydalı ve anlamlı. Hem bugünü hem de geleceğin dünyasını şekillendiren Musk'a Erdoğan'ın hediye ettiği NFT'nin 5 bin öğrencinin uzaya ve geleceğe dair hayallerini anlatan resimlerden oluşması da çok anlamlı. Türkiye'nin geleceği o NFT'de gizli!

***



SAHTE İÇKİ ÖLÜMLERİ NASIL ÖNLENİR?

Sahte içkiden ölenlerin sayısı 43'e yükseldi! Bu önceki günkü rakam. Muhtemelen yılbaşına kadar sayı artacak! Her yıl aynı sorunu yaşıyoruz. Yeni yıla yaklaşırken içki talebi artıyor. Alkollü içkilerin fiyatı yüksek olunca piyasaya daha çok sahte içki sürülüyor.

Peki, sahte içki yapanlar neden metil alkol kullanıyor? Etil alkol kullansalar insanlar zehirlenmez ve işleri devam eder.

Birinci neden etil alkolün daha zor bulunması! Neden zor bulunuyor bu da ayrı bir tartışma konusu. Bence insanların ölmesi sahte içki üretenlerin umurlarında değil. Bu suçun tasarlayarak insan öldürmekten farkı yok!

Bir de kör olanlar var! Metil alkol zehirlenmesi yüzünden hastaneler doldu! Sahte içki sorunu genelde yılbaşı yaklaşırken konuşuyoruz ama yılın geneline bakılınca da sahte içkiden ölenlerin sayısında artış var! Sahte ya da kaçak içki üretimi yüzünden devlet de büyük vergi kaybına uğruyor.

Sayıştay'ın 2018 yılındaki raporuna göre sahte içkiden dolayı devletin sadece o günün parasıyla uğradığı vergi kaybı 1,5 katrilyon. 2021'deki vergi kaybı daha yüksek olmalı!

Alkollü içkinin vergisinin sürekli artmasının kaçak alkolün önünü açtığı ortada! Alkollü içkilerde vergi düşürülürse devlet daha çok kazanır ve sahte içkiden ölümler azalır.

***



İREM NEDEN BIRAKTI?

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli sporcu İrem Yaman tekvandoyu bıraktığını duyurdu. İrem, 16 yıl süren spor kariyerinde çok çalıştığını, büyük fedakârlıklar yaptığını, ailesinden, sevdiklerinden uzak kaldığını ve şimdi veda etme vaktinin geldiğini söyledi.

İrem'in kariyerindeki başarılar saymakla bitmez. 26 yaşında tekvandoyu bırakması sürpriz ve üzücü bir gelişme.

Bu kararda Tokyo Olimpiyatları'na katılmamanın yarattığı hayal kırıklığının etkisi olduğunu düşünüyorum ama o tartışmada İrem haksızdı!







Genel sıralamanın önemli olmadığı, Hatice Kübra İlgün ile yapacağı maçı kazanması gerektiği müsabakadan 1,5 ay önce İrem'e söylenmişti.

Demek ki, İrem, Paris Olimpiyatları'na hazırlanma motivasyonunu kendinde bulamadı.

Peki, İrem bundan sonra ne yapar? Daha önce de yazmıştım; İrem'in sporculuktan gelen dinamizm ile birleşen farklı bir güzelliği var. Oyunculuğu denemeli.

Bizde birçok erkek jön bile aksiyon ve dövüş sahnelerinde başarılı değil. Yapımcılara benden söylemesi; İrem'den iyi bir aksiyon oyuncusu olur!

Ülkemize kazandırdığı şampiyonluklardan dolayı İrem'e sonsuz teşekkürler.

***



2022'NİN RENGİ

Yedi temel rengi bilen ve diğerlerini de eşine soran bir erkek olarak bu yeni rengi nasıl anlatsam acaba? Umarım kafanızı karıştırmam!

Dünyada moda, tekstil, endüstri tasarım gibi pek çok sektöre hizmet veren renk sistemi ve tedarikçisi Pantone, yeni yılın rengini "Very Peri" olarak belirledi.







'Very Peri", firmanın kataloğuna uzun süredir girebilen ilk yeni renkmiş. Bu renk, küçük deniz salyangozu olarak Türkçeye çevrilen 'periwinkle' bitkisinin doğal renginden ilham alıyormuş. Bu bitkiyi de ilk defa duyuyorum.

'Very Peri' mavinin morkırmızı alt tonlarla buluştuğu noktalardan biriymiş!

Bu renk, dünyanın içinden geçtiği "dönüştürücü zamanları" yansıtıyormuş. Covid-19 pandemisinin etkisi yavaş yavaş kalkarken yaşadığımız dönüşümü ve 'zeitgeistin' (zamanın ruhunu) 'Very Peri' sembolize ediyormuş!

Kısacası 'Very Peri' rengini bu yıl sıkça göreceğiz.

***



ASANSÖRDEKİ ADIM!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, üst geçit asansörünün düğmesine ayağıyla basarak iz bırakan kişi ile Ay'a ilk ayak basan insan Neil Armstrong'un ayak izlerini yan yana koyarak sosyal medyada paylaştı. O paylaşımda "Yorumu size bırakıyoruz" notu yer alıyordu.







Yoruma gerek var mı? Her şey ortada! Solda aya basılan ilk adım var, sağda ise bir hayvan izi! Armstrong, Ay'a ayak basarken "İnsan için küçük, insanlık için büyük bir adım" demişti. Asansördeki ayak izi de hayvanlık için büyük adım olmuş!

Aslında hayvan dostlarımızın günahını almayalım onlar, asansöre izini bırakan kişiden daha medeni!

Klişe olacak ama eğitim şart!