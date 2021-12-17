Kestane balının diyarı Zonguldak’tan selamlar sevgili okurlar... Sabah programlarında enteresan vakalar yaşanmaya devam ediyor.

Kestane balının diyarı Zonguldak'tan selamlar sevgili okurlar... Sabah programlarında enteresan vakalar yaşanmaya devam ediyor.

Örneğin atv'de yayınlanan 'Esra Erol'da' programına katılan 64 yaşındaki Songül Döner, 47 yıllık eşi Muzaffer Döner'in evi terk ettiğini ve kendinden 20 yaş küçük biriyle birlikte yaşadığını söyleyerek yardım istedi.

Songül Hanım, "47 yıllık evliyiz. Ben ona ömrümü verdim, sosyal medya fenomeni oldu. Çocuklarımız ve torunlarımız var" dedi.

Canlı yayına katılan Muzaffer dayı ise, zeki ve yakışıklı olduğu için fenomen olduğunu ifade etti. "Kocanı fenomen yaptığın için, çatlayacaksın, patlayacaksın. Yarasın canıma canıma. Sen çatla, seni bitirdim, boşuyorum" diyerek canlı yayında oynamaya başladı.







"Ünlü bir oyuncu kendisinden 30 yaş küçük biriyle sevgili olunca normal, Muzaffer dayı yapınca mı anormal?" diyebilirsiniz. Ama Muzaffer dayının hal ve hareketlerinde sanki az sonra dolandırılacakmış gibi bir hava sezdim!

Daha ne olsun? Brad Pitt gibi yakışıklı olduğunu düşünüyor. Kendini fazla kaptırmış fenomenliğe! Tam bankada hesabı boşaltılacak tavırlar içerisinde!

Muzaffer dayı, gel bu sevdadan vazgeç. Fenomen olmak için 47 yıllık eş terk edilir mi? Bir ay sonra takipçin azalınca moralin bozulur sonra!

Cem Yılmaz'ın "Hani marjinal bizdik" esprisinde olduğu gibi, TV'deki sabah kuşağı gerçekten fantastik bir dünya. 'Sıradan vatandaş' denilen insanlar uçlarda yaşıyorlar.

***



HELİKOPTERDEN TRAFİK DENETİMİ

Ankara Trafik Denetleme Şubesi, Eskişehir ile Konya yolları güzergahında araçları havadan helikopterle takip etti.

Yaklaşık 2 saat süren denetimde 15 sürücüye 'emniyet kemeri takmamak', 'seyir halindeyken telefonla konuşmak' ve 'şerit ihlali yapmak' gibi nedenlerle para cezası uygulandı.







Denetim sırasında cep telefonu ile helikopteri görüntülemeye çalışan bir otomobilin sürücüsüne de 'seyir halinde telefon kullanmak'tan 314 TL para cezası kesilmiş iyi mi?

Vatandaş helikopterden ceza kesildiğini bilmiyor galiba!

Ceza yazmak için helikopter kaldırmanın maliyeti ne kadar acaba? Helikopterin bakımı, yakıtı vs. çok tutmaz mı? Kemer takmayanı tespit etmek için helikopter kaldırma masrafına değer mi? Riskli bölgelere Mobese koymak daha tasarruflu bir yöntem olmaz mı?

Galiba sürücülere havadan da denetim yapıyoruz mesajı verilmeye çalışılıyor.

***



DEMLİĞE ÖNCE ÇAYI KOYMAYIN!

Çoğunuz gibi ben de çaysız bir hayat düşünemiyorum. Şairin dediği gibi; çay içiyorsak bitmemiş bir şeyler vardır!

1839-1842 yılları arasında Birleşik Krallık ile Çin arasında yaşanan 'Afyon Savaşları'nın temelinde bile çay ticareti yatıyordu!

İngilizler çayı alabilmek için koca Çin'i afyon bağımlısı yapmıştı.

Usta yazar Fyodor Dostoyevski bile "Dünya mı yıkılsın yoksa bir bardak çay mı içersin deseler, çayımı içtikten sonra 'Dünyanın canı cehenneme' derdim" demiş.







NASIL DEMLENİR?

En çok çay tüketilen ülke Türkiye ama hasat yöntemlerinden dolayı bazen çayımızın kalitesi düşüyor.

Peki, çayı nasıl demlersiniz?

Ben önce demliğe çayı koyar, suyu kaynatır sonra da sıcak suyu demliğe dökerdim. Meğer yanlış yapıyormuşum.

Rize'de çay sunum şampiyonu Serpil Hut Kondakçı "Çay demleme sırasında genellikle doğru bilinen bir yanlış var. Çayı koyup, üzerine suyu ilave edersek çay haşlanır. O nedenle önce suyu koyup, ardından çayı ilave etmek gerekiyor" diyor.

Kaliteli çay için elbette kireçsiz su kullanmak gerekiyor. Kondakçı, çayın porselen veya bakır demlikte demlenmesini, orta boy demlikler için beş yemek kaşığı çay konulmasını ve demleme süresinin de 15- 20 dakika olmasını tavsiye ediyor.

Ben bundan sonra çayı haşlamayacağım!

***



SUCU BATMAN

Aksaray'da su satıcısı Adem Yılmaz, satışlarını artırmak amacıyla 'Batman, Superman, Örümcek Adam' kostümleri giyerek ev ve iş yerlerine damacana su satıyor.







Yılmaz "Bu duruma en çok çocuklar sevindi. İlk başta müşterilerimiz şaşırdı ancak işlerimizde artma oldu. Geri dönüşleri çok iyi, memnunuz." diyor.

Su ve Batman ne alaka? Denizlerin hakimi Aquaman kostümü daha uygun olurdu.

Çocukların hoşuna gittiyse sorun yok. Adem Yılmaz gibi işini severek yapanlar her zaman kazançlı çıkar.

***



KOVID-19'A İYİ GELİYOR

Trabzon hurması Kovid-19'a iyi geliyormuş. Bazen bir üründe rekolte çok olunca bu tür haberler çıkıyor ama araştırmayı yapan Japonlar. Ve araştırmanın sonuçları ünlü Scientific Reports dergisinde yayınlandı.







Japonya'da Nara Tıp Üniversitesi'nden bir araştırma grubu, hamsterlar üzerinde yapılan deneylerde; Trabzon hurmasından elde edilen 'tanen' maddesinin Kovid-19'dan enfekte olma veya ciddi semptomlar geliştirme ihtimalini düşürdüğünü ortaya koydu.

Bu haberden sonra Trabzon hurmasının fiyatı uçar!

***



İNSANOĞLU GARİP BİR VARLIK

Öncelikle böyle iğrenç bir konuyu yazı malzemesi yaptığım için özür dilerim. Ama insanoğlunun türlü garipliklerle dolu bir varlık olduğunu unutmamamız gerekiyor!

Efendim, ABD'li reality şov yıldızı Stephanie Matto, çıkardığı gazı küçük kavanozlar halinde paketleyip satarak, haftada 70 bin dolar kazanıyormuş.

Fetişizm gerçekten derin bir mevzu. Matto'nun gazına 70 bin dolar veren 'osuruk fetişisti' insanlar bile var.







Paketlemesinin kendisine özel olduğunu belirten Matto, "Çiçek yaprağı da koyuyorum. Bu aslında kokuyu tutuyor ve daha uzun süre dayanmasını sağlıyor. Sonunda kavanozla işim bittiğinde kişisel bir not ekliyorum" diyor.

Kadın gazıyla para kazanıyor yahu! Dört kavanoz alana beşinciyi de bedava veriyordur herhalde!

***



Altyazı

"Hayat fena halde futbola benzer. Sen ne kadar iyi oyuncu olursan ol, takımın kötüyse kaybetmeye mahkumsun." (Dar Alanda Kısa Paslaşmalar)

