Gaziantep Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Vejdi Yıldız, "Ambulanslarla ayda yaklaşık 20 bin vaka taşıyoruz… Yılın ilk 10 ayı içerisinde ambulanslarla 3 milyon 10 bin kilometre yol gitmişiz..." diyor.

Ancak Gaziantep'te 112 Acil Sağlık ekiplerinin bir yıl içerisinde gittiği 250 binden fazla vakadan, 900 vaka asılsız çıktı. Sadece başı ağrıdığı için, ilaç yazdırmak için hatta köyden merkeze gitmek için ambulans çağıran bile olmuş.

Konu sağlık olunca başka risklerin çıkma ihtimali olduğu için 112 çağrılarında telefondan eleme yapılmıyormuş. Ve ekipler boşu boşuna bazen ücra köşedeki köylere bile gidiyormuş.







Sadece Gaziantep'te ambulansların dünyanın en tarafını yaklaşık 75 kez dönecek kadar acil çağrılara ulaşması inanılmaz bir rakam. AK Parti döneminde sağlık alanında yapılan büyük yatırım ve hizmetleri özetleyen etkileyici bir örnek değil mi?

Peki, bu asılsız çağrılar ne olacak? Sağlık sektöründe halka o kadar çok yatırım ve destek sağlanmış ki bazı vatandaşlar ilaç yazdırmak için ambulans çağıracak kadar şımarmış mı demeliyiz?

Bence asılsız ve gereksiz yere çağrı yapanlardan ambulansın masrafı alınmalı.

GQ ÖDÜLLERİ NASIL BELİRLENİYOR?

GQ Türkiye Men of the Year 2021'in ödülleri yarın sahiplerini bulacak. Pandemi dönemindeki sert kısıtlamaların olmadığı ama yine de sınırlı davetlinin katılacağı tören İstanbul'un yeni gözdesi Galataport'ta düzenlenecek.

Bu yıl kazananların önceden açıklanmaması merakı daha da artırdı.

Yılın Girişimcisi, Yılın Sanatçısı, Yılın Stil Sahibi Erkeği, Yılın Sporcusu gibi klasik kategorilerin yanı sıra bu yıl 'Sınırsızlık', 'Zamansızlık', 'Eşitlik' gibi özel kategorilerde de ödüller dağıtılacak. Ben de özel ödülleri kimlerin alacağını daha çok merak ediyorum. 'Sınırsızlık', 'Zamansızlık' çok geniş kavramlar. Acaba bu dallarda hangi kriterler ön plana çıktı?







Fadik Sevin Atasoy'un sunuculuğunu yapacağı törenden tüm detayları, GQ Türkiye dijital platformları ve PUHU TV'den canlı olarak yayınlanacak. Tören kadar çok merak edilen after party de aynı platformlardan yayınlanacak.

Ülkemizde birçok ödül töreninde 'adil seçim' yapılmadığına dair tartışmalar yaşanıyor. GQ Türkiye'nin ödüllerinde bu tarz tartışmaların yaşanmamasının bence en önemli nedeni halk oylamasının yapılmaması. Çünkü halk oylaması yapılınca bazen internet üzerinden manipülasyon yapılıyor.

GQ ödüllerinde ise kazananları GQ dergisinin editörleri, yazarları, danışmanları ve okurları belirliyor. Yani GQ'nun kendisine has rafine bakış açısıyla bir değerlendirme yapılıyor diyebiliriz.

TEKNİK DİREKTÖR HAVUZU DEĞİŞMELİ

Dün Hıncal Abi, Uğur Meleke'nin verdiği istatistik bilgilerinden yola çıkak Süper Lig'de bir maçta topun oyunda kaldığı sürenin sadece 54 dakika olması üzerine güzel bir analiz yaptı.

Meleke, Süper Lig ile Şampiyonlar Ligi'ni karşılaştırmış. Aslında UEFA üyesi 30 ligin ortalamasını alınca da oyunun en çok durduğu ülke yine Türkiye.

Süper Lig'de oyun, faul başına ortalama 35.1 saniye duruyor. Bu oran 30 ligin ortalamasının yüzde 15 üzerinde. Duraklamalar yüzünden maçların en uzun oynandığı Süper Lig'in aynı zamanda topun sahada en az kaldığı lig olması gerçekten büyük trajedi.

Hıncal Abi, çözüm için Türkiye Futbol Federasyonu'nu gösteriyor. Bence önce kulüpler şapkayı önüne koymalı. Tek hedefi kümede kalmak olan ve bunun için sahada yapılan çirkefliklere göz yuman eski nesil teknik direktörler kızağa çekilmeli!

CİNSEL SUÇ İŞLEYENLERİ BİLMELİ MİYİZ?

Esenyurt'ta, 16 yaşındaki yabancı uyruklu A.A., bir rezidansın asansöründe bir kadına tecavüz girişiminde bulundu. Yakalanan A.A.'nın geçtiğimiz yıl da bir kız çocuğunu taciz etmeye çalıştığı ortaya çıktı. Mahkeme A.A.'yı serbest bırakmış!

Cinsel suçlara karışanların yanı sıra bu suçlarda girişimde bulunanları bile yakın takibe alacak bir uygulama hayata geçirilmeli!

Örneğin ABD'nin birçok eyaletinde çocuklara yönelik cinsel istismar suçunu tekrarlayan pedofili kişilere hapis ve hadım etme cezasının yanı sıra belirli süreler boyunca toplum önünde deşifre edilme cezaları da uygulanıyor.







Bazı suçluların da evinin kapısına bu tür ifşa edici tabelalar asılarak, 'Burada cinsel istismar hükümlüsü oturmaktadır' ibaresine yer veriliyor. Aynı uyarı yazıları, suçluların araç kapılarına da yapıştırılıyor.

Elbette ifşa etme yöntemi Türkiye'de linç tehlikesi doğurabilir. Ama hadım ve ifşa edilmedikleri için de cinsel suç işlemeye devam edenlerin aramızda dolaşması ve onların kim olduklarını bilmemek de adil değil! Orta yolu bulacak bir çözüm geliştirmeliyiz.

NE HAYATLAR VAR!

Kim Kardashian, çocuklarının piyano sesiyle uyanması için bir piyanist ile anlaştı. Aralık ayı boyunca her sabah Philip Cornish, ABD'li reality show yıldızının evine gelecek ve Noel müzikleri çalarak çocukları uyandıracak.

Alarm sesi yerine piyano resitaliyle uyanmak! Ne hayatlar var!







Ee Kardashian'ın 1.2 milyar doları olunca lüks yaşamın sınırları da böyle zorlanıyor işte.

Kardashian haber olmayı da biliyor! Pahalı bir otomobil, ev almak klişe ama her sabah piyano sesiyle uyanmak ilginç. Kardashian'ın da sırrı bu; sürekli dikkat çekmeyi başarıyor.

YİĞİDOLARA YAKIŞMADI

Sivasspor'un, Galatasaraylı Muslera sakatlanıp yerde yattığı pozisyonda gol bulması çok tartışıldı.







Milyon dolarlık stoper, yaptığı hamleyi hesaplamazsa, kalecisine freni patlamış kamyon gibi çarparsa rakip golü atar!

Ancak maç sonu Sivasspor'un resmi sosyal medya sitesinden Muslera yerde yatarken gol sevincinin paylaşılması saygısızlıktır. Yiğidolara yakışmadı.

