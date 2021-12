Dünyada birçok parlamentoda kavga çıkıyor. Vekiller öfkelerine hakim olamayınca istenmeyen olaylar yaşanıyor. Örneğin Tayvan Parlamentosu kavgalarıyla meşhur.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bazen tartışmalar kavgaya dönüşüyor. Son dönemde Meclis'te yaşanan kavgalarda hep bir isim ön plana çıkıyor. AK Parti vekili, eski milli futbolcu Alpay Özalan, uzun boyu ve dev cüssesiyle dengeleri değiştirdi! Öfkelendiğinde adeta Hulk'a dönüşüyor ve kimse onu tutamıyor.

Sosyal medyadaki muhalifler Alpay'ı çok eleştiriyor, ona 'AK Parti'nin fedaisi', 'AK Parti'nin bodyguardı' diyorlar.

Öte yandan Alpay'ın bu öfke patlamalarını sevenler de var. Örneğin Meclis'teki son kavgada Alpay'ın yumruğunu kaldırdığı fotoğrafa övgü dolu yorumlar yapıldı:







TBMM'NİN S-400'Ü

■ "Alpay canını yiyim vurduğun gol olsun."

■ "Elini yumruk yapıp havaya kaldırarak sözlerinin anlamını beden diliyle güçlendirme kastı var. Ne var bunda?"

■ "Alpay yanına adam lazımsa hemen hazırız."

■ "Adamsın Alpay, adam."

■ "Dağda SİHA Meclis'te Alpay Özalan."

■ Altay tankı ile Alpay'ın fotoğrafını yan yana koyup: "İkisi de yerli, milli. Biri mazotla, biri iman gücüyle çalışıyor" diye yorum yapan da oldu. Özellikle kadınlar Alpay'a hayranlık duyuyor:

■ Merve: "TBMM'in S-400'ü Alpay Özalan'dır diyorum ve son noktayı koyuyorum."

■ Meltem Y.: "Muhalifler Alpay Özalan'ı topa tutuyor. Özgür'ün hakaretleri havada uçuşurken, kimsenin eli armut toplamayacak değil mi? Alpay Özalan gururumuzsun."

■ Fatma A.: "Osmanlı tokadı yerine, Alpay'ın yumruğu. Helal olsun Adamm..! Alpay."







Bu yazı bir durum tespitidir. Meclis'te kavga edilmesini kimse istemez ama birçok ülkede olduğu gibi bizde de kavgalar yaşanıyor işte. Yukarıda okuduğunuz yorumlarda ise sanılanın aksine Alpay'ın öfke patlamalarını seven bir kitle de var. Özellikle de kadınlar! Belki de Alpay'ın 'alfa' karakterine hayranlık duyuyorlar.

Oysa Alpay, İngiltere'deki EURO 1996'da Hırvatistan maçında gole giden rakibini arkadan vurup düşürmediği için FIFA'dan Fair Play ödülü almıştı. Ama şimdi ona "Meclis'in fedaisi" deniyor. Özetle sevseniz de, sevmeseniz de Alpay son dönemde Meclis'te en çok dikkat çeken vekillerden biri. Bence bir de Alpay'ı dinlemek lazım. Neden bu kadar öfkeli? Katlanamadığı konular neler? Onunla röportaj yapılsa da okusak.







SİGARAYI TAMAMEN YASAKLAMAK ADİL Mİ?

Tütün oranlarındaki nikotin seviyelerini sınırlandıran, sigara satan dükkân sayısını azaltan Yeni Zelanda hükümeti, şimdi daha radikal bir karar aldı. Ülkede bir sonraki jenerasyonun mensuplarının sigara içmesinin resmen yasaklanacağını duyurdu.

Bu karar doğrultusunda şu an 14 yaş veya altında olanlar, ülkede yasal olarak hiç sigara alamayacak.

Ve zamanla Yeni Zelanda'da sigara içmek tamamen yasak olacak!

Bu sigara sorununa kökten çözüm yasası kişisel özgürlüğe aykırı değil mi? Elbette başka insanları sigara dumanına boğmanın özgürlüğü olmaz. Keşke kimse sigara içmese. Ama insanların kimseye zarar vermeden sigara içme özgürlüğü de olmalı!

Sonuçta herkes kendi tercihinin sonuçlarına katlanır.

Ayrıca yasaklanan maddenin kaçakçılığı artar.

Yeni Zelanda kaçakçılığa karşı küçük bir ada ülkesi olmanın avantajını kullanır.

Lakin uyuşturucu örneğinde olduğu gibi yasak olan bir maddenin değeri artar ve kaçakçılar her yolu dener!







SERGEN KAFASINDA BİTİRMİŞTİ

Sergen Yalçın geçtiğimiz sezon kimsenin favori görmediği düşük bütçeli bir kadroyla hem ligi hem de kupayı kazanmıştı.

Beşiktaş yönetimi Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın şerefine iddialı transferler yapıp, kadroyu geniş tuttu ama Şampiyonlar Ligi'nde sıfır puan çekildi. Ligde de üst üste puan kayıpları yaşandı ve Sergen ile yollar ayrıldı.

Bazıları Sergen'e haksızlık yapıldığını söylüyor ama hoca daha önce de istifa etmek istemişti, kararından döndürüldü. Ama puan kayıpları devam etti. Sergen çözüm üretemedi, kötü gidişat bir türlü düzeltilemedi.

Sergen basın toplantılarında da sorunu çözemediğini itiraf etti. Yani Sergen de kafasında bitirmişti bu işi. Bazen olmuyor işte! Daha çok para harcayıp eskisinden de kötü sonuçlar alabilirsin!

Futbol böyle garip, acımasız bir oyun ve bu yüzden de çok seviliyor.







KEL MAHMUT KEL BİLE DEĞİL!

Yine bir heykel faciası ile karşı karşıyayız. Bu seferki kurbanlar; 'Hababam Sınıfı' efsanesinin usta oyuncuları; Münir Özkul ve Halit Akçatepe.

Filmdeki meşhur sobanın içinden kopya verme sahnesinde Mahmut Hoca'nın Güdük Necmi'yi yakalaması betimlenmiş. Galiba heykeli yapan hiç 'Hababam Sınıfı' izlememiş.

Özkul'un kızı Güner Özkul'un dediği gibi 'Kel Mahmut' kel bile değil!" Heykellerin kaliteli olmadığını anlamak için heykeltıraş olmaya bile gerek yok.

Galiba "Yaptık bir kere boşa gitmesin, olduğu kadar artık" deniyor ve heykel faciaları devam ediyor.







KAR YAĞMASI YASAKLANDI!

Fransa'da Cerdon adlı kasabada kar yağışı nedeniyle yollar kapandı ve elektrik kesintisi meydana geldi.

Kasabanın Belediye Başkanı Marc Chavent, kullanım dışı olan küreme aracının yerine yenisini almak ve elektrik arızasını onarmak için bütçeyi denkleştiremeyince 'kasabaya karın yağmasını yasaklayan' kararname yayımladı.

Şaka gibi ama gerçek! Cerdon'da artık kar yağması yasak ama kar yağmaya devam ediyor tabii.

Elbette bu kararname sembolik.

Amaç üst otoritelerin dikkatini çekmek.

Belediyenin yeni bir kar küreme aracı alabilmek için 150 bin Euro'ya ihtiyacı var. Bizde bile bu olay haber olduğuna göre gerekli yardım kasabaya ulaşmıştır herhalde.

Zeki insanlarda çare tükenmez!







Altyazı

Hayattaki en güzel şey, bir kişide hem aşkı hem de arkadaşlığı bulmak." (Ölü Ozanlar Derneği)