Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat'ı açıklamasından bir gün sonra yayınlanan Halk Bankası reklamı linç yedi iyi mi?

Reklam filminde, Türk Lirası'nın önemine dikkat çekiliyor, bağımsızlığın ve egemenliğin sembollerinden biri olduğu vurgusu yapılıyor. Kerem Alışık o kadar güzel oynamış ki, reklamı izlerken insanın bütün dolarını bozdurup liraya yatırası geliyor.

Ne yazık ki, Alışık da linçten payını aldı!

Reklamla ilgili sosyal medyada "Sistem değişikliği önceden biliniyor muydu?", "Ne ara haber aldınız?", "Ne ara çektiniz?", "Demek ki, dolar zirvedeyken vurgun yapılacağını biliyordunuz" gibi garip sorular yöneltildi. Bir Twitter hesabından bir Halk Bankası reklamının set fotoğrafları paylaşıldı, söz konusu reklamın 14 Aralık'ta çekildiği iddia edildi.

CHP Milletvekili Alpay Antmen'in reklam sektörünü, ajansların işleyişini bilmeden söz konusu reklamla ilgili Meclis'e soru önergesi sunması büyük saçmalıktı! Oysa reklamı çeken Renosans Reklam Ajansı'nı arasa, gerçeği öğrense sunduğu soru önergesini, yazdığı tweet'i de silerdi! Belki de bilerek aramadı! "Çamur at izi kalsın" demiş de olabilir!

Neyse ki, ajansın sahibi Sedat Tunç iddiaları herkesin anlayacağı şekilde yalanladı: "Kimsenin öyle bir şey bildiği yok. Böyle bir şey olsa hiçbir akıl sahibi insan çıkıp da 'Reklamı yayınlayayım' demez zaten. Reklam 17 Ocak 2021 Pazar günü, karlı bir İstanbul gününde Fişekhane'de çekildi. Oradan da soruşturabilirsiniz. Yeni çekilen bir reklam değil.

Böyle bir ürünle alakalı müşterimizin bizden talebi vardı. Konjonktür uygun olduğu için dün yayınladık. Ekstra başka bir şey aramanın anlamı yok."







YENİ YIL REKLAMI

Ayrıca Tunç, 14 Aralık'ta çekilen reklamın ise Paraf'ın yeni yıl reklamı olduğunu söyledi. Zaten 14 Aralık'ta çekilen reklamdaki kıyafetler ile bu son tartışılan reklamdaki kıyafetler aynı değil!

Aslında mantıklı bir insan, Halk Bankası'nın diğer reklamlarını aklına getirir, bankanın uzun süredir milli duygulara hitap eden bir reklam stratejisi yürüttüğünü düşünüp ortalığı karıştırmazdı!

Özetle bir yıl önceden çekilen bir reklamın şu anki konjonktüre 'cuk' diye oturması hem büyük şans hem de bir reklam stratejisi başarısıdır.

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RIDVAN'I DİNLERSEN...

Fenerbahçe dokuz kişi kalmış Karagümrük'ü bile yenemedi. Zeki Murat Göle, bu takımı izlemiyor mu? Haftalardır harika oynayan Crespo'yu kesmek hem futbolcunun emeğine hem de takıma ihanettir! Nazım 100 orta yaptı, bir tanesi isabetli değil! Pelkas futbolu unutmuş!

Rıdvan Dilmen haftalardır "Bu kadro ligin en iyisi. Hoca oynatamıyor, gitmeli" dedi. Koç da Rıdvan'ın aklına uydu! Futbol çok acayip bir oyun. Başkan ya da teknik direktör olduğunda kimseyi dinlemeyeceksin arkadaş! Aynı Rıdvan, yarın da futbolculara fatura çıkarır! Çünkü her hafta yorum yapmak zorunda!







Spor yorumcularının, taraftarın lafına bakarsan her hafta hoca değiştirir, oyuncu yollarsın. Futbolda tek bir doğru vardır; o da kendi tecrübelerindir! Hata yaparak, kaybederek kendi doğrularını bulursun. Ama Ali Koç hatalarından da ders çıkaramadı.

'Vizyon başkan' dedik, umutluyduk olmadı! Bundan daha kötüsü de olamaz!

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EKLERİN GÖRÜNMEYEN KAHRAMANLARI

Geçtiğimiz pazartesi GÜNAYDIN'ın Kuruçeşme'deki Mandarin Oriental Bosphorus'ta yapılan yeni yıl partisi vardı. Bazı sanatçı dostlarımızla güzel vakit geçirdik. Kovid-19 endişesiyle davetli sayısı sınırlı tutulmaya çalışıldı ama bu sınırlı haliyle bile son dönemin en görkemli partisiydi.

Doğrusu bu eğlenceyi en çok hak eden de Sabah'ın GÜNAYDIN,







Cumartesi ve Pazar eki çalışanlarıydı. Biz yazarlar vitrinin önündeyiz; asıl işi muhabirinden editörüne, görsel yönetmenine görünmeyen kahramanlar yapıyor.

Bu ekip 2021 yılını da gündem olan birçok özel haber, yazı ve röportajla kapattı.

Önce GÜ- NAYDIN derken şimdi hafta sonu eklerinin de sorumluluğunu üstlenen Sinan Özedincik'in enerjisini ve ekibinin çalışkanlığını gönülden kutluyorum.

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ALTAR'IN OĞLU TARKAN

Hindistan'da Saristal köyünde, tarlaya terk edilmiş, yeni doğan bir kız bebek bulundu. Bebeğin soğuk havaya rağmen geceyi atlatabilmiş olması bir mucize olarak görülüyor.







Köylüler, bebeği bir anne köpeğin fark ettiğini ve onu yuvasına taşıyarak yavru köpeklerle birlikte sıcak kalmasını sağladığını tahmin ediyor.

Bebeğin göbek kordonu dahi üzerindeymiş!

Anne diyemeyeceğimiz kadının terk ettiği bebeği, bir anne köpeğin kurtarması ne garip değil mi? Ne yazık ki, bazı insanlarda hayvan merhameti bile yok.

Fotoğrafa bakınca kurtlar tarafından büyütülen 'Altar'ın Oğlu Tarkan' ve filmdeki şu unutulmaz replik aklıma geldi: "O bir Hun Türkü.. O bir kahraman... O Altar'ın oğlu Tarkan"