İngiltere hükümeti de enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve artan enerji fiyatlarıyla mücadele etmek amacıyla 8 yeni nükleer reaktörün inşa edileceğini duyurdu. İngiltere'nin hali hazırda 19 nükleer enerji reaktörü var.

56 nükleer reaktöre sahip olan Fransa bile enerji krizinden sonra nükleer enerji üretimini artırma kararı almıştı. Fransa'nın 'nükleer enerjiyi yeşil yatırım olarak sınıflama' çağrısını dokuz AB üyesi ülke de desteklemişti.

Oysa Akkuyu Nükleer Santrali'nin temeli atıldığında o zaman İngiltere'nin de üye olduğu Avrupa Birliği (AB) ilerleme raporlarında, Türkiye'nin nükleer santral yapmasını istemediğini defalarca yazdı.







Bizde başta CHP olmak üzere bazı muhalif partiler de nükleer enerjiye karşı çıktılar.

Gelinen bu noktada hükümetin ne kadar ileri görüşlü olduğu ortaya çıktı. Enerji krizi, enerji kaynaklarında ne kadar çok alternatifiniz varsa o kadar güçlüsünüz demektir.

Nükleer santral açmak, su, rüzgâr, güneş, doğal gaz gibi farklı kaynaklardan elektrik üretimine karşı olduğunuz anlamına gelmez. Ama bizde yabancı ülkelerle bağlantısı olan çevreci dernekler ve muhalefet, hükümeti sanki rüzgâr, güneş gibi yenilenebilir enerjiye karşı olduğunu göstermek için algı yönettiler.

Hâlbuki güneş ve rüzgâr enerjisine de en çok yatırım yapan mevcut hükümettir.

Evet, nükleer enerjinin olası ama kontrol edilebilir riskleri var ama enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için nükleer enerjiye de ihtiyaç var.







ALBAYRAK DÖNEMİNDE...

Hatırlıyorsunuz Türkiye'nin Karadeniz'de doğal gaz bulduğunda önce inanmadılar, sonra da "Gazı çıkaramazlar" dediler. Dün dev kuyubaşı vanası Yavuz Sondaj Gemisi'yle Karadeniz'in derinliklerine indirilmek üzere yola çıktı. Karadeniz'de açılan kuyuların üretime hazırlanması için kuyubaşı vanası ilk adımı oluşturacak. Kuyubaşı vanası 6 kuyudan toplayıp gazı dağıtacak.

Berat Albayrak'ın enerji bakanı olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde güneş ve rüzgâr gibi yenilenebilir enerjiye, nükleer enerjiye ve doğal gaz aramalarına büyük yatırımlar yapılmıştı.

Yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımların meyvelerini toplamaya başladık. Yakında nükleer enerji ve doğal gazda üretime geçeceğiz ve enerjide dışarıya olan bağımlığımız azalacak.

İnşallah Türkiye bir üst lige çıkacak.

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OTOPARK PAHALI, TAKSİ DE YOK...

Ünlü oyuncu Zafer Algöz, bir internet sitesinin kanalında İstanbul'daki otopark sorununa isyan etti: "İstanbul'da araba kullanmak belalı iş, araba aldığın zaman bela alıyorsun. Nereye park edeceksin, kime bırakacaksın? Park ediyorsun, iki saat duruyorsun, adam 'Yüz lira ver' diyor. Ben o zaman taksiyle gider gelirim, niye otoparka para vereyim?"







Algöz mantıklı konuşmuş. İstanbul'da otopark sayısı az, olanlar da özellikle Beşiktaş, Şişli semtlerinde yüksek fiyat çekiyor.

Algöz gibi İstanbul'un merkezinde yaşıyorsanız araba yerine taksi kullanmak daha avantajlı. Tabii boş taksi bulursanız! Ekrem İmamoğlu yerel seçimlerden önce büyük otoparklar yapacağına dair vaatlerde bulunmuştu ama yeterince yapılmadı!

Otopark talebi karşılamıyor, taksi sayısı da artırılmıyor. Olan yine İstanbulluya oluyor!

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HEY GİDİ GÜNLER HEY

Polis Akademisi'nin Zed ve Sweetchuck'ı 35 yıl aradan sonra bir araya gelmiş. Siyasi kutuplaşma iki oyuncuyu farklı yollara sürüklemiş.

Zed'i canlandıran 59 yaşındaki Bobcat Goldthwait, sanki cami hocası olmuş. Sweetchuck'i oynayan 72 yaşındaki Tim Kazurinsky de liberal takılmış. Zed'i Oflu Hoca gibi olmuş.







Şaka bir yana ilki 1986 yılında yayınlanan efsane 'Polis Akademisi' serisini çocukken çok izlemiştik. Şimdi izleyince espriler basit kaçıyor ama o zamanlar video kaset kiralamaya gidince mutlaka 'Polis Akademisi' ya da Kemal Sunal filmi alırdık.

O zamanlar internet, cep telefonu da yoktu diye lafı uzatmayacağım ama sabah mahalleye çıkar akşam ezanıyla eve dönerdik, ağaçların tepesinden inmezdik, mahallede akşama kadar top oynardık. Güzel günlerdi. Hayatın en güzel dönemi çocukluk yılları.

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36 YIL SONRA

'Top Gun 2'nin vizyon tarihi (27 Mayıs) yaklaştıkça filmle ilgili sosyal medya paylaşımları da artıyor.

Tom Cruise'un yeni filmde hâlâ fit, yakışıklı olması ve tehlikeli sahnelerde dublör kullanmaması övgüyü hak ediyor.







1986 yapımı ilk filme Cruise'un canlandırdığı Maverick karakterinin Charlie ile olan aşkı da damga vurmuştu. Charlie'yi canlandıran Kelly McGillis'ın bugünkü hali sosyal medyada Cruise ile karşılaştırıldı. Ve işte kendine bakanla bakmayan oyuncu arasındaki fark diye yorumlar yapıldı.







Evet, ünlü aktör gerçekten hiç yaşlanmayacak gibi duruyor kendine iyi bakıyor ama McGillis'ın 65 ve Cruise'un 59 yaşında olduğunu da hatırlatalım.

Altı yaş fark gençken belli olmuyor ama 60'ından sonra vücut daha hızlı çöküyor.

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UYUYAMIYORSANIZ DİRENMEYİN!

Kafasını yastığa koyduğu gibi uyuyanları kıskanıyorum. Hiç öyle olamadım.

Kafanıza bir şey takılınca uykunuzun kaçması da en kötüsü. Uyumak için direnirsiniz ama zaman geçtikçe bu bekleme işkenceye dönüşüyor.

İşte o anlar için bir öneride bulunacağım. Uzmanlar, yorgun değilseniz kalkıp yataktan çıkmanın, huzursuz bir şekilde yatmaya devam etmekten daha iyi olduğunu söylüyor. Hem yatakta kalmaya devam etmenin daha fazla uyku anksiyetesine yol açtığını, bunun da uyumayı daha zorlaştırdığını belirtiyorlar.







Oxford Üniversitesi'nden Prof. Dr. Colin Espie, "Eğer yatağa gittiğinizde 15 dakikadır uyuyamıyorsanız yataktan kalkmayı deneyin, bir başka odaya gidin, kendinizi uykulu hissedene, yatağa dönmeye hazır hissedene kadar kalın. Kalkıp başka işe odaklanmak, yatağınızın değerini anlamaya sizi yaklaştırır ve yatağa döndüğünüzde zihniniz daha sakinleşmiş olur" diyor.

Bence kıymetli bir öneri, denemekte fayda var.