Antalya'nın Manavgat ilçesinde doğaseverler tarafından ormanda çöp yığınları görüntülendi.

Manavgat Nehri ağzındaki çöp yığınları arasında bir otelin logosu bulunan oda terlikleri bulununca, soruşturma başlatıldı.

Şişelere ve terliklere bakılırsa bunlar piknikçilerin attığı çöplere benzemiyor. Bu otellerin ya da otellerin çöpünü toplayan geri dönüşümcü şirketlerin işgüzarlığı da olabilir!







Yazık! Manavgat aynı zamanda kuş cenneti. Birçok turist nehir ve sazlıkların doğal güzelliklerini görmek için Manavgat'a geliyor!

Manavgat'ın CHP'li belediyesi bu çöp rezaleti için ne düşünüyor acaba? Ege ve Akdeniz bölgesinde birçok ormanda aynı çöp sorunu var.

Lafa, eleştirmeye gelince herkes çevreci! Ormanların çöplüğe dönüşmesini umursayan yok. Hangi parti olursa olsun önce belediyeler, sonra Tarım ve Orman Bakanlığı ve jandarma, ormanların çöplüğe dönüşmesinin önüne geçmeli!

Güya turizm ülkesiyiz plajlar, ormanlar çöp yığını!







ÇÖPTEKİ TEHLİKE

Doğada yürüyüş yapanlar bilir, ormanların en ücra köşelerinde bile çöplerle karşılaşıyorsunuz.

Geçtiğimiz yıl büyük orman yangınları, birçok insanın ormanlara akın ettiği, piknik yaptığı Kurban bayramından sonra gerçekleşti.

Yazın Akdeniz ve Ege'de çıkan orman yangınlarında doğaya atılan çöplerin de payı var. Yazın sıcaklık 43-44 dereceye çıkınca ormana atılan çam şişeleri mercek görevi görüyor!

Hatta pet şişede çok az da olsa kalan su, şişenin kıvrımına göre güneş açısını bulduğunda mercek görevi görerek ışığı bir noktaya odaklıyor ve ateşin çıkmasına sebep olabiliyor.

Sonra da orman yangını çıkınca devlet neden helikopter yollamadı diye eleştiriliyor! Bizde bu pislik olduğu sürece bu yaz yine orman yangınları çıkar.

Devlet 50 değil 100 yangın helikopteri de kiralasa fayda etmez!

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İNGİLTERE'YE GİDEN MÜLTECİ AFRİKA'YA YOLLANACAK

İngiltere, ülkeye yasa dışı yollardan gelen göçmen ve mültecileri, 'işlemleri' tamamlanıncaya kadar binlerce kilometre uzaktaki Ruanda'ya göndermeyi planlıyor.

Düşünsenize Türkiye'yi, Akdeniz'i, Ege'yi, ırkçı Yunanistan askerlerini, Balkanlar'ı geçmeyi başarıyorsunuz. Tam İngiltere'ye geldim diye seviniyorsunuz. Hop sizi Afrika'ya yolluyorlar!







İngiltere aslında eski sömürgesi Avustralya'nın mültecileri işlemleri tamamlanıncaya kadar Papua Yeni Gine ya da Güney Pasifik'teki Nauru Adası'nda kurulan kamplarda tutmasını örnek alıyor.

Ne sözde uygar Avustralya ne de onun izinden giden İngiltere'nin bu ırkçı ve zalimce tutumu tartışılmıyor!

İngiliz hükümetinin kafasındaki tek soru; 'Vatandaşlık ve Sınırlar Yasası'nın çıkaracağı milyonlarca sterlinlik fatura! Bunlar mültecileri maliyeti yüksek olur diye İngiltere'den Ruanda'ya uçakla da taşımazlar!

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KINDER, TÜRKİYE'Yİ UMURSAMIYOR MU?

Çikolata üreticisi Ferrero, İngiltere'de salmonella vakalarının artması üzerine Sürpriz Yumurta, Schoko-Bons ve diğer bazı Kinder çikolataları geri çağırdı. Ve bu çikolataları alan kişilerin de tüketmemesi uyarısında bulundu.

Tüketicilerden henüz bir şikayet gelmemesine rağmen Fransa'da da tonlarca Kinder çikolata ürünü geri çağrıldı.

Önceki gün İngiltere'de 63 çocukta Kinder Sürpriz yumurtalarıyla bağlantılı salmonella vakası tespit edildi. Salmonellanın belirtileri arasında ishal, mide bulantısı, kusma ve ateş yer alıyor.







Türkiye'de Kinder çikolata ürünleri satılmıyor mu? Fransa'da Belçika'da üretilen Kinder çikolatalar geri çağırıldı!

Bize Belçika'dan ürün geliyor mu? Manisa'daki Ferrero fabrikasında üretilen çikolatalarda bir sorun var mı? Türkiye'de durum nedir?







Ben bu yazıyı yazana kadar Ferrero'dan bir açıklama gelmedi! En azından "Türkiye'de salmonella riski yoktur" diye bir açıklama yapmaları gerekirdi!

Belki de bunları boşuna yazıyoruz! Türkiye'de hiç yabancı firmaların gıda ürünlerini bu tip salgın tehditlerinde geri çağırdığını gördünüz mü?

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PLASTİK İÇMEYİN!

Uzmanlar dışarıdan yemek ve kahve sipariş verdiğimizde ya da su içtiğimiz pet şişede ve plastiklerde bulunan 'BPA'ya maruz kaldığımızı söylüyor.

Açılımı 'Bisfenol A' şeklinde olan bu kimyasal, plastik temelli içecek ve yiyecek paketlerinde bulunuyor.

Karton bardakların iç kısmındaki kaplamada da 'BPA' var!

'BPA' içecek/yemekle temas edince sağlık problemlerine yol açabiliyor. İçecek ve yiyeceklerdeki sıcaklık arttıkça 'BPA'nin de etkisi yükseliyor.







KANSERE DAVETİYE

Evet, o sıcak kahve ve çayları içtiğimiz karton bardaklar hiç de masum değil! Dışarıdan sipariş edilen yemeği ambalajıyla ya da kahveyi karton kabıyla mikro dalgaya atıp ısıtıyorsanız risk alıyorsunuz demektir!

Yaz sıcağında dışarıda günlerce bekletilen plastik şişe ve damacanalardaki su da kanser riskini artırıyor.

Kanserin çağımızın hastalığı olduğuna şaşırmamak gerek!

Kanser riskini azaltmak için suyunuzu, kahvenizi, çayınızı, yemeğinizi cam, paslanmaz çelik ve porselen kaplarda tutun.

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YAŞLILARI ÖLDÜRME KULÜBÜ

'Squid Game' dizisinin senaryo yazarı ve yönetmeni Hwang Dong-hyuk, Umberto Eco'nun romanından ilham alan 'Old Man Killer Club' (Yaşlıları Öldürme Kulübü) adlı yeni bir filme odaklandığını açıkladı.

Filmin tartışmalı olacağını ve şiddet açısından 'Squid Game'i geçeceğini de söyledi.

Yani 'Squid Game'in ikinci sezonu için 2024 yılının sonunu bekleyeceğiz ve bu arada Dong- Hyuk'un yeni filmiyle idare edeceğiz.







Aslına bakarsanız 'Yaşlıları Öldürme Kulübü', 'Squid Game'e de uygun bir tema. Örneğin ikinci sezonda yarışmacılar en çok yaşlı öldürmek için mücadele ederler. Yok, bu çok klişe oldu.

Bence Dong-Hyuk, büyük ödülü öldürülmeyi en çok hak eden yaşlıyı öldüren yarışmacıya verir!

Dong-hyuk, yaşlıları neden bu kadar kafaya taktı acaba?

Özellikle pandemiden sonra dünyada yaşlılara karşı yükselen ikiyüzlü nefret duygusu uzun bir yazı konusu aslında! Onu da başka bir gün yazarız.