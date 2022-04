Erdal Beşikçioğlu, Yurdaer Okur, Uğur Yücel, Hasibe Eren ve Fatih Berk Şahin gibi güçlü bir oyuncu kadrosuna sahip olan 'Hakim' dizisi bu akşam ATV'de başlıyor.

Dizide yıllar boyunca adaleti sağlamak için çalışan başarılı bir hakim (Beşikçioğlu) oğlunun karıştığı bir olayla yasalar ve vicdanı arasında kalıyor. Çünkü hakimin oğlu (Şahin) şehrin en acımasız mafyasının (Okur) oğluna arabayla çarpıp ölümüne sebep olur.

*

Bu dizinin asıl kozu 'Breaking Bad' dizisinin yıldızı Bryan Cranston'ın başrolde olduğu dünyaca ünlü 'Your Honor'dan uyarlanması.







'Your Honor' gerçekten heyecanlı, tempolu, hayata, adalet sistemine ve sevdiklerinize dair derin düşüncelere daldıran etkileyici bir dizi.

*

Bence oyuncu seçimi başarılı olmuş. Hakim rolünde Beşikçioğlu'ndan başkası aklıma gelmezdi. Mafya babası rolündeki Okur'un orijinal dizideki kötü adam performansının bile önüne geçebileceğini düşünüyorum.







Okur'un canlandırdığı Azem karakterinin oğlu olarak ikinci bölümde karşımıza çıkacak olan Yağız Can Konyalı'dan da dikkat çekici bir performans bekliyorum. 'Geçen Yaz' filminden tanıdığımız Fatih Berk Şahin de doğru bir seçim gibi duruyor. Tepkikolik YouTube kanalıyla fenomen olan Ahmet Batuhan Cebi diziye renk katacak oyunculardan biri. Ve elbette büyük usta Uğur Yücel'i unutmayalım!

*

Hakimlik bir yalnızlık mesleği aslında. Kararlarınız bir tarafı sevindirirken diğer tarafı üzer, bazen verdiğiniz karar kimsenin hoşuna gitmez. Adalet misyonunu sırtınızda taşımak büyük bir yüktür.

Bu akşam ATV'de ekrana gelecek dizide ise bir hakimin oğlu ile adalet arasında kalışını, yaşadığı çelişkileri izleyeceğiz aslında. 'Your Honor' müthiş bir diziydi. Yerli versiyonu 'Hakim'in ise sağlam oyuncu kadrosuyla bu etkileyici öyküyü başarıyla perdeye taşıyacağını düşünüyorum.

***



KADINLAR DA BUNU YAPARSA!

Kadınlar Futbol Ligi'nde Fenerbahçe, deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'i de son dakika penaltısıyla 2-1 mağlup etti. Ama yenilgiyi hazmedemeyen Amed Sportifli birkaç futbolcu, rakiplerine saldırıda bulundu. Bu saldırıya tribünlerden atılan yabancı maddelerle destek gelince ortalık karıştı.







Güneydoğu'da başta futbol olmak üzere sporun gelişmesi için birçok proje hayata geçirildi. Modern tesisler kuruldu. Gençler terör belasına bulaşmasın diye spora yönlendiriliyor ama Amed Sportif Faaliyetler, hem erkek hem de kadın kategorilerinde spora politikayı ve şiddeti karıştırmaya çok hevesli!

Sonra da "Bize ayrımcılık yapılıyor" diyorlar! Kulübün adı bile ayrımcılığı körüklüyor! Osmanlı'dan beri kullanılan Diyarbakır isminin nesinden rahatsız olundu? 'Amed' ismi siyasi ve ideolojik amaçlar için kullanılmıyor mu?

Zaten bazı futbolcular da terör örgütü faaliyetlerinden dolayı gözaltına alındı. Kadın sporcular bile böyle şiddet dolu olurlarsa spor yapmanın hiçbir anlamı da kalmıyor!

***



İŞTE DİNLER ARASI HOŞGÖRÜ

İstanbul-Kadıköy'de bulunan Ayia Efimia Rum Ortodoks Kilisesi'nin, giriş kapısındaki dijital tabelada 'Hoşgeldin Ramazan', 'Hayırlı Ramazanlar' yazılarına yer verildi.







Dinler arası hoşgörü adına çok güzel bir uygulama olmuş. Peki, bu hoşgörülü harekette Türkiye'de Hıristiyanların azınlık olmasının payı var mı?

Örneğin aynı hoşgörü Vakitan'da 'Hoşgeldin Ramazan' yazısı asılarak yapılır mıydı? Ve bizim camilerimizde aynısı yapılabilir mi? Örneğin "Hoş geldin Paskalya", "Hayırlı Noel'ler" yazılır mı?

***



HAYIRLISI OLDU!

Yılın en kötü filmleri ve oyunculuklarına verilen Altın Ahududu (Razzie) Ödülleri, bu yıl Bruce Willis'e verileceğini açıkladıkları ödülü iptal etti.

Ödül komitesi, performansı tıbbi gerekçelerle kötüleşen birine ödül vermenin doğru olmayacağını açıkladı.







İşte bu harekete şapka çıkarılır. Aslında Willis, son yılarda Altın Ahududu'nun gediklisiydi. Böylece aktörün son dönemde vasat ve kötü filmlerde oynamasının nedeninin de hastalığı olduğunu öğrenmiş olduk.

Diyalogları ezberleyemeyen, kulaklıktan direktif alan Willis biraz da yapımcıların ısrarı ve maddi kaygılarla bu vasat yapımlarda oynamıştı. Belki oyunculuğu bırakması kendisi adına daha hayırlı oldu.

***



DÜNYA DEĞİŞTİ, EE 'TOP GUN' DA DEĞİŞTİ!

'Top Gun: Maverick'in 2019'da bir fragmanı yayınlanmıştı. Filmin gösterimi pandemi nedeniyle sürekli ertelenmişti. Nihayet filmin kesin vizyon tarihi 27 Mayıs olarak ilan edildi

1986'da vizyona giren ilk filmin ardından tam 36 yıl geçti. O zamanlar ne cep telefonu, ne de internet vardı. Harçlıklar biriktirilir video kaset kiralanır ya da atari salonlarına gidilirdi.

İşte hayatın siyah-beyaz tek kanallı geçtiği o günlerde 'Top Gun', büyük bir Amerikan rüyası olarak sinemalara düştü. Bir propaganda filmiydi ama göz alıcıydı







Savaş uçaklarının sahneleri görsel ve teknoloji açısından dönemin çok ilerisindeydi. Ve elbette aşk sosu da unutulmamıştı. Maverick, Charlie'ye aşık olurken fonda 'Take my Breath Away' çalıyordu.

Bu şarkı ülkemizde yaz akşamlarının vazgeçilmeziydi. Delikanlılar, Tom Cruise'un canlandırdığı Maverick gibi havalı jet pilotu olmak isterdi. Gençler Maverick gibi giyinmeye çalışırdı. 'Top Gun' güneş gözlüğü, deri montu popülerdi! Ah bir de motosiklet olsaydı!

'Top Gun: Maverick' ise usta pilot Maverick'in bu kez eğitmen olarak hava kuvvetlerine geri dönüşü sonrası gelişen olayları anlatıyor. Maverick, Y Kuşağı'na biz daha ölmedik mesajı veriyor!

Tom Cruise hiç yaşlanmayacak galiba. Yine fit, yine yakışıklı ve aksiyon sahnelerinde dublör kullanmayacak kadar kendini işine adamış bir oyuncu. Yeni film herhalde F35'lerin şovuna sahne olacak. Zaten o kadar olumsuz haberden sonra F35'lerin de PR'a ihtiyacı vardı. 1986 Soğuk Savaşı'nın sonu geliyordu ve 'Top Gun' ABD'nin zaferini ilan etmişti. Yeni filmin ise sinema dışında bir etki yaratacağını düşünmüyorum. Ne Hollywood ne de ABD 80'lerdeki gibi güçlü değil ve çok şey değişti!