Alanya'daki restoran sahibi Çağlar İşözen, işletmesinin önüne bağlanmış 'BinBin' firmasına ait scooter'ları görünce sinirlenip hepsini taşlama makinesiyle kesmiş.

Esnafın öfkesini anlıyorum ama haklıyken haksız duruma düşmüş. Firma kesilen scooter'ların parasını alır ve scooter'lar kaldırımlara gelişi güzel park edilmeye devam eder! Çünkü burası Türkiye!

Geçen kızımı okula götürüyordum, dar bir kaldırımda lamba direklerine farklı aralıklarla üç tane 'Martı' firmasına ait scooter'lar bağlanmıştı, kaldırımı tamamen kapatmışlardı. Birincisinin üzerinden atladık, ikinci engelde çocukla yola inmek zorunda kaldım ve yanımdan arabalar vızır vızır geçti.

O gün çocuğum tek başına okula gitse belki araba çarpacaktı! Bu tehlike bütün çocuklar ve yaşlılar için geçerli.







Beşiktaş merkezinde kaldırımlar motorların ve scooter'ların park yeri oldu. Yürümek imkânsız.

Geçen yaşlı bir teyze bastonuyla scooter'ı dövüyordu. Daha önce takılıp düşmüş! Bazen esnaf kepengine scooter bağladığı için dükkânı açamıyor.

Bu aletler otobüs duraklarına park edildiği için insanlar yolda beklemek zorunda kalıyor. Anneler bebek arabalarını kaldırımda yürütemiyor.







YASAYI UYGULAYAN YOK

Ne yazık ki, scooter şirketlerinden ücret alan belediyeler ve devletin kurumları scooter terörüne göz yumuyorlar.

Sosyal medyada biri "Başıboş köpek sorunundan sonra bir de başıboş scooter sorunumuz oldu, iyi mi?" diye yazmış. Haklı, özellikle büyük şehirlerde scooter olayı kontrolsüzce büyüdü.

Scooter şirketleri para kazanacak diye insanlar bu eziyeti çekmek ve hayatını riske atmak zorunda mı?

Hani yasa çıkmıştı? Scooter'lar belirli yerlere park edilecekti! Kaldırımlarda kullanılmayacaktı!

Yasa var, uygulayan yok!

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201 BEBEK VE 9 ANNE ÖLDÜ!

İngiltere'de hastanelerdeki anne ve çocuk ölümlerine ilişkin açılan soruşturmada 201 bebek ve 9 annenin kötü bakım nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edildi.

Bir de ölümle sonuçlanmayan ama ağır hastalıklara neden olan vakalar var.

Bazı bebeklerde doğum sonrası kafatası kırıkları ve kemik kırıkları görüldüğü, beyin felci geliştirdiği, oksijensiz kalarak beyin hasarları yaşadıkları anlaşıldı.







Sağlık Bakanı Sajid Javid ailelerden özür dileyerek, ölümler sırasında görevde olan bazı personelin işten çıkarıldığını ve üst düzey yöneticilerin ise görevlerinden alındığını duyurdu.

Türkiye'de bazı Batı ülkelerinden daha gelişmiş sosyal devletçilik anlayışı var. Hastanelerimiz modern, devlet hastanelerinde sigortalı olanlara ücretsiz tedavi uygulanıyor.

Özel sigortanız yoksa ABD'de bir röntgene 2-3 bin dolar ödüyorsunuz. Gurbetçilerimiz Avrupa'daki kalitesiz sağlık hizmeti yüzünden tedavi olmaya Türkiye'ye geliyorlar. Tatile geldiklerinde genel kontrolden geçiyorlar.

Doktorlarımız kaliteli ve özveriyle çalışıyorlar. Üniversitelerimizde tıp eğitimi üst seviyede verildiği için doktorlarımız yurt dışında kapışılıyor!

O yüzden doktorlarımızın yurt dışına göç etmesinin önüne geçmeli ve hayat standartlarını yükseltmeliyiz!

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MEDENİ DANİMARKA'NIN YAPTIĞINA BAK!

Danimarka'da iki çocuğuyla sınır dışı edilmek istenen İran kökenli bir kadına uyuşturucu iğne vuruldu ve zorla İran uçağına bindirilerek sınır dışı edildi.







Sosyal medyaya düşen görüntülerde kadına iğne vurulduktan sonra şiddet de uygulandığı görülüyor.

Sanki Afrika'nın vahşi savanlarında bir hayvana uyuşturucu iğne vurur gibi kadını vurmuşlar.

Sonra da paketleyip İran'a yollamışlar. Yuh! Sorsanız Danimarka çok medeni, uygar ülke derler!

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde imzası bulunan Danimarka, Avusturya, Yunanistan gibi birçok ülke, göçmen ve sığınmacı sorununda direkt barbar moduna geçiyor!

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AGATHA CHRISTIE BEREKETİ

'Pera Palas'ta Gece Yarısı' dizisi yayımlandıktan sonra Pera Palas Hotel'in müşteri sayısı arttı.

Oda fiyatları 3 bin ile 24 bin 500 TL arasında değişen otelde kalma imkânı olmayanlar da otelin restoranına, kafesine ve Atatürk müze odasına gidebilmek için dışarıda uzun kuyruklar oluşturuyorlar.







Bu ilginin otelin tarihi kimliğini koruması, Atatürk gibi önemli siyasetçileri ağırlamış olması ve popüler bir diziye konu olması gibi birçok nedeni var. Ama en önemli neden ünlü polisiye roman yazarı Agatha Christie'nin Pera Palace'ın müdavimi olması ve ünlü 'Doğu Ekspresi'nde Cinayet' romanını bu otelde yazdığının rivayet edilmesi. Sırrı henüz çözülememiş olan kayıp 11 gününde de Christie'nin bu otelde kaldığı düşünülüyor.

Sonradan efsane olan bir yazar 1926 ile 1932 yıllarında otelinize sık sık geliyor, loş bir odada romanını yazıyor. Ve yıl 2022, hâlâ o yazar sayesinde müşteri kazanıyorsunuz! İşte yazar etkisi buna denir!

Bir yazar otelinizde kalacaksa boş oda olmasa bile yaratmalısınız!

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ÇOCUKLU DİLENCİLER...

Brüksel'de çocukla birlikte dilenmek yasaklandı. Çocuklu dilenciler 350 Euro'ya kadar para cezasına çarptırılacak.

83 aile ve Roman kökenli 271 dilenci, polis teşkilatları tarafından kayıt altına alındı. Ama yetkililer, çocuklu dilencilerin sunulan sosyal yardımları 'neredeyse sistematik bir şekilde' reddettiğini belirtiyor.







Çünkü dilencilikte güzel para var!

Türkiye'de de dilencilik profesyonel bir meslek! Bankalarda yüklü hesapları ve evleri olmalarına rağmen dilencilik yapanlar var. Doktordan, hakimden, mühendisten daha çok kazanıyorlar!

Bence çocukları dilencilikte kullanmak insanlık suçu! O çocukların soğukta sokakta dilenmek yerine, okulda olmaları gerekiyor.

önleyemiyorsak en azından çocuklu dilencilere fırsat tanınmasın.

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Altyazı

"Aşksız bir kadın, güneşsiz bir çiçek gibidir. Solar..." (Amelie)

