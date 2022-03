Ne tokatmış! Dünya gündemini değiştirdi! Medya, ünlü oyuncu Will Smith'in Oscar töreninde attığı tokada hayran hayran bakarken, Zelenski'nin kızdığı caps her şeyi özetliyor.

Siyaset tartışma programlarında bile Smith'in eşinin hastalığıyla ilgili espri yapan komedyen sunucu Chris Rock'a attığı tokat konuşuldu.

Örneğin A Haber'de 'Melih Altınok ile Sebep Sonuç' programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği atıştırmalık manda yoğurdu tarifiyle başlayan tartışma Smith'in attığı tokada kadar uzandı.







Altınok'un haberci tavrını beğeniyorum. Ülkemizde ve dünyada en sıcak gündem neyse onu tartışma masasına yatırıyor.

Peki, Altınok'un, Erdoğan'ın "Manda yoğurdunun içine şöyle Medine hurması doğrarım, çay kaşığı kestane balı ve yulaf ezmesi atarım. Bunu yer yatarım, şifa..." tarifi ile Smith'in tokadını aynı programda siyaset yazarı Mahmut Övür ile tartışacağı aklına gelir miydi? Hayat gerçekten enteresan.

'Tarafsız Bölge'de Hakan Bayrakçı'nın Smith'in tokadını ciddi ciddi analiz etmesi de bombaydı. Emekli Jan. Kur. Albay Eray Güçlüer, G.Kurmay Eski İstih. Bşk. İsmail Hakkı Pekin ve Turgay Güler uzun uzun tokadın mizansen mi, gerçek mi olduğunu konuştular.







Gözlerim bu tür tartışmalı pozisyonları seven Erman Toroğlu'nu ve her şeyi bilen adam Mete Yarar'ı aradı. Onlar da olsaydı kadro tam olurdu!

Özetle Smith'in attığı stratejik tokatla dünyada kartlar yeniden dağıtıldı, büyük resmi gördük ve biz de masada vardık!

Keşke gündemde hep böyle renkli konular olsa. İşte magazinin de faydası burada ortaya çıkıyor. Bu çılgın enformasyon yağmurunda manda yoğurdu, Oscar töreninde atılan tokat gibi magazinel konular insanlara nefes aldırıyor, kafalarını boşaltıyor ve eğlenmelerini sağlıyor.

Magazine, pembe konulara da ihtiyaç var.

***



BECKHAM'IN INSTAGRAM HESABINI DEVRETMESİ

İngiliz eski futbol yıldızı David Beckham, Instagram hesabının kullanımını, Ukrayna'da Harkov Hastanesi Müdürü Doktor Irina Kondratova'ya bıraktı.

Amaç savaşın ağır sonuçlarına dikkat çekmek. Şimdi doktor Irina, Beckham'ın Instagram hesabında başta çocuklar olmak üzere savaştan etkilenen sivil insanların görüntülerini paylaşıyor.







Ve bu paylaşımlar tıbbi yardım olarak geri dönüyor.

Irina, birçok haber kanalının, internet sitesinin yapamayacağı etkide savaşa karşı farkındalık yarattı.

Çünkü Beckham'ın hesabında 71 milyondan fazla takipçi var. Bu takipçilerin bazıları ünlü sanatçılar, sporcular. Onlar da bu paylaşımları yayarak yüz milyonlarca insana ulaşıyorlar.

Beckham'ın yaptığı bu zekice hamle bizim ünlülere de örnek olmalı. Yardım kampanyalarında sosyal medya hesabını devretmek büyük etki yaratıyor.

***



GÜZEL İŞ!

Mersin'in Bozyazı ilçesine gelen İngiliz turist Thomas Sem, kamp kurduğu alanın yakınındaki sahilde dedektörle arama yaparken görüntülendi.

İngiltere'den karavanı ile dünya turuna çıkan Sem, yol güzergâhında bulunan her sahilde dedektörle arama yaptığını, bulduklarıyla da bütçesine katkı sağladığını söylüyor.







Genelde bozuk para bazen de küpe ve yüzük gibi değerli takılar buluyor. Ne güzel hayat değil mi? İş, trafik stresi yok. Kafana göre istediğin sahilde karavanını durdur, biraz yüz ve sonra dedektörle arama yap.

Takılarını takıp güneşlenen çok kadın olduğunu hesaba katarsak Thomas dünya turunu bedavaya getirebilir.

***



SIKICI VE HEYECAN VERİCİ MESLEKLER

İngiltere'de Essex Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmada, en sıkıcı ve en heyecan verici meslekler belirlendi.

En sıkıcı beş meslek grubu sırasıyla şöyle: 1. Veri analizi, 2. Muhasebe, 3. Vergi/Sigorta, 4. Temizlik, 5. Bankacılık.

En heyecan verici 5 meslek grubu: 1. Gösteri sanatları, 2. Bilim, 3. Gazetecilik, 4. Sağlık, 5. Eğitim.

Sıkıcı mesleklere itirazım yok. Dünyanın her yerinde veri analizi, muhasebe, vergi vs. meslekler sıkıcı kabul edilir.

Heyecan verici meslekler listesi ise bu araştırmanın İngiltere'de yapıldığının en büyük kanıtı.

Bizde sağlık ve eğitim meslekleri hastalardan ya da velilerden dayak yeme olasılığı açısından heyecan verici olabilir.

Gazetecilik ise gönülden yapılırsa heyecan verici! Bilimde ise başkasına tez yazdırma aşamasında yapılan pazarlık heyecan verici olabilir! Gösteri sanatları ise maaşlı devlet sanatçısı değilseniz eğlenceli ve heyecan verici olabilir.

***



500 BİN ŞOFÖR İŞSİZ KALACAK

Michigan Üniversitesi'nden araştırmacılar uzun mesafe taşımacılığında otomasyonun etkisini incelediler. Önce yapay zekanın süreceği kamyon ve TIR'ların şoförlerinden görüş alınmış.

Şoförlerin çoğu "Artık bize gerek kalmaz. Sadece şehir içi trafiğinde şoförlere ihtiyaç duyulur" demiş.

ABD'li şoförler açık sözlüymüş.







Araştırmanın sonucunda ABD'deki 500 bin uzun yol şoförünün işsiz kalabileceği ortaya çıkmış.

Robotların 2030 yılına kadar farklı meslek gruplarından 800 milyon insanı işsiz bırakacağı tahmin ediliyor!

Kazanan yine büyük şirketler olacak. Peki, kitlesel işten çıkarmalardan sonra ekonomi nasıl dönecek?

İşte bu noktada İskandinav ülkelerinde denenmeye başlanan vatandaş maaşı devreye girecek. Birçok insan çalışmadan yaşayacak. İşte asıl kaos o zaman başlar. İnsanoğlu üretmeden yaşayamaz!

***



SPOT İŞE ALINDI

Hani sosyal medyada sürekli videoları önümüze düşen Boston Dynamics robotları var ya işte onlardan biri; 75 bin dolarlık robot köpeği Spot, New York Polis Departmanı'ndaki işinden veri güvenliği ve mahremiyet endişeleri yüzünden kovulmuş.

Spot'un girdiği her mekânda kamerası ile bilgi topladığından şüphelenilmiş.







Spot daha sonra kendine New York İtfaiyesi'nde iş bulmuş. Spot ve diğer robot köpekler yangın esnasında ve tehlikeli arama ve kurtarma görevleri sırasında görüntü ve veri toplayacaklar. Ayrıca, tehlikeli gazların konsantrasyonunu ölçecekler.

Robotların bir gün dünyayı ele geçireceği korkusunu bir tarafa bırakıp onlarla yaşamaya alışmalıyız galiba.

***