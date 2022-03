94. kez sahiplerini bulan Akademi Ödülleri'ne ünlü aktör Will Smith'in sunucu komedyen Chris Rock'a attığı tokat damga vurdu.

Rock, bir saç hastalığından muzdarip olduğu için saçları dökülen Jada Smith'e "Seni G.I. Jane 2 filminin kadrosunda görmek için sabırsızlanıyorum" deyince Will Smith önce güldü ama eşinin sinirlendiğini görünce Rock'ı tokatladı.

Önce herkes bunu kurgu, şaka sandı. Ama Smith, tokattan sonra "Karımın adını o s*ktiğimin ağzından uzak tut" diye bağırınca işin rengi değişti.

Rock "TV tarihine geçecek bir olay yaşandı" deyip espriyle o an için olayı kapattı. Will Smith, En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar'ı da kazanınca sanki tokat ödüllendirilmiş gibi oldu.







Smith ise ödül konuşmasında ağladı. "Bu işte insanların sana saygısızlık etmelerine izin vermelisin ve gülümseyip her şey yolundaymış gibi davranmalısın" diyerek attığı tokadı savunmuş oldu.

Bazıları her yıl reytingleri hızla düşen Oscar törenine canlılık getirsin diye atılan tokadın kurgu olduğunu iddia ediyor. Bazıları ise Smith'in sahnede sunucuyu dövdüğü için ödülün geri alınacağını düşünüyor. Ödül geri alınsa bile Smith tarihe geçti!







'İLİŞKİMİZ EVRİLDİ!'

Peki, siz Smith'in yerinde olsaydınız aynısını yapar mıydınız?

Sosyal medyada çoğunluk Smith'in haklı olduğunu düşünüyor. Bu olay 2006 Dünya Kupası Finali'nde Zinedine Zidane'ın ailesine küfür eden İtalyan Marco Materazzi'ye kafa atıp kırmızı kart görmesine benziyor. Ben de Smith ya da Zidane gibi yapardım herhalde. Aile, Dünya Kupası ya da Oscar ödülünden önce gelir!

Öte yandan 1997'de evlenen Will Smith ve Jada Pinkett Smith'in ilişkileri de ABD'de çok tartışılıyor. 2011'de ilişkileri kırılma noktasına gelen Smith daha sonra ilişkilerini nasıl rayına oturttuklarını şöyle anlattı: "Evliliğimiz yürümedi, ikimiz de mutsuzduk. Herkesin kendi yolunu bulması gerektiği inancıyla birbirimize güven ve özgürlük verdik. Evlilik bizim için bir hapishane olamaz. Bu yolu kimseye önermiyorum; ama birbirimize verdiğimiz özgürlükler ve koşulsuz destek bana göre aşkın en yüksek tanımı."

Aktör, eşinin 2020'de August Alsina ile aşk yaşamasıyla ilgili yaptığı itiraf için de, 20 yıldan fazla süren romantizmi boyunca başıboş kalan tek kişinin o olmadığını söyledi ve ekledi: "İlişkimiz tek eşli olarak başladı. Ama sonra evrildi." Will ve Jada bazı röportajlarda 'açık evlilik' yaşadıklarını itiraf ettiler.

O zaman şu soru da akla gelebilir: Chris Rock, 'açık evlilik' yaşayacak kadar özgürlüklerine düşkün bir çiftin bu espriye kızmayacağını düşünmüş olabilir mi?

***



ÇORBA 132 TL OLUR MU?

Nurgül Yeşilçay, Bodrum'da gittiği bir restoranda içtiği çorbanın fiyatını öğrenince Instagram'da çorbanın fotoğrafını paylaşıp şu yorumu yaptı: "Ay öyle bir yerdeyiz ki of çok iyi. Çorbanın fiyatı 132 TL. Uçmuş bunlar ya."

Bodrum'daki geleneksel pahalı lahmacun haberlerinin tahtını sarsacak bir gelişme bu!







En ucuz yemek çorbanın 132 lira olması çarpıcı bir örnek. 2 lirayı niye eklemişler, anlamadım. O da tuz parası mı acaba?

Çorbacı da ünlü oyuncuya "Bölüm başı 150-200 bin TL kazanıyorsun çorbaya 132 lira vermek üzmez seni" diyebilirdi aslında.

Tüm dünyada olduğu gibi lüks restoranlarda fiyatların abartılı olması normal. Bazıları sıradan vatandaşla muhatap olmamak için pahalı restoranlara gider!

***



HAYAT BULGARLARA GÜZEL!

Bulgaristan'dan karavanlarıyla Tekirdağ'a gelen bir grup karavan tutkunu, Süleymanpaşa ilçesinde bulunan sahil dolgu alanına yerleşti.

Muhabir de karavancılarla konuşmuş.

Bulgaristan başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinde karavancılara zorluk çıkarıldığını belirten Vladimir Stanimirov şöyle konuşmuş: "Bulgaristan'da ve Avrupa'da karavanla konaklamak istediğinizde 30 Euro ücret ödüyorsunuz. Şehir içine normal araç girebiliyorken karavan girmesi yasak. Karavancılar için Türkiye çok güzel bir ülke. Birçok hizmet ücretsiz" dedi.







Vladimir dayı bir de Euro ile market alışverişini yaptı mı, oh mis! Tatili neredeyse bedavaya getirmiş olur.

Aslında Vladimir dayı eksik söylemiş, Avrupa'da öyle kafana estiğin yere karavanı çekemezsin. Ciddi cezalar kesilir. Karavancı turistler ücretli karavan alanlarına yönlendirilir.

Yabancı karavancılara Avrupa'daki uygulamanın aynısı yapılsa ülkeye daha çok döviz girer!

***



AK PARTI FUTBOLA YATIRIMIN KARŞILIĞINI ALAMADI!

Son Avrupa şampiyonu İtalya, üst üste iki kez Dünya Kupası'na gidemeyince İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina, şu açıklamayı yaptı:

"Yazın övgüyü aldım, şimdi eleştiri doğal. Başımız dik, yola devam... Oyuncular hevesli ama kulüpler direniyor. İtalyanlar süre alamıyor, yer bulamıyor, diğer ülkelerle fark ciddi."







Bizim A Milli Futbol Takımı'nın da sorunu aynı. Yerli futbolcular takımlarında yeterli süreyi alamıyor.

Rahmetli babam bana hep 1954 Dünya Kupası'nı anlatırdı, bakalım ben çocuklara 2002'yi daha kaç yıl anlatacağım? Takımların istedikleri kadar yabancı futbolcu oynatabilmelerini savunanlar yine sus pus oldu! Gurbetçi futbolcular da olmasa A Milli Futbol Takımı'nda oynatacak futbolcu bulamayacağız!

Futbol tarihimizde iki büyük başarı var: Galatasaray, UEFA Kupası Finali'ni kazanırken ilk 11'de dört yabancı futbolcusu vardı. 2002'de Dünya Kupası'nda üçüncü olduğumuzda ise Süper Lig'de takımlar sahada aynı anda beş yabancı futbolcuyla çıkabiliyordu.

Başarının formülü ortada. Süper Lig'de ilk 11'de beş ya da altı yabancı futbolcu oynamalı! AK Parti, futbola en büyük yatırımı ve yardımı yapan hükümet oldu. Anadolu baştan aşağı yeni stadyumlar ve modern tesislerde donatıldı ama beceriksiz federasyon başkanları yüzünden bu yatırımın karşılığını alamadı! Bu yatırımdan bizim çocuklarımız değil Afrikalı genç futbolcular faydalandı.

Artık yabancı futbolcu sayısının düşürülmemesine şüpheyle yaklaşıyorum! Vatandaşın mutlu olmasını, gururla milli takımı izlemesini istemiyorlar!

***



Altyazı

"Kendimin ve hayatın sınırlarıyla yüzleşemediğim için kendimden nefret ediyordum..." (Trainspotting)