ABD'nin Minnesota Üniversitesi'nde erkekler için geliştirilen doğum kontrol hapının fare deneyi sonuçları açıklandı. Farelerde yüzde 99 etkili olduğunu belirten ve hormon içermeyen haplar için bu yılın sonunda insanlı klinik deneylere başlanacak.







İKNA ETMEK ZOR

Deneylerde erkek farelere 4 hafta boyunca ağızdan verildiğinde hapı oluşturan doğum kontrol bileşiğinin, sperm sayısını önemli ölçüde azalttığı ve herhangi bir yan etkiye rastlanmadığı gözlemlendi.

Fareler hapı almayı bıraktıktan 4-6 hafta sonra tekrar normale dönüyormuş.

Bu haberi okuyunca geçtiğimiz yıllarda yine böyle bir hap geliştirildiğine dair çıkan haberi hatırladım. Haber için Twitter'da 'Spermler yüzemeyecek' başlığı atılmıştı ve biri de 'Karadan yürütürüz' yanıtı vermişti. Bu son araştırmadan sonra da bu tarz esprilere hazırlıklı olalım.

Eğer hap piyasaya çıkarsa çıkacak kavgaları da görür gibiyim. "Hep kadınlar sorumluluk alıyor, hormona maruz kalıyor. Biraz da erkekler kullansın" diyen kadınlar çıkacaktır. Haklılar, madem eşitiz, erkekler de hap kullanmalı.

Peki, Türk erkekleri doğum kontrol hapı kullanmaya gönüllü olur mu dersiniz?

'ABD'nin yeni bir oyunu. Bu hapla erkekleri kısır yapacaklar', 'Bill Gates hapa çip yerleştirdi' iddiaları çıkarsa, erkekleri ikna etmek zor olur!

***



OSCAR SİYAD'IN İZİNDE

Oscar törenine bir gün kala bahisçilerin En İyi Film dalında favorisi 'The Power of the Dog'. İkinci favori film ise 'Coda'.

Ancak son dört yılda ikinci favori gösterilen filmlerin hepsi Oscar'ı kazandı.

Japon yazar Haruki Murakami'nin kısa öyküsünden uyarlanan Japon draması 'Drive My Car', 3 saatlik süresiyle Oscar adaylarının en uzunu.

'Keder ve kayıp üzerine ince ve yavaş bir meditasyon' olarak tanımlanan film, sürpriz yapabilir. Bu film, En İyi Yabancı Film dalında da Oscar'a aday ve favori gösteriliyor.

En İyi Yönetmen dalında ise bahisçilerin açık favorisi 'The Power of the Dog'ın yönetmeni Jane Campion. En İyi Erkek Oyuncu dalında ise 'Kral Richard:







Yükselen Şampiyonlar'ın başrol oyuncusu Will Smith en güçlü aday.

En İyi Kadın Oyuncu dalında ise beş aday da (Jessica Chastain, Olivia Colman, Penelope Cruz, Nicole Kidman, Kristen Stewart) birbirine yakın bahis oranlarına sahipler. Chastain rakiplerinde az da olsa önde gözüküyor.

Son dönemde Oscar'ın eski tadı yok. Yapım şirketleri gişe garantisi olan süper kahraman filmlerine büyük bütçeler ayırıyorlar.

Bu filmler de görsel efekt ağırlıklı oldukları için Oscar'a aday gösterilmeye bile layık görülmüyorlar.

'Son İmparator', 'Kuzuların Sessizliği', 'Baba', 'Cesur Yürek', 'Gladyatör' gibi efsane filmler çekilmiyor artık. Geçenlerde bir sinema yazarı arkadaşım "Hıncal Abi, SİYAD'ı hep eleştiriyordu, Oscar da SİYAD gibi oldu. Artık sanatsal filmlere ödül veriyorlar.

'The Power of the Dog'u Nuri Bilge Ceylan daha iyi çekerdi" demişti.

Gerçekten haklı. Son yıllarda En İyi Film Oscar'ını kazanan 'Nomadland', 'Moonlight', 'Spotlight', 'Yeşil Rehber' ve 'Parazit', SİYAD üyelerinin büyük haz duyarak izlediği ama Hıncal Abi'nin "Nerede o eski görkemli filmler?" diye eleştirebileceği festival filmleri.

Artık dijital platformların düşük bütçeyle çektirdiği sanatsal filmlerin Oscar kazandığı bir dönemdeyiz. Bu sinema sanatı adına olumlu bir gelişme. Bunun sorumlusu da dev bütçeli süper kahraman filmleri!

***



BÜYÜKSÜN ÖĞRETMENİM

Ankara'da özel bir okulda öğrencisinin saygısız hareketlerine maruz kalan öğretmen Eyüp Sağlık, öğrencisi için "Kendisiyle buluştuk, konuştuk. Ben kendisini affettim" dedi.

Çocuk işte deyip geçmeyelim!







Öğretmenlere yapılan şakalar gizlice videosu çekilip Tik- Tok'tan takipçi kazanmak için paylaşılıyor!

Eyüp Öğretmen "Bir hata ile bir Türk evladı kaybedilemez... Çocuk dersi öğrenmeyebilir ama biz ona insan olmayı öğretmeliyiz...

Bu çocuğa ne yapması gerektiğini öğretememişiz.

Kendi payıma söylüyorum, diğer meslektaşlarım için değil. Ben öğretememişim" dedi.

Çocuğu ahlaklı, örnek evlat olmayı önce ailesi öğretmeli ama öğretmenimiz "Ben öğretememişim" diyerek hem eğitmen olarak kendi özeleştirisini yapmış hem de büyük bir olgunluk örneği göstermiş.

Eyüp Sağlık gibi büyük özveriyle çalışan çok değerli öğretmenlerimiz var. Bu kutsal meslek hak ettiği saygıyı ve değeri görmeli.

***



MESUT'UN ÖLÜSÜ BİLE OYNAMALI

Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan, kadro dışı bırakıldı. Mesut'un sahada az süre alıp isyan ettiği için, Ozan'ın da İsmail Kartal'a "Hocam adaletli davranmıyorsun" dediği için kadro dışı bırakıldığı söyleniyor.







Nereden nereye! Mesut İstanbul'a gelirken uçağı sosyal medyadan takip ediliyordu!

İşime yaramaz diye Ozan'ı gönderen Vitor Pereira, Mesut'a yeterince forma vermediği için kovulmamış mıydı?

Pereira yine haklı mı çıktı? Bence hayır. Mesut gibi bir sihirbazın ölüsü bile sahada kalmalı!

***



PLASTİK KANIMIZA DA KARIŞTI

Hollanda'da yapılan bir araştırmada, tamamı sağlıklı yetişkin 22 bağışçıdan alınan kan örnekleri analiz edildi ve deneklerin 17'sinin kanında plastik parçacıklar bulundu.

Kan örneklerinin yarısında içecek şişelerinde yaygın olarak kullanılan PET plastik, üçte birinde gıda ve diğer ürünlerin paketlenmesinde kullanılan polistiren, dörtte birinde de plastik poşet yapımında kullanılan polietilene rastlandı.

Şaşırdık mı? Hayır. Paketlenmiş yiyecekler, su içtiğimiz plastik şişeler, çay kahve içtiğimiz kaplar, plastik çatal, bıçak vs. hayatımızın her alanında plastikler var.

Yediğimiz balıklarda bile mikro plastikler var. Dünya genelinde şu ana kadar yaklaşık 400 kadar balıkta mikroplastik tüketimi raporlandı.

Yani denizi çöplük gibi kullanırken, attığımız plastikler dönüp dolaşıp kanımıza karışıyor!

Plastik kullanımını azaltacak daha çok önleme ihtiyacımız var.

***



Altyazı

"Senin gibi iyi insanlar her zaman ölür. Kötü insanlar da öyle. Ama aciz insanlar, benim gibi insanlar, dünyaya kök salarız biz." (The Walking Dead)