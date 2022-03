İngiliz gazetelerinde Chelsea'yi kaybeden Roman Abramoviç'in Süper Lig ekiplerinden Göztepe'yi satın alabileceği yazıyor.

İspanyol medyasında da Abramoviç'in geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yedi buçuk saat bulunduğu, kulüpteki hisselerini devretmek isteyen Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ile iki saati aşan bir toplantı yaptığı, Başakşehir ve Kasımpaşa yöneticileriyle de görüştüğü iddia edildi.

Bu haberlerin üzerine Sepil, önceki gün sürpriz bir kararla istifa etti!







Ve biz tüm bu gelişmeleri yabancı basından yapılan çeviri haberleriyle takip ettik. Tam Hıncal Abilik yazı konusu! Hıncal Abi, "Avrupa basını günlerdir Abramoviç'in Türkiye'den takım alacağını yazıyor, bizim spor basını uyuyor!" diye yazıya başlasa acaba o yazı nasıl bir sürpriz sonla biter!

Yabancı basında çıkan haberlerin güçlü bir kaynağı yok ama aldıkları duyumlara göre, hazır Abramoviç süper yatı Bodrum'a da demirlemişken keyifli spor haberleri yapıyorlar. Biz de okuyoruz!



TARAFTAR HAZIR!

Aslında bir ülkede yatırım yapmadan önce bir futbol kulübü satın almak kamuoyunun sempatisini kazanmanın en kestirme yolu.

Abramoviç'in yerinde olsam ben de Göztepe'yi gözüme kestirirdim. İzmir, Türkiye'nin üçüncü büyük şehri. Göztepe şirket statüsünde. Stadı var, borcu az ve sadık bir taraftar kitlesi var.

Abramoviç, Chelsea'ye göre küçük bir yatırımla Göztepe'yi şampiyon yapacak kadroyu kurabilir. Takım küme düşse bile bir yıl bekleyebilir. Sonra üç büyükler de borç batağında yüzüyorken Göztepe ligin tozunu atar!

Abramoviç hazır gelmişken Süper Lig'in yayın ihalesini de alsa. Böylece diğer takımların da kasasına biraz para girer.

Nasıl, hayali bile güzel değil mi? Kulüplerimiz dernek statüsünden çıkarılsalardı neler olurdu neler!

***



SAHTE BOŞANANLARIN GERÇEK SAYISI!

Geçtiğimiz sene sosyal güvenlik denetmenleri tarafından sahte boşanma yaptıkları ihbar edilen 5 bin 759 kişi hakkında denetim yapıldı. Ve 4 bin 640 kişinin boşandığı eşiyle birlikte yaşamakta olduğu, yani sahte boşanma yaptıkları tespit edildi.







Şimdi ölüm aylığı almak için anlaşmalı boşanma yapan çiftlerin aylıkları kesilecek, ödenen para faiziyle geri alınacak ve para cezası kesilecek.

Sahte boşanma yöntemi yeni değil. Her yıl bu haberleri okuyoruz. Denetlenen 5 bin 759 kişiden 4 bin 640 kişinin sahte boşanma yapması korkunç bir oran! Acaba sahte boşanma yapanların gerçek sayısı kaç?

Ne yazık ki, ülkemizde bazılarının sahtekârlığa kafası iyi çalışıyor, sistemde açık buldular mı fırsatı kaçırmıyorlar!

***



BİR TAKSİ KLASİĞİ

İstanbul'da Cerrahpaşa Hastanesi'nin acil kapısından çıkan yaşlı kadın, el kaldırsa da taksiciler durmayarak yoluna devam etti. Bir süre bekledikten sonra bir taksi durdurabildi. Yaşlı kadına nereye gideceğini soran taksici, mesafeyi beğenmeyerek yoluna devam etti.

Bu olayın videosunu çeken otobüs şoförü, "Bu teyzemiz taksicilere yalvarıyor. 'Allah rızası için, ayakta duramıyorum. Beni evime bırakın' diyor. Taksici yakın mesafe olduğu için almıyor" diyor.







Sosyal medyaya düşen bu görüntüler hepimizi üzdü. Buna benzer olaylar her gün yaşanıyor. Yıllardır yazıyoruz, tartışıyoruz ama elde var sıfır. Yeni taksi istemiyorlar, taksimetreye sürekli zam istiyorlar ve yine yolcu beğenmiyorlar!

Bazen denetimler yapılıyor, bazı taksicilere ceza kesiliyor ama aynı tas aynı hamam, değişen bir şey yok! En çok üreten, en çok vergi veren ve üstüne trafik çilesini çeken İstanbul halkı bu kötü taksi sistemini hak etmiyor!

***



NEW YORK'TA DA ÇADIR MI BIRAKTI?

8 yıldır evli olan ünlü komedyen Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel, önceki gün boşandı.

Hafta sonu çıkan haberlerde Alkan'ın nafaka ödemeyeceği ama eski eşine lüks araba ve New York'ta bir daire bıraktığı yazıyordu.







Ama o lüks araba; 90 bin lira değerinde 2005 model bir Peugeot 206 çıktı, iyi mi?

Lüks araba böyleyse New York'taki ev nasıldır acaba? O da çadır çıkmasın!

***



NASIL DÜŞTÜ?

Çin'de bir yolcu uçağı 9 mürettebat ve 123 yolcusu ile Wuzhou şehri yakınlarındaki dağlık bölgeye düştü. Kazadan kurtulan olmadı.

Kamerayla çekilen uçağın son anlarına ait görüntülerde uçağın dik konumda yere çakıldığı görülüyor. Uçuş verilerinde uçağın 1 dakika 35 saniyede yaklaşık 26 bin feet irtifa kaybettiği ortaya çıktı. Kayıtlarda uçağın düşüş anında yaklaşık 10 saniyeliğine biraz yükseldiği ama sonra düşüşün hızla devam ettiği anlaşılıyor.







Şimdi uçağın nasıl dik düşüşe geçtiği ve neden bir an bu düşüşün yavaşlayıp sonra hızla devam ettiği tartışılıyor.

Bir uzman, irtifa kaybı ile birlikte oluşan G-kuvvetinin mürettebatı bayılttığını, pilotların bilincini yitirdiğini fakat saniyeler içinde pilotlardan birinin kendine geldiğini ve uçağı kurtarmaya çalıştığını öne sürdü.

Bu tahmin uçağın hızlı düşüşünün 10 saniyeliğine yavaşlamasını açıklıyor gibi duruyor. Peki, öncesinde uçağın sanki kamikaze saldırısı yapar gibi dik düşmesini nasıl açıklayacağız? Pilotlardan biri 10 saniyeliğine uçağı kurtarmaya çalıştı diyelim ama uçak sonrasında yine dik dalışa devam ediyor. Terör saldırısı ihtimalini de düşünmek lazım.

Dikey 28 bin feet irtifa kaybı sırasında yolcunun bayılma ihtimali yüksek. Belki çoğu baygınken hayata veda etti!

Gerçekten gizemli bir kaza!

***



Altyazı

"İnsanoğlu var oluşun yegâne amacının eğlenmek ve zevk almak olduğunu unutan tek canlı. Eğer böyle yaşamanın yolunu bulmuş olan birileri varsa, mutlularsa ve hayatın tadını çıkarıyorlarsa onları kutlamalıyız, eleştirmemeliyiz." (Copie Conforme)