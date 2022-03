Konuta getirilmesi düşünülen yeni KDV modeli ile eskiden 150 metrekareyi aşan büyüklükte uygulanan yüzde 18 KDV oranı, 150 metrekareye kadar konutlarda yüzde 8'e düşecek.

Sadece 150 metrekareyi aşılan kısımdan yüzde 18 KDV alınacak.

Örneğin 500 bin liralık 150 metrekarelik bir konut alan vatandaşın 49 bin lirası cebinde kalacak. Tapu harçlarının da düşürülmesi planlanıyor. Bu sayede konut satışlarının artması bekleniyor.







Ülkemizde ortalama bir aile 3+1, 120 m2 evlerde yaşıyor. Yani lükse giren konutlar yerine 150 m2 kadar olan konutlara uygulanacak KDV indiriminden birçok vatandaş faydalanabilir.

Tabii fırsatçı emlakçı, müteahhit ve konut sahiplerini de hesaba katmak lazım. Biliyorsunuz konut kredilerinde indirim yapıldıktan sonra konut fiyatları da zamlanmıştı. Ev alma planı yapan birçok insan kredi çekmekten vazgeçmişti.

Şimdi KDV indiriminin ardından konutlara da zam gelebilir!

İşte bu noktada konut fiyatlarında anormal artışı denetleyecek bir mekanizma geliştirilmeli.

***

HIZLI YAŞADI, GENÇ ÖLMEDİ!

86 yaşındaki efsane aktör Alain Delon, ötenazi için başvurmaya karar verdiğini açıkladı. Bunun için de oğlu Anthony Delon'dan yardım istemiş ama oğlu bu isteğini reddetmiş. Böyle bir karara onay vermek kolay değil!

'Le Somourai' , 'Un flic', 'Le Cercle Rouge', 'Plein Soleil' gibi unutulmaz filmlerde rol alan Delon, son birkaç yıldır ciddi sağlık sorunları yaşıyordu. 2019 yılında felç geçirmiş, sonra iyileşmişti ama sağlığı asla eskisi gibi olmadı. Delon şu an ötenaziye izin veren İsviçre'de yaşıyor!

2011 yılında 'Hayatımın Kadınları' isimli fotoğraf albümü için fotoğraf seçmesini istendiğinde Fransız aktör, "Aşağı yukarı 200 fotoğrafta hayatımın önüme serilmesi bir sınav gibiydi" demişti. O 200 kadın resmen şöhretler karması gibiydi.

İtalyan asıllı popüler sanatçı Delilah, sinemada görüp görebileceğiniz en güzel en yetenekli oyunculardan Romy Schneider, Nathalie Barthelemy (Delon'la dört yıl evli kalmıştı) Federico Fellini'nin filmi 'La Dolce Vita'nın yıldızı Nico Paffgen ve model Mireille Darc (Delon'la evli kalmıştı) ünlü aktörün hayatında öne çıkan kadınlardı.







ALAIN DELON GİBİ!

Delon'a "Hiç sizi reddeden kadın oldu mu?" diye sorduklarında "Olmaz mı? Çok uğraştım, çok çektim. Yine de birçoğu evet demiştir" cevabını vermişti. Yani Delon'u reddeden kadınlar da olmuş.

James Dean için "Hızlı yaşadı genç öldü" denir. Alain Delon ise hem hızlı hem de dolu dolu bir 86 yıl yaşadı.

"Hayatta üç şeyi çok iyi yaparım; işim, aptallık ve çocuk" diyerek hayatını özetleyen Delon şimdi yaşlılığı sevmediğini ve sessizce ölüme gitmek istediğini söylüyor.

Bu kadar şan, şöhret ve hızlı bir hayattan sonra uzun yaşlanmak da kolay değil. Kral ayakta ölmek istiyor belki de.

Eskiden yakışıklı biri için "Alain Delon gibi yakışıklı" denirdi. Sinemada birçok yakışıklı aktör izledik ama Delon gibisi gelmedi. Hem yakışıklı, hem çekici, hem karizmatik, hem de zarif. Bu dört özelliği bir arada galiba sadece Delon'da görebildik.

***



GIDA KRİZİ YAKLAŞIYOR

Fransa Tarım Bakanı: "Ukrayna'daki savaş küresel ölçekte bir gıda krizine yol açabilir."

İngiltere'de Yiyecek ve İçecek Federasyonu: "Ukrayna'daki savaş, tedarik zincirini krize soktu. Çiftçiler, artan enerji maliyetleri nedeniyle normal mahsullerinin yarısı kadarını ekiyor çünkü fazlasını yetiştirmeye güçleri yetmiyor. Acil önlem alınmalı."

Birleşmiş Milletler: "Gıda fiyatlarındaki dev artışlar eşi benzeri görülmemiş bir gıda güvenliği sorunu yaratacak."

Her hafta buna benzer açıklamalar okuyoruz. Sadece Türkiye'de değil birçok ülkede gıda fiyatları çok yükseldi. Son bir yılda gıda fiyatlarında yaşanan anormal artışta pandemi yasaklarının üretim ve tedarik zincirini olumsuz etkilemesinin de payı var.

Gıda krizinin ana nedenleri ise daha korkutucu bir tablo çiziyor: Dünya nüfusu artarken gıdaya ihtiyaç da artıyor. Ekilebilir tarım alanları azalıyor, su sıkıntısı artıyor ve topraklar fakirleşiyor. Ekilebilecek arazilerde çalışacak insan da bulunamıyor.







GENÇLERİ ÖZENDİRECEK

Yeni nesil, çiftçilik gibi zor bir mesleği tercih etmiyor. Ve küresel ısınma dünyayı hızla kuraklığa sürüklüyor.

Bu süreçte devletimiz çiftçiyi destekleyen politikalar üretmeye başladı ama kıtlık krizi kapıda! Her şeyi devletten bekleyemeyiz, özel sektör de elini taşın altına koymalı! ABD'deki gibi modern büyük çiftlikler kurulmalı.

Ve üreticinin kazanacağı ve her yıl daha çok ekim yapmasını sağlayacak fiyat politikalarına ihtiyacımız var.

Gençleri çiftçi olmaya özendirecek, fiyatları yükselten fırsatçıları ortadan kaldıracak plan ve projelere ihtiyacımız var.

***



GERÇEK DOĞASEVER

Kahramanmaraş'ta çiftçilikle geçimini sağlayan Duran Gümüş, 41 yaşından sonra mevsimlik orman işçisi olarak çalışmaya başladı. Ve bu süreçte İzmir, Antalya, Adana, Hatay, Osmaniye, Bilecik, Afyon, Konya gibi illerde ağaçlandırma yaptı.







Günde ortalama 250 fidanı toprakla buluşturan Gümüş, 35 yılda 350 hektara yakın alanda 550 bin civarında fidan dikti.

76 yaşındaki Gümüş'e boşuna 'fidan dede' dememişler. Onun diktiği fidanlar şimdi orman oldu.

İşte gerçek doğa ve ağaç sevgisi budur. Sosyal medyadaki sahte doğasever birçok sanatçıdan daha değerli 'fidan dede'. O boş boş tweet atmıyor, bol bol fidan dikiyor.

***



Altyazı

"İçimdeki yarışmacı kişilik benden başkasının başarılı olmasını kabul edemiyor. Zaman zaman insanlara bakıyorum ve sevilecek taraflarını göremiyorum. Yeterli parayı kazanayım ve insanlarla bir işim kalmasın istiyorum. (There Will Be Blood)