Yerli oyun şirketi Peak Games'in üç yıl önce 41 TV kanalının eş zamanlı yayınladığı ve mobil oyunda dünya devi olmak hedefiyle yeni çalışanlar aradığını duyurduğu reklam kampanyasının 2017'de Audi'nin bir reklam kampanyası ile benzerlikler içerdiği ortaya çıkmıştı. Hem de reklam 41 TV kanalında eş zamanlı yayınlanmıştı!







Peak Games de "Reklam filmimizin özgün olmadığını, hepinizle aynı anda öğrendik. Karın ağrımızı ve üzüntümüzü tarif etmemiz imkânsız... Ajansla üç aylık tüm görüşmelerimiz kayıt altında... Hukuki süreci başlatarak sonucu sizlerle paylaşacağız" diye bir açıklama yayınlamıştı.

Ve mahkeme Medina Turgul DDB adlı reklam ajansının Peak Games'e 10,5 milyon TL tutarında tazminat ödemesine hükmetti.

Tabii 2020'de 1,8 milyar dolar bedelle ABD'li oyun devi Zynga'ya satılan Peak Games için artık bu çerez parası!

Üç yıl önce Peak Games'in barikat reklam (roadblock ad) tekniği, 2017'de Audi'nin reklamına çok ama çok benziyordu.

Fikir, müzik, akış ve yazılar esinlenmenin çok ötesinde direkt kopya gibi duruyordu.







Türkiye'de reklam sektörünün temeli yabancı reklamlardan kopya çekerek atılmıştır. Reklam veren genelde reklamın kopya olduğunu anlamaz, anlayan da "Olur o kadarcık" der, reklamın satışa olan etkisine odaklanırdı! Elbette işini dürüst yapan ajanslar da var ama genelde piyasanın durumu 'copy&paste' (kopyala-yapıştır) üzerine kurulu.



KOPYAYI KİM ÇEKTİ?

Yurt dışındaki büyük reklam ajansları da reklamlarının kopyalanmasıyla uğraşmazdı. Ama artık sosyal medya var! Kopya çekildiğinin ortaya çıkması reklamı veren markanın imajına zarar veriyor!

İşte bu noktada Peak Games'in kendi reklamının çalıntı olduğunu ilan edip reklam ajansına dava açması radikal bir hamle oldu.

Bu tarihi ceza, ajansın kurucu ortağı 1960'lı yıllarda reklamcılıkta 'yaratıcı devrim' akımının öncülerinden Bill Bernbach'in kemiklerini sızlatmıştır. Ajansın diğer kurucu ortakları Jeffi Medina ve efsane yönetmen Yavuz Turgul da bu duruma üzülmüştür!

Peki, 10,5 milyon TL'ye mal olan intihali gerçekleştiren yaratıcı zekâ kim acaba? Aslında hem büyük bir skandala hem de reklam sektöründe olmayacak bir işe imza attı! Artık reklam verenler "Aman Peak Games gibi olmasın. Özgün reklam isteriz" diyecektir, demeliler de!

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SATRANÇ USTASINI DA YASAKLADILAR

Dünya Satranç Federasyonu (FIDE), Rus satranç büyük ustası Sergey Karjakin'in, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini alenen desteklediği için, altı ay süreyle oyunlardan uzaklaştırıldığını duyurdu.

32 yaşındaki Karjakin de "Hiçbir şeyden pişman değilim. FIDE'nin kararı utanç verici" dedi ve önce bir vatansever ve sonra bir satranç oyuncusu olduğunu belirtti.







Dostoyevski'nin ve 'Kuğu Gölü Balesi'nin yasaklanması, işten çıkarılan orkestra şefleri vs. derken dünyaca ünlü bir satranç oyuncusunun da yasaklanması Batı Dünyası'nın açıkça fikir özgürlüğünü ihlal ettiğini gösteriyor.

Bir sonraki adım herhalde Putin'i destekleyenleri para veya hapis cezasına çarptırmak olabilir.

Zaten Putin'in birçok politikasını hem halkı hem de dünya eleştiriyordu. Ancak Putin'i desteklemeyi düşünce suçu yapmak büyük saçmalık!

Batı aslında bu akıl almaz yasaklarla Putin'i zorla dünyaya sevdiriyor!

Batı, yarın bir ülkeyi insan hakları ve fikir özgürlüğü suçu işlemekle suçlarsa, karşılarına Rus halkına uyguladıkları faşist yaptırım listesi çıkacak!

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BÜYÜKLERİ BAKICIYA TESLİM ETMEK

İstanbul-Kadıköy'de yaşayan Alzheimer hastası 80 yaşındaki M.K.D.'nin Türkmenistan uyruklu bakıcısı M.S.A. tarafından günlerce şiddete maruz kaldığı kamera görüntüleriyle ortaya çıktı.

Görüntüler korkunç! Zalim bakıcı, zavallı kadına kafasına vura vura işkence etmiş!

Çocuğu annesinin vücudundaki morlukları fark edince eve kamera koyarak bakıcının işkencesini belgeledi. Ama iyi hal indirimiyle 4 yıl 2 ay ceza alan bakıcı tahliye oldu.







Alzheimer hastası bir anne bakıcıya teslim edilir mi diyeceğim ama bazıları bunu yapmak zorunda kalıyor! Ya eşi evde yaşlı istemiyor, ya evlat rahatını düşünüyor, ya da evladın annesine, babasına bakacak zamanı, maddi gücü olmuyor vs...

En iyi bakıcı bile büyüklerinize sizin kadar iyi bakamaz! Çok zorda kalmadıkça büyüklerimizi bakıcıya teslim etmemeliyiz.

Yaşlılık da zor; gözünüz gibi bakıp büyüttüğünüz evladınız bile sizi yabancı bakıcının insafına teslim edebiliyor!

Allah kimseyi başkasına muhtaç etmesin!

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İLK RENAULT VAZGEÇTİ

Rusya, ekonomik yaptırımlara dayanamaz deniyordu. Fransız otomotiv devi Renault, Moskova'daki fabrikalarında üretime yeniden başladı.

Çünkü Rusya, Renault'nun, Fransa'dan sonra en büyük ikinci pazarı! Yani üretimin kısa bir süre de olsa askıya alınması Fransa'yı daha çok etkiledi.

Böylece otomotiv sektörünün Rusya'ya uyguladığı yaptırım zincirinin ilk halkası koptu. Renault'yu kısa ve orta vadede başka markalar da takip edecektir.







Zaten Avrupa ülkeleri savaş başladığından beri sadece petrol, gaz ve kömür için Rusya'ya yaklaşık 15 milyar dolar ödedi!

Madem yalandan yaptırım uygulayacaktınız Ukrayna'yı neden gaza getirdiniz?

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FIRSATÇILAR RAMAZAN'A HAZIR!

Ramazan ayına sayılı günler kala önce hurmaya zam yapıldı. Fiyatı 25 TL ile 300 TL arasında değişen hurma yüzde 35 zamlandı. Bu daha başlangıç! Ramazan'da sofralarını şenlendirmek isteyen vatandaş yine birçok gıda ürününde zam bombardımanına uğrayacak.







Ekonomik kriz olsun olmasın her Ramazan'da gıda fiyatlar artıyordu zaten. Ama bu sefer zamlı fiyatlara bir de ekstra Ramazan zammı yapılacak!

Market etiketlerini denetleyen ekipler, Ramazan ayında çarşı pazarı daha sıkı denetlemeli!

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Altyazı

"Bazen, konuşmamak daha iyi hissettirir. Hiçbir şekilde. Hiçbir şey hakkında. Hiç kimseye." (Breaking Bad)

