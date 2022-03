İstanbul'da üç büyüklerin taraftarları milli maçlarda bile rakip takımın milli futbolcularına hakaret ettiği ve maçlara ilgi göstermediği için, A Milli Futbol Takımı'nın maçları genelde Anadolu şehirlerinde oynanıyor.

Bu şehirlerden biri de Konya. Konyalılar her milli maçta tribünleri doldurdu. Fransa, İzlanda gibi güçlü rakiplere karşı elde ettiğimiz galibiyetlerde Konya taraftarının tribün baskısının da etkisi vardı.







Bu destek için Konyalılar alkışı hak ediyor ama rakip takımların milli marşlarını ıslıklama ayıbına devam ediliyor.

Dün de İtalyan milli marşını ıslıkladılar. Hem de dostluk maçında! Bir ulusun milli marşını ıslıklamak büyük ayıp.

Hem bunu yapınca rakibi de sıradan dostluk maçında havaya sokmuş oluyorsun!

Son Avrupa şampiyonu gelmiş Konya'da maç yapıyor. Sahada futbolun sihirbazları var. Takımını destekle, maçı izle, keyif al, milli marşı ıslıklamaya geliyorsan da gelme evinde izle!

Milli marşı her ülkenin kutsalıdır! Aynısı bize yapıldığında nasıl kızıyorsak, başkasına da yapmamalıyız!

***



TOKAT YARADI!

Ünlü aktör Jim Carrey, Will Smith'ten tokat yiyen Chris Rock için "Chris'in yerinde olsam bu sabah kalkıp Will'e 200 milyon dolarlık bir dava açtığımı duyurabilirdim; çünkü o video sonsuza kadar orada kalacak, herkes izleyecek. Bu hakaret çok uzun süre devam edecek" dedi.

Evet, dava açsa kazanır ama işi başkalarıyla dalga geçmek olan bir komedyen bunu yapmaz! Hem dava açmasına da gerek yok. Rock tokadı paraya çevirmeye başladı.







Rock'ın cuma günü Boston'da gerçekleşecek şovundaki bilet fiyatı bir saat içinde 338 dolardan 450 dolara çıktı. Gösterinin tüm biletleri tükendi.

Rock nisanda başlayacak turne kapsamında ABD'de ve farklı ülkelerde 50'den fazla kez sahneye çıkacak.

Rock bu tokadın ekmeğini çok yer. Bu daha başlangıç!

***



SİNEMA SALONLARI KAPANIR

Oscar Ödülleri'nde Will Smith'in attığı tokada takıldık kaldık! Halbuki son iki Oscar töreni sinemada dev yapım şirketlerinin yerlerini yavaş yavaş dijital platformların alacağını gösterdi.







Örneğin son törende toplamda 27 adaylığı olan Netflix'in 'Power of the Dog' filmi 'En İyi Yönetmen' ödülünü kazandı. HBO Max'in yayın haklarını kısmen elinde bulundurduğu 'Dune' da altı 6 ödül aldı. Disney+ ise 'Encanto' ile En İyi Animasyon ödülünü kazandı.

Ve ilk kez bir dijital yayın platformu (Apple TV+) 'CODA' filmiyle 'En İyi Film' heykelciğini alma başarısını gösterdi. Geçtiğimiz yıl da dijital platformlar farklı dallarda yedi Oscar kazanmıştı.

Bu gidişle daha çok sinema salonu kapanır!

***



SİPSİ ÇIRAĞI ARANIYOR

Denizlili sipsi ustası 74 yaşındaki Halime Özke, "Artık yaşlandım, soluk bitti. Sipsiyi öğrenmek isteyen çıraklar arıyorum" diyor. 'Yörük zurnası' da denilen sipsinin 15-20 santim uzunluğunda olduğuna bakmayın, ses alanı 1,1 oktav. Sesi de insanı hem ağlatır hem güldürür.







Halime teyze gibiler de bu dünyadan göçüp giderse milli çalgımız sipsi de tarihe karışabilir. Çünkü gençlerin TikTok, YouTube videosu çekmekten sipsiye ayıracak vakti yok. Halime teyze çırak zor bulur!

***



DOLANDIRICILAR BİLİM İNSANLARI GİBİ!

Sağlık Bakanlığı, "Hastane randevunuz iptal olmuştur diyerek sizi arayan ve sizden bilgilerinizi isteyenlere adınızı, soyadınızı, kimlik numaranızı, adresinizi vermeyin" diye uyardı

Dolandırıcılar sanki İsviçreli bilim insanları gibi sürekli yeni yöntemler icat ediyorlar.

Ve bu yöntemler birçok insan dolandırıldıktan sonra ortaya çıkıyor.







Hastane randevusu için gün sayan yaşlı insanlara "Aman dikkatli olun" demek işe yaramaz!

Vatandaşı uyarmanın dışında telefon dolandırıcılarıyla mücadele edilecek başka bir yöntem yok mu?

Sanki istihbarat örgütü gibi vatandaşın bilgilerini ele geçiren, nokta atışı yapar gibi zengin ama yaşlı insanları belirleyen dolandırıcı çetelerinin liderlerini ve onlara bilgi sağlayan köstebekleri neden ortaya çıkaramıyoruz?

Daha kaç vatandaşımız dolandırılacak?

***



KRİZ MİLYARDERLERE YARADI

Rusya'nın Ukrayna işgaline ve Kovid-19'un etkilerine rağmen dünyada milyarder sayısı artmaya devam ediyor.

Çin ve ABD dünyanın 'bilinen' milyarderlerinin yüzde 55'ine sahip. Çin'deki milyarder sayısı ABD'ye göre üç kat hızlı artıyor.







Çin'de toplamda bin 133, ABD'de ise 716 milyarder var ama Amerikalı milyarderler hâlâ Çinli milyarderlerden daha zengin.

ABD'nin en büyük dört şirketinin (Apple, Microsoft, Amazon ve Alphabet) toplam piyasa değeri, Çin'deki devlet dışı en değerli 500 şirkete eşdeğer.

Yani Çin birinci süper güç olmak için biraz daha bekleyecek.

Salgının, ana merkez üstü Çin'e yaraması da ironik! Özetle ekonomik kriz yine zenginlere yaradı. Fakirlere yarayan kriz de henüz icat edilmedi!

***



Altyazı

"Para nedir? Elinizde yoksa her şeydir, değil mi? Amerika'daki yetişkinlerin yarısının kredi kartı borcu, birikimlerinden fazla. Yüzde 25'inin hiç birikimi yok. Tüm bunlar neye işaret ediyor? Orta sınıfın yitip gittiğine mi? Amerikan rüyasının öldüğüne mi? Son dediğim gerçekleşseydi şu an beni dinliyor olmazdınız." (OZARK)