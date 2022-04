Cem Yılmaz, eski eşi Ahu Yağtu'dan 2013 yılında boşanırken 500 bin dolar tazminat ödemişti. Oğlu Kemal için aylık 10 bin dolar nafaka ödüyordu.

Ünlü komedyen dolar kurundaki yükselişi bahane ederek nafakayı aylık 40 bin TL'ye düşürmek için dava açmıştı. Ve mahkeme nafakanın 70 bin TL olarak ödenmesine hükmetti.

Bu haberle ilgili okuyucu yorumlarında nafaka mağduru erkekler ile süresiz nafakayı savunan kadınların tartıştığını fark ettim. İlginç yorumlar vardı. İşte onlardan bazıları:

■ "Nafaka adı altında soygun. Hani kadın erkek eşitti."

■ "Elalemin nafakasından size ne! Sanki siz veriyorsunuz 70 bini. Nafaka deyince ağlaşmaya başlıyorsunuz hemen. Dayak yiyen kadınlar bu kadar ağlamadı ayıp."

■ "10 bin dolar ne abiiii yaaaa. Çocuğa yetecek kadar versin anlarım da vekil maaşı futbolcu maaşı gibi nafaka mı olur?"

■ "İzlemeyin bu avanağı! Resmen dolandırılmış."

■ "Bir çocuğun masrafını bilmeden ve kucağında bir çocukla boşanmadan bu konuda ahkâm kesmeseniz keşke."

■ "Hangi çocuğun masrafı! on bin dolar Suudi prensi mi bu?"

■ "Keşke Şeyma şu adamı kafalayıp haddini bildirse."

■ "Bir kadın olarak erkeklerin bu nafaka mevzularında inanılmaz sömürüldüğünü düşünüyorum! Üstelik Ahu Yağtu, rahatlıkla kendi ayakları üzerinde durabilecek kadar iyi kazanan bir kadın! Nedir bu açgözlülük?"

■ "Çocuğun masrafı zaten 70 bin lirayı geçer. Herkesin hayatı sizin gibi mi?"







YILMAZ'A YAKIŞMADI!

Bu okuyucu yorumlarının hiçbirine katılmıyorum. Ünlü komedyen çocuğu için ömür boyu 70 bin lira ödemeyecek! Bu nafaka çocuğun eğitim masrafları ve ihtiyaçları için.

Elbette koskoca Cem Yılmaz oğlu için daha fazlasını da verir.

Ünlülerin boşanması da ünlü ve pahalı olur! Onlar sıradan insanlar değil.

Madonna'nın boşandığı yönetmen eşi Guy Ritchie gariban bir adam değildi. Birçok 'hit' film çekti ama karısından 92 milyon dolar tazminat aldı. Steven Spielberg boşanırken 100 milyon dolar, Michael Jordan 168 milyon dolar, Mel Gibson 425 milyon dolar tazminat ödedi.

Yılmaz da belki de Türkiye'nin en çok kazanan sanatçısı. Çocuğu için nafakayı indirmesi ona yakışmadı doğrusu.

Sadece rol aldığı reklam kampanyası için 5 milyon dolar alan Cem Yılmaz, 500 bin dolar tazminatla kurtulduğuna sevinmeli!







BU LİSTE EKSİK!

Amerikan haber kanalı CNN, "Kebap sadece buzdağının görünen kısmı" diye Türkiye mutfağına övgü dolu bir haber yaptı.

En lezzetli buldukları 23 yemeği şöyle sıraladılar:

Piyaz, ezogelin çorba, şakşuka, kısır, mercimek köftesi, yaprak sarması, İnegöl köfte, iskender, cağ kebabı, hamsili pilav, perde pilavı, mantı, testi kebabı, gözleme, su böreği, simit, lahmacun, çiğ köfte, dondurma, lokum, ekmek kadayıfı, pide, baklava.

Başlangıç için belki idare eder bu yemekler!

İçli köfte, kadınbudu, menemen, kokoreç, künefe, Adana kebap, işkembe çorbası, midye dolma, şırdan, tantuni, Türk kahvesi vs. daha listeye girmesi gereken çok yemek ve tatlı var.

Medeniyetlerin buluşma noktası Anadolu'da yaşıyor olmamız birçok kültürün karması harika bir mutfak sunmuş bizlere. Gerçekten çok şanslıyız. Kahvaltı çeşitlerimiz bile birçok ülkenin mutfağından daha zengin.

Bu lezzetleri modern sunumlarla dünyaya tanıtmamız lazım yorumuna da katılmıyorum. Yemeklerimizin modernizasyona, sunumu tarz olsun diye abidik gubidik değişikliklere de ihtiyacı yok!

Tek eksik tanıtım.







MENZİLİ ARABADAN AZ

100 metre uzunluğunda ve yaklaşık 16 metre genişliğinde olan dünyanın en büyük elektrikli yolcu gemisi, Çin'de ilk seferini Yangtze Nehri'nde yaptı.

7 bin 500 kilovatsaatlik büyük bir batarya ile güçlendirilen gemi bin 300 yolcu kapasiteli.

Hidroelektrik santralinden gelen elektrikle şarj ediliyor ve tek şarjla 100 kilometre yol alabiliyor.

Bütün haberlere baktım, hepsinde şarj menzili aynı. Bir gemi için 100 km şarj menzili komik.

Elektrikli araçlar tam şarjla ortalama 400-500 km menzile sahip. Elektrikli gemi deyince benim aklıma uzun deniz yolculukları geldi. Açıkçası geminin menzili de ucuz Çin işi olmuş!

Tabii her teknolojik gelişme için bir yerden başlamak lazım. Lakin şu aşamada bu gemiyle anca Boğaz turu atılır!







KENDİNİ PİTBULL SANIYOR

'Pitbullarla büyüdüğü için kendini pitbull sanan bir kedi' diye sosyal medyada paylaşılan bu fotoğraflara sesli güldüm.

Kediyi daireye almasalar Pitbull sanırsın! O nasıl sert, karizmatik bakışlar öyle. Pitbulların arasında sakata gelmemek için Oscar'lık rol kesiyor da olabilir!

Bu kedi, sanki spor salonlarında takılıp vücut yapmış, 'Çukur', 'EDO' dizileri izleyerek büyümüş bir ağır abi olabilir.







YOLA YAKIN EVLERİ TERCİH ETMEYİN!

Temiz Hava Hakkı Platformu çatısı altında bir araya gelen STK'lar ve kurumlar, Türkiye'de hava kirliliği kaynaklı ölümlerin arttığına dikkat çektiler. Ve Türkiye'nin Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 2021 yılında revize edilerek aşağı çekilen hava kalitesi sınır değerlerini yakalayabilmesi için önlem alma çağrısında bulundular.

Hava kirliliğinin her yıl 8 milyon erken ölüme yol açtığı tahmin ediliyor.

Yüksek tansiyon, tütün kullanımı ve bulaşıcı hastalıklardan sonra önde gelen üçüncü ölüm nedeni hava kirliliği kabul ediliyor.

Bir araştırmaya göre Türkiye'de 2017-2019 yılları arasında hava kirliliği nedeniyle trafik kazalarının 6-7 katı kadar ölüm yaşandığı tahmin ediliyor.

Aslında Türkiye'nin karbon salınımı oranı birçok ülkeye göre düşük ama temiz hava için daha fazla önlem almalıyız.

Kişisel tavsiyem ise egzoz gazlarına sürekli olarak maruz kalmamak için yoğun trafiğe sahip olan yolların etrafında evleri tercih etmeyiniz.







Altyazı

"Belki de mutluluk sadece kovalayabildiğimiz bir şeydir. Belki de onu asla yakalayamayacağız."

(The Pursuit of Happyness)