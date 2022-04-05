Pandemi, enerji krizi derken Macaristan'da enflasyon tırmanışa geçmişti. Baharda genel seçim vardı ve 12 yıldır Macaristan'ı yöneten Viktor Orban'ın bu kez seçimi kaybedeceği konuşuluyordu.

Orban, geçtiğimiz ocak ayında şeker, un, ayçiçek yağı, tavuk göğsü, domuz budu ve süte fiyat sınırlandırmasına gitti. Bu ürünler 15 Ekim'deki fiyatlar üzerinden satıldı. Orban akaryakıt ve ev kredilerini de dondurdu.

Ben de 14 Ocak 2022 tarihli yazımda "İşte seçim kazandıracak yöntem bu. Baharda Orban'ın seçimi kazanacağına dair bahse girerim!" diye yazmıştım.

Tahmin ettiğim gibi Macaristan'da genel seçimi Başbakan Orban liderliğindeki Fidesz-KDNP koalisyonu büyük farkla kazandı. Altı partinin kurduğu muhalefet koalisyonu büyük hayal kırıklığı yaşadı.







BENZERLİKLER VAR

Muhalefetin ortak adayı Peter Marki-Zay eşit ve adil bir ortamda seçim yapılmadığını söyledi. Ama atı alan Üsküdar'ı geçti. Orban, arka arkaya dördüncü kez kazandı.

2018'den beri Hodmezovasarhely kasabasının belediye başkanı olan Zay'in ülke çapında güçlü bir aktivist ağı kurmuştu ve altı muhalefet partisinin desteğini almıştı.

Muhalefet bu kez seçimi kazanacağına inanıyordu ama beklenen olmadı.

Macaristan'daki seçimini Türkiye'deki yaklaşmakta olan seçim ortamıyla benzer yönleri var. AK Parti'nin seçimlerdeki büyük üstünlüğüne karşı bizde de altı muhalefet partisi birleşti.

Muhalefetin adayları arasında tıpkı Macaristan'da olduğu gibi belediye başkanlarının ismi geçiyor. Muhalefet partileri pandemi ve enerji krizinin enflasyonu yükseltmesine güveniyor.







DÜŞÜK PROFİL!

Öte yandan geleneksel Hıristiyan değerlerini savunan Orban'ın oyları şehir dışında yaşayan yoksul ve yaşlı seçmenden aldı. Muhalefet üç büyük şehirde öndeyken seçimi kaybetti. Eğer bizim altılı muhalefet Marki-Zay gibi düşük profilli bir aday çıkarırsa iki ülke arasında benzerlikler daha da artabilir.

Ancak Orban için, mültecileri ülkesine sokmaması, işsizliği düşük tutması ve son dönemde hayat pahalılığına karşı vatandaşın yükünü hafifleten radikal kararlar alması gibi seçimi kazandıran hamleler yaptığını da söyleyebiliriz.

Elbette Macaristan, Türkiye kadar gelişmiş bir ülke değil ama bu son seçimde ortaya çıkan benzerlikler, Türkiye'de hem iktidara hem de muhalefete analiz yapma fırsatı sunuyor.

***



İSTEYEN TÜNEL KAPATIR!

İstanbul'un Kâğıthane Sütlüce Tüneli'nde iki otomobil ile yolu kapatarak yüksek sesli müzik ile dans eden kişiler, o görüntüleri sosyal medyada yayınlamıştı.







Şimdi o magandalara ceza yağdı diye haber vardı. Toplamda kesilen ceza bin 603 lira!

Ben tünelde dans eden yedi genç maganda saydım. Bir de görüntüyü çekeni ekleyelim. Sekiz maganda adam 200 lira toplasalar canları her sıkıldığında tünel kapatır, videosunu çeker ve havasını atar!

Parasıyla değil mi?

Böyle komik cezalar olduğu sürece daha çok tünel kapatan olur! Evine, işine gitmek isteyenler de tünel açılsın diye bekler!

***



TFF BAŞKANI YABANCI OLSUN

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in istifa etmesi geç alınmış doğru bir karar.

Özdemir iyi niyetlerle yola çıkmıştı ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Takımlarımızın Avrupa kupalarında hüsrana uğraması, Milli Takımı'nın Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan sıfır puanda kalması ve sonra Dünya Kupası'na katılamaması, Süper Lig yayın ihalesinin bir türlü tamamlanmaması, yabancı futbolcu sayısının sürekli değiştirilmesi, kulüplerin artan borcu vs. değişiklik şarttı.







Ünlü iş insanlarının sırayla TFF Başkanı olmasının futbolu uçuruma sürüklediği görülmeli artık. Bu zehirlenmiş futbol ortamının, etkisinde kalmayacak yeni bir başkana ihtiyaç var.

Takımlarımız hep yabancı hakem transferinden bahsediyorlar, İngiltere ya da Almanya'dan yabancı TFF Başkanı transfer etsek sorunlar kökten ve daha çabuk çözülmez mi? Birçok insanın avantası kesilir ama futbol yeniden doğar!

***



90 KEZ KOVİD AŞISI OLMAK...

Almanya'da 60 yaşındaki bir kişinin aşı yaptırmak istemeyenlere aşı kartı çıkarabilmek için yaklaşık 90 kez Kovid- 19 aşısı yaptırdığı ortaya çıktı.

Gizlilik gereği ismi açıklanman şüphelinin Saxony eyaletinde aylar boyunca farklı hastane ve sağlık kurumlarında Kovid-19 aşısı yaptırmış. Eilenburg aşı merkezine iki gün üst üste gitmesi üzerine yakalanmış.







Büyük ihtimalle para karşılığı bunu yaptı.

Bence bu olaya en çok bilim insanları sevinmiştir. Üstüne para verseniz 90 aşı yaptıracak birini bulamazdınız, bulsanız da yasalar bu deneye izin vermezdi.

90 Kovid-19 aşısı olmuş bu kişinin yaşadığı yan etkiler ve varsa sağlık sorunları ilaç sektörü için paha biçilmez bilgi kaynağı olabilir.

***



ABD UYKUCU JOE'YA KALDI!

Amerikalıların 'Sleepy Joe' (Uykucu Joe) lakabı taktıkları ABD Başkanı Joe Biden, bir nükleer denizaltı için düzenlenen törende yine kameralara uyuklarken yansıdı.

Buna benzer çok vukuatı olan 79 yaşındaki Biden'ın uyumadığını, gözlerini dinlendirdiğini söyleyenler de var. Hadi gözlerini dinlendiriyor diyelim ayakta asker selamlarken de mi bu yapılır?







2020 seçimlerinde "Biden'a doping testi yapılmasını talep edeceğim" diyen Donald Trump büyük ihtimalle haklıydı.

ABD'yi merdiven çıkarken düşen, sürekli uyuyan ve konuşurken birçok gafa imza atan Biden mı yoksa danışmanları mı yönetiyor? Gölge başkan Kamala Harris, Biden'ı emekli yapar mı?

ABD'nin düştüğü durum trajikomik! Trump'tan kurtulmak isterlerken 'uykucu Joe'ya kaldılar!