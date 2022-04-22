Artık Kovid-19 haberlerini okumuyorsunuz değil mi? Kovid, Omicron denince bir esneme geliyor, sıkılıyorsunuz. 'Tekrar kapanacağız!' başlığını görünce gülüp geçiyorsunuz ama milyarderler salgını sevdi! Nedeni yazının sonunda!

Elbette aşılar sayesinde artık rahatız ama salgının psikolojik baskısından kurtulmak ve habercilerin algısının değişmesi için büyük, çok büyük bir olay gerekiyordu. O da Ukrayna Savaşı oldu. Savaşın tek faydası salgını gündemin dışına itmesi ve böylece Kovid- 19 paranoyasından kurtulmamızı sağlaması oldu.







Aşı karşıtları kadar fanatik olmasalar da bir de 'kapanmacılar' var. Bu grup Çin'den gelen yeni salgın görüntüleriyle teyakkuza geçti. Omicron varyantının alt bir türü olan Omicron XE isimli yeni bir varyantın İngiltere'de baskın hale gelme ihtimali de yeni komplo senaryoları üretilmesine yetti.

Omicron XE nedir yahu! Apple ya da Samsung'un yeni modeli mi? Araba mı bu? Bunun hatchback modeli de var mı? Bi bitmediniz!







Böyle rahat rahat yazıyoruz, bir de yazın sonunda Kovid- 19'un bölüm sonu canavarı çıkıyormuş! Salgın nasıl olsa zengin sınıfın işine yaradı!

Bakın burası çok önemli: Dünyada salgının ilk yılında milyarderlerin sayısı 660 kişi artarak 2 bin 755'e yükseldi. Pandemide dünya nüfusunun yüzde 99'unun geliri düşerken en zengin 10 kişinin serveti 2 kat arttı.

Bu 10 kişi arasında küresel medyayı internet üzerinden şekillendiren Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg, Alphabet'in sahipleri Larry Page ve Sergey Brin de var. Felaket tellalı Bill Gates de bu şanslı 10'lunun içinde!







"Hey duydunuz mu? Çin dünyadaki tüm tahılı topluyor" diye YouTube'tan yayın yapsam iyi takipçi kasarım. Çünkü bir de kıyamet senaryosu seven büyük bir kitle var! Ama yalan değil, Çin, 2022'nin ilk yarısında dünya mısır rezervlerinin yüzde 69'una, pirincinin yüzde 60'ına sahip olacak.

İnsanlık tarihi Kovid- 19'dan önce ve sonra diye yazılacak gibi gözüküyor. Salgında servetini ikiye katlayanlar, yeni bir salgına ne tepki verirler sizce?

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7, 8 İSTANBUL TAKIMI OLABİLİR

TFF 1. Lig'de lider Ankaragücü'nün 63, ikinci Ümraniyespor'un 60 puanı var ama bir maçı eksik ve en yakın rakibi Bandırmaspor'un beş puan önünde.

Bir maçı eksik İstanbulspor'un ise 54 puanı var. Bir maçı eksik 51 puanlı Eyüpspor'un bile play-off'tan yükselme şansı var.

Yani 2022-2023 sezonunda Süper Lig'de yedi, sekiz, hatta dokuz İstanbul takımı olabilir.

Bana kalsa İstanbul'da dört takımdan fazlasını Süper Lig'de oynatmam. Yıllardır yazıyorum; İstanbul Ligi oynanıyor bu ülkede. Taraftarı olan Anadolu takımları sürekli ligde inip çıkarken üç büyüklerin haricinde taraftarı, reytingi olmayan İstanbul takımları, ligin Türkiye'deki bölgesel kapsama alanını düşürüyorlar!







Elbette Kasımpaşa, Başakşehir, Karagümrük iyi oldukları ve hak ettikleri için ligdeler. İstanbullu takım sayısı fazla diye rakiplerini ezip geçen Eyüpspor, Süper Lig'e çıkmasın mı? Olur mu öyle şey! Diğer Anadolu takımları da Eyüpspor gibi başarılı olsunlar!

Tabii ki kazanan, hak eden yükselecek. Ama TFF de iki-üç yıl önceden bir plan hazırlayıp İstanbul'dan dört bilemediniz beş takım Süper Lig'de oynasın demeli. Örneğin uzun yılardır Trakya'dan bir takım Süper Lig'e çıkamadı. Güneydoğu çok az temsil edildi. Ege takımları asansör takım oldular. Bunun nedeni de Türkiye'de real bir futbol endüstrisinin olmaması!

Süper Lig'in tekrar 18 takıma düşürülecek olması da büyük hata! Burası İskoçya, İsviçre değil, koskocaman Türkiye! Futbol heyecanı 20 takımla eşit bir şekilde her bölgede kendini hissettirmeli.

TFF değişiklik yapmazsa, şimdiden yazıyorum Süper Lig'deki 18 takımın yarısı İstanbul takımı olur!

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NICOLAS CAGE OLMAK!

Nicolas Cage 1996'da 'Leaving Las Vegas'la Oscar kazandığında daha 32 yaşındaydı ve önemli filmlerde başrol oynuyordu.

Sonra yılda 8-9 filmde oynamaya, 'Cadı Sezonu, 'Hasır Adam', 'Bir'in Ordusu' gibi berbat filmlerde rol almaya başladı. Çünkü ekonomik sıkıntı çekiyordu. Hadi bu anlaşılır bir neden. Lakin Cage'in 'Yüzüklerin Efendisi' ve 'Matrix'te oynamayı kabul etmemesi akıl alır gibi değildi.







Geçtiğimiz günlerde bunun nedenini de açıkladı: "Yüzüklerin Efendisi ve Matrix'i reddettim çünkü üç yıllığına Yeni Zelanda'ya ya da üç yıllığına Avustralya'ya gitmek istemiyordum, zira oğlum Weston'la evde olmam gerekiyordu."

Bu açıklama bana inandırıcı gelmedi. Yeni Zelanda'da üç yıl kalacağıma ABD'de 20 filmde oynarım demiş de olabilir! Çünkü o dönemde de paraya ihtiyacı vardı.

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NETFLIX'İN ABONE KAYBETMESİ

Netflix ilk kez abone kaybetti. 2022 yılının ilk çeyreğinde 200 bin abone kaybeden ünlü dijital platformun hisseleri de yüzde 25 değer kaybetti.

Şu an stream platform sektöründe ısınma turları atan Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ yatırımlarını artırıyorlar.

Bir de ülkelerin sürekli abone artıran yerel platformları var. Örneğin Çin merkezli Tencent Video'nun 120 milyon abonesi var.







Sektörde rekabet arttıkça Netflix'in daha çok abone kaybetme ihtimali var. Çünkü Netflix yıllardır rakipsiz olmanın avantajıyla kaliteli ve geniş içerik sunmuyordu. Ama artık platform alternatifi arttı.

Netflix CEO'su Reed Hastings'in, reklamlı abonelikten bahsetmesi de büyük hata. Sen Acun'un Exxen'i misin yahu! Stream platformların farkı ve varlık nedeni reklamsız olmalarıydı!

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ŞARJ GİRİŞLERİ AYNI OLACAK

Ve beklenen oldu. Avrupa Parlamentosu Komitesi, AB ülkelerinde satılan akıllı telefon, tablet ve kamera gibi elektronik cihazların USB-C, micro USB ve lightning gibi farklı şarj girişlerini standart hale getirmeyi amaçlayan yönetmelik değişikliğini kabul etti.







Buna göre, taşınabilir elektronik cihazlarda yeni standart şarj girişi USB-C olacak.

Böylece AB ülkelerinde yaşayanlar her cihaz için farklı şarj aleti bulundurmaktan kurtuluyorlar. Şarj aleti ya da yedek batarya taşımak zorunda da kalmayacaklar. Çünkü bir mekâna gidildiğinde yok ince, yok kalın uç diye telefona uyumlu şarj aleti arama dertleri olmayacak.

Bu değişikliğin yakın vadede bize de faydası olur.