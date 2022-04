Yıldız Tilbe sosyal medya hesabından sokak köpekleriyle ilgili yaptığı paylaşımlar yüzünden savcılığa ifade verdi.

Elbette Tilbe'nin sokak köpeklerine zehirle et verin önerisinin savunulacak bir tarafı yok. Ancak ünlü şarkıcı 'başıboş köpekler çocukları yiyor' diye isyan etmesinde haklı!

Defalarca yazdım. Başıboş köpekler ciddi bir sorun. Köpek saldırıları yüzünden insanlar hayatını kaybediyor. Erzurum'da altı yaşındaki Rukiye'yi köpekler yedi ve zavallı kız hayatını kaybetti! Böyle bir şey vahşi Afrika Savanları'nda olur!







Köpek saldırıları için "Ne olacak azıcık ısırmış", "Sevseydin ısırmazdı" benzeri yorumlar yapan güya köpekseverler var! Onlar için Allah akıl fikir versin diyorum! Öte yandan gazeteci Nevşin Mengü, "Köpekler insanları yiyor, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Atatürk'ün, Osmanlı'nın, şehitlerin teslim ettiği topraklarda onların çocuklarını yiyor. Analarını, yaşlılarını yiyor, köpekler yiyor" diyen Yıldız Tilbe için, "Anahtar kelimeleri yan yana dizmiş" yorumunu yaptı.



Komedyen Şahan Gökbakar da sosyal medyadan "Birkaç tane daha var onları unutmuş. Eklese daha vurucu olabilirdi" diye gülücük işaretli yorum yaparak Mengü'ye destek çıkıp, Tilbe ile dalga geçti.

Şahan ve Mengü'ye hak ettikleri yanıt ise Antalya'da köpekten kaçarken kamyonun çarpmasıyla ağır yaralanıp, önce bacağı kesilen sonra da hayatını kaybeden Mahra'nın annesi Derya Pınar'dan geldi.







Pınar sosyal medyada Mengü ve Şahan'ın acımasız esprilerine "Anahtar kelimeleri yazıyorum. ÇOCUĞUM BAŞIBOŞ

KÖPEKLER YÜZÜNDEN KAMYON ALTINDA KALDI BACAĞI PARAMPARÇA OLDU VE HAYATINI KAYBETTİ! Hadi gülmeye devam edin" diye karşılık verdi.

Yılların kapakçısıyım, böyle kapak görmedim! Tabii bu kapak Mahra'yı geri getirmeyecek.

Şahan'ın da evlatları var. Allah korusun, onlara başıboş köpekleri ya da bir pitbull saldırsa yine aynı espriyi yapar mıydı?

UZAYLILAR KARANLIK ORMANDA GİZLENİYOR!

Oxford Üniversitesi'nden bilim insanları, NASA'nın dünyanın yerini uzaya sinyal olarak gönderme planının bir uzaylı istilasına yol açabileceği konusunda uyardı.

NASA'nın göndereceği mesajda dünyanın yüzeyi ve insanların sayısallaştırılmış tasvirleriyle birlikte, büyük yıldız kümelerine göre güneş sisteminin konumu belirtilecek.

Bazı astrofizikçilere göre, Dünya ve Güneş Sistemi, evrenin geri kalanına kıyasla daha genç. Başka yaşanabilir gezegenler varsa, teknolojide bizden önde olabilirler.







Belki de bizi ziyaret ettiler. En zengin 26 kişinin serveti, dünya nüfusunun yarısınınkine eşitken milyonlarca insan açlık çekiyor, sürekli savaşıyorlar, bunlar bizim de başımıza dert açarlar mı diye uzaktan takip ediyor olabilirler!

Matematiksel sitesinden Sibel Çağlar bir yazısında bu durumu Cixin Liu'nin 2008'de kaleme aldığı 'The Dark Forest' (Karanlık Orman) adlı kitabındaki 'Karanlık Orman Teorisi' ile açıklamaya çalışmış.

Bu teoriye göre; "Evren karanlık bir ormandır. Her medeniyet, ağaçlar arasına bir hayalet gibi gizlenmiş, önündeki dalları hafifçe kenara iten ve ses çıkarmadan ilerlemeye çalışan silahlı bir avcıdır. Ormanın her yerinde kendisi gibi görünmez avcılar olduğu için avcı dikkatli olmak zorundadır.

Eğer avcı başka bir canlı bulursa...

Yapabileceği sadece bir şey mevcuttur: Ateş aç ve onları ortadan kaldır. Bu ormanda cehennem diğer insanlardır..." Aynı teoriye göre güvencelerden yoksun olan herhangi bir tür için en güvenli seçenek, diğer yaşam formlarını, aynı şeyi yapma şansı olmadan yok etmektir.

Bazı astrofizikçiler uzaylıların bizle iletişime geçmemesini Karanlık Orman Teorisi'ne bağlıyor.

Teknolojik olarak geride olsak bile, uzaylılar ilerleme yeteneğimizden dolayı kendilerini tehdit altında hissedebilir. Yani bizden saklanıyor olabilirler!

Tarih boyunca uygarlıklar hayatta kalabilmek ve daha güçlü olabilmek için başka uygarlıkları yok etmiştir. Aynı durum evren için de geçerli.

Bizim uzaylı arayışımız dünyanın sonunu getirebilir!

NFT ALANLAR ZARARDA

Twitter'ın eski CEO'su Jack Dorsey ilk tweet mesajını NFT haline getirmiş ve 2021'de ünlü girişimci Sina Estavi, o NFT'yi 2.9 milyon dolara satın almıştı.

Estavi geçen hafta o meşhur NFT'ye 50 milyon dolar değer biçti ve açık arttırmaya çıkardı. Ama en fazla 280 dolar teklif verildi. Yani yüzde 99 civarında zarar etti.







Dünyada NFT piyasası dibe vurmuş durumda. İlk NFT rüzgarında satış yapanlar büyük kar elde etti. Örneğin bizde Cem Yılmaz NFT'den iyi para kazandı. NFT'ye yatırım yapanlar ise şu an büyük zararda!

BİR ANDA ÇÖP OLABİLİR

Herkesin bilgisayarında olan, internette dolaşan görsellere NFT gibi soyut değerler yükleyip yatırım yapmanın riskli olabileceğini yazmıştık.

Sonuçta NFTF fiziksel bir şey değil. Gerçekte somut olarak var olmayan sanal objelere yatırım fiyaskosunun ikinci perdesi Metaverse'te de yaşanabilir! Metaverse'te alınan arsa ve evler de çöp olabilir!

BİR EVİM BİLE YOK ANLIYOR MUSUN?

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, bir evi olmadığını ve arkadaşlarının boş odalarında kaldığını açıkladı.

Musk, Mayıs 2020'de tüm evlerini satma niyetini "Ev sahibi olmayacağım" diye tweetlemişti. Sonra da teker teker evlerini satmıştı.

Musk'ın eski sevgilisi olan Grimes de ünlü girişimcinin "Bazen yoksulluk sınırının altında" yaşadığını söylemişti.







Google'ın kurucu ortağı Larry Page de 2015'te Musk, Silikon Vadisi'ni ziyaret ettiğinde bazen Page'e e-posta gönderip "Bu gece nerede kalacağımı bilmiyorum. Gelebilir miyim?" dediğini söyledi.

Musk bizimle dalga mı geçiyor? Sosyal deney de yapıyor olabilir!

Hayatta ne acılar var! 219 milyar doları olan Musk'ın bile evi yok! Kiraya da çıkmıyor ama vakitten kazanmak için özel jeti var! Yersen!

"- Üzeyir abi sen dilsiz de değilsin, neden hiç konuşmuyorsun?

+ Bir ara çok konuştum, hiç faydasını görmedim bıraktım." (Organize İşler)