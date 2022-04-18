Sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim; tacizci mülteci videolarına vatandaş tepki göstermekte haklı. Afgan ve Pakistanlıların gelişiyle katlanan mülteci sayısı Türkiye'nin demografik yapısını tehdit ediyor. Mülteci yükü hem ekonomiye hem de toplumsal yapıya zarar veriyor!

Ne yazık ki, ABD ve Avrupa'nın çıkardığı savaşlar ve acımasız küresel ekonominin Orta Doğu, Asya ve Afrika halklarını fakirleştirmesinin faturasını yardımsever Türkiye ödüyor!







Suriyelilerin yarım milyon insanın öldüğü iç savaştan kaçtıkları, en çok mülteciyi kabul eden ve 40 milyar doları aşkın para harcayan Türkiye'nin tüm dünyaya insanlık dersi verdiği de unutulmamalı!

11 yıldır ülkemizde tek tük olaylar dışında sorun yaratmayan mülteciler ne oldu da son dört-beş aydır büyük sorun olarak görülmeye başlandı? Zafer Partisi kurulunca mı sorunlar ortaya çıktı? Son dönemde bazı mültecilerin sürekli taciz videoları paylaşmaları, asayiş olayları çıkarmaları rastlantı mı?

Bu rezil videoları tüm mültecilere mal etmek doğru mu?

Son dönemde sosyal medyada sanki düğmeye basılmış gibi sürekli mülteci sorununu ele alan organize paylaşımlar yapılıyor. Bazı eski taciz videoları sanki yeniymiş gibi milyonlarca takipçisi olan fenomen hesaplardan yayılıyor. Ve bazı yeni kurulan siyasi partiler, kariyerlerinde çıtayı yükseltmek isteyen belediye başkanları sadece mülteci sorunu üzerinden propaganda yapıyorlar. Böylece halkta mültecilere duyulan öfke artıyor. Sanki mülteciler üzerinden iç karışıklık yaratmak için zemin hazırlanıyor!







Halkımız 6-7 Eylül Olayları'nda, 70'li yıllardaki sağsol çatışmasında bu oyuna çok geldi.

İşte tam da bu noktada atv'nin 'Yalnız Kurt' dizisinde geçmişte yaşanan kötü tecrübelerden ders çıkarak, şu anki mülteci sorunundan yola çıkarak gelecekteki olası tehlikeleri konu alan bir bölüm yayınlandı.

House of Cards', 'Homeland' gibi birçok siyasi içerikli dizide bu tarz konular işlenir ama bunu bir Türk kanalı yapınca linç ediliyor! Hem de suçsuz yere!

atv'nin sosyal medya hesabından dizideki bir sahne için yaptığı paylaşımda güya mültecileri istemeyen milliyetçi insanlar PKK'lı ilan edilmiş. Güya yaşanabilecek olaylara kılıf hazırlanıyormuş.

Diziyi izleseler atıkları yalandan utanırlar!







Bu iftiraları atanlar ise Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Zafer Partili siyasetçiler, twitter hesabını troll hesabı gibi kullanan Sinan Oğan, Oğuzhan Uğur gibi takipçi kasma derdinde olan fenomenler, solcu siteler, FETÖ bağlantılı hesaplar!



ORGANİZE EDEN CIA!

Halbuki atv'nin Twitter hesabında o paylaşımdan bir önceki paylaşımda CIA ajanının olayı organize ettiği yayınlandı! Dizide Türkiye'de mültecilere duyulan öfkeden faydalanıp kan dökülecek sokak eylemlerini CIA ajanı planlıyor. Boynuna Suriye atkısı takan, mülteci kılıklı biri, bir Türkü öldürüyor. Sonra da CIA ajanının organize ettiği bazı teröristler Türk bayraklarıyla sokağa çıkıp, sokak eylemlerini yaratıyor ve Suriyelilerin dükkânları basılıyor.

Ve dizide bu olayların benzerini CIA'nin 1974 sonrasında yaptığını ve Türkiye'de sağ-sol çatışması yaratarak 12 Eylül darbesine zemin hazırladığı anlatılıyor. Yani dizinin yapımcısı Osman Sınav tarihten ders çıkaralım, oyuna gelmeyelim diyor.

Kısacası 'Yalnız Kurt'ta mültecileri istemeyenler terörist olarak lanse edildiği külliyen yalan! Ve bunun yalan olduğu bilindiği halde sosyal medyada binlerce hesap üzerinden atv hedef gösterildi.







Bir dizi üzerinden bile yalanlarla algı operasyonu yaratılıyorsa, gerçekte mültecilerin karışacağı olası bir toplumsal olayda kim bilir ne büyük karışıklıklar yaratılacak! Belki de 'Yalnız Kurt' gelecekte yaşanabilecek olası büyük provokasyonları önceden deşifre etti ve bu bazılarını rahatsız etti! Özetle toplumda karışıklık yaratmak için zemin hazırlanıyor olabilir. Ankara Altındağ'da Suriyelilere yapılan saldırılardan ders çıkarılmalı! Acilen mülteci sorunu, ülkenin demografik yapısı da hesaba katılarak devlet tarafından ciddiye alınmalı!

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DOLANDIRICILAR HACKER ÇALIŞTIRIYOR!

Siber güvenlik uzmanı Mustafa Sansar, "Bilgisayarlarına anti-virüs programı yüklemeyi siber güvenlik için yeterli sanan birçok kişi var. Birçok özel şirket ve kamu kurumu da siber güvenlik yılda bir kere test yapılarak geçiştirilecek bir konu sanıyor" diyor.

Independent Türkçe'den Ali Kemal Erdem'e konuşan Sansar ayrıca hacker gruplarıyla anlaşan organize suç örgütlerinin dijital mafyalık yapmaya başladığına dikkat çekiyor.







Daha önce birkaç kez yazdım. Telefon dolandırıcılığına maruz kalanlar aslında kimlik, adres bilgileri sızdırılmasının kurbanlarıdır.

Müşterilerin bilgilerini toplayan özel şirketlere yapılan siber saldırılarda birçok insanın bilgileri çalındı. Siber güvenlik için yeterli önlem almayan ve bu yüzden veri çaldıran özel şirket ve kurumlara caydırıcı cezalar uygulanmalı.

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TRABZONSPOR İNTİHAR EDER Mİ?

Trabzonspor düşüşe geçti. Fenerbahçe puan farkını 11'e indirdi.

Abdullah Avcı, Karagümrük maçında formda Siopis'i Türkiye Kupası için mi kenarda tuttu? Kouassi ve Abdulkadir neden ilk 11'de başlamadı?

Bence takım gibi Avcı da formsuz!







Ligin bitmesine beş hafta var. Trabzonspor, haftaya zorlu Adana Demirspor deplasmana gidiyor. Daha sonra içeride formda Antalyaspor'la oynayacaklar. Hatayspor deplasmanı da zor. Kendi sahasında büyük ihtimalle küme düşecek Altay'ı yenseler bile son maç deplasmanda Başakşehir'le!

Eğer kupa yorgunu Trabzonspor, Adana'da yenilirse takımda kriz çıkabilir! Tabii bu senaryoda Fenerbahçe'nin de bütün maçları kazanması gerekiyor.

Her şeye rağmen Trabzon'un beş haftada dört puan toplamaması için intihar etmesi gerekiyor! Futbol bu, intihar dahil her şey olabilir!

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Altyazı

"Aceleye gerek yok, bir şeyin olacağı varsa olur. Hem de doğru zamanda, doğru sebeple, doğru kişiyle." (Fight Club)

