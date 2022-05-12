■ Elbette önce enflasyon ve inşaat maliyetleri düşmeli. Öte yandan ev kredilerinin düşürüldüğü günün akşamında 200- 300 bin lira zam yapan fırsatçıların, orta sınıf ve dar gelirlilerin üstüne çöktüğü bir piyasayla karşı karşıyayız.

■ Değerinin çok üstünde fiyata satılmak için yıllarca bekletilen, sadece İstanbul ve Ankara'da yaklaşık 1.5 milyon boş evin olduğu tahmin ediliyor. Boş tutulan evlerin vergisi de artırılmalı.

■ Gerekirse Berlin'deki gibi 240 bin konut kamulaştıran referandum örnek alınmalı ve kamulaştırılan konutlar ihtiyaç sahiplerine makul fiyatlarla kiralanmalı.







■ Pahalı semtlerde dört, beş ve daha fazla evi olanlardan da yüksek vergi alınmalı.

■ TOKİ ve belediye projelerinden ucuza konut alanlara 6-7 yıl o mülkü satmama, hatta kiraya vermeme şartı koşulmalı.

■ Konut al-sat yapanları önleyecek yasa çıkarılmalı.

■ Yabancılara ev satışına kota getirilmeli.

■ İmar oranları artırılmalı, yatay mimariye uygun yeni imar alanları açılmalı. Belediyelerdeki imar rantının önüne geçilmeli! Belediyelerin konut yapılan her arsadan aldığı pay düşürülmeli!

■ Büyükşehirlere göç engellenmeli. Anadolu'da ucuza, kaliteli konutlar yapılmalı.

■ AK Parti'nin en başarılı olduğu alanlardan biri de dar ve orta gelirliyi ev sahibi yapmasıydı. TOKİ sayesinde milyonlarca insan konut sahibi oldu. Akılcı projeler ve yasalarla artan ev fiyatları dizginlenebilir! Konut rantının önüne geçilmeli. Barınmak en temel ihtiyaç.

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YILIN EN SEVİLEN, ÖRNEK FUTBOLCUSU

Özel bir üniversite, Arda Turan'a '2022 yılının en sevilen ve örnek alınan futbol oyuncusu' ödülünü verdi. Haberi okurken sesli güldüm. Üniversite ödüllerinin cılkı çıkmıştı zaten. Sırf haber olmak için bazı üniversiteler kimi ikna ederse ona ödül veriyorlar.

Milli takım uçağında bir gazeteciye saldıran, belinde silahla hastane basan ve şu an kariyerinin en kötü döneminde olan Turan'a bu ödülü vermek için çok düşündüler mi dersiniz? Bence evet.







Arda'nın yılın en sevilen futbolcusu ilan edilmesi sosyal medyada gündem oldu. Reklamın iyisi kötüsü olmaz klişesinden yola çıkarsak üniversite reklamın kralını yaptı. Yılın en başarılı futbolcusuna, gol kralına bu ödülü verseler bu kadar konuşulmazdı!

Bu arada Arda daha ne kadar linç edilecek? Evet, kariyeri kötü bitti, skandallara imza attı ama futbol tarihimizde en yüksek transfer değerine de o ulaştı!

Barcelona'da haksızlığa uğramasına, Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yaparken Neymar'a formayı bırakmak zorunda kalmasına rağmen Arda, İspanya'da ülkemizi başarıyla temsil etti. Üst düzey futbol oynarken Milli Takım'a yaptığı hizmetleri de unutmayalım.

Arda, Türkiye'ye dönmeden futbolu bıraksaydı yine aynı yorumları yapacak mıydık? Onun seviyesine çıkan bir futbolcu oldu mu? Yiğidi öldür hakkını yeme!

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625 DOLAR!

Ünlü bir moda evi, yine ünlü bir ayakkabı modelinin deforme edilmiş ve kirli bir versiyonunu çevrimiçi olarak satışa sundu.

Yalnızca 100 çift üretilen ayakkabıya sahip olmak isteyenlerin ise 625 doları gözden çıkarması gerekiyor.

Sokakta yaşayanlar bile böyle ayakkabı giymez herhalde. Bildiğin çürümüş zombi ayakkabısı.







Peki, buna zengin 'silkeleme' modeli diyebilir miyiz? Ya da bunu giyen zenginler "Bakın sizin gibiyim" mesajı mı verecek? Cevap hiçbiri.

Bu ayakkabılar sosyal medyada çoktan viral oldu. Marka reklamını yaptı. Ayrıca bu tarz sınırlı sayıda üretilen modellerin koleksiyon değeri var. Bir sanat eseri almak gibi!

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EHLİYETTE TOGG OLSUN MU?

Yeni sürücü belgelerinde TOGG otomobilinin silüetinin yer alacağı açıklandı. Yerli otomobilin üretilmesiyle gurur duyuyoruz ama devletin vatandaşa verdiği resmi bir belgede özel bir şirketin ürettiği aracın silüetinin olması doğru mu? Ve buna gerek var mıydı?







Bu mantıkla hareket edersek gurur kaynağımız yerli İHA ve SİHA'larının silüetini de yeni pasaportlara koyalım o zaman!

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SOSYAL MEDYAYI ÇOK KULLANIRSAN...

Datça Belediyesi'nin resmi Twitter adresinden paylaşılan esprili tweet'leri keyifle takip ediyorum.

Belediyenin sosyal medya hesaplarını yöneten editör, "Adminimize gelen altı üstü tweet atıyor yorumuna istinaden" uzunca bir flood ile 2021 yılında neler yaptıklarını paylaştı.

Elbette 'admin' kendi reklamını yapmayı da ihmal etmemiş.

Örneğin belediyenin Twitter hesabı 173 bin 300 takipçiye, Instagram hesabı da 85 bin takipçiye ulaşarak nüfusa göre takipçi oranıyla Türkiye ve dünya rekoru kırmış. Güzel şaka!







Orman yangınlarında belediyenin sosyal medya hesaplarının aktif kullanılarak çok sayıda yangın tüpü, yanık ilacı bağışı yapılmasının sağlanmasını, pandemide ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet bağışı kampanyası yapılması ve bunun gibi birçok yardım projesini hayata geçirmelerini takdirle karşılıyorum.

Ama ben Datça'da yaşasam belediyenin sosyal medya hesaplarını bu kadar yoğun kullanmasını istemezdim. Evet, bencilce bir yaklaşım ama Datça'nın hızla büyüyen nüfusun yarattığı sorunları çözme konusunda belediye sosyal medyadaki kadar başarılı değil.

Geçtiğimiz yıl Datça'ya gitmiştim, yoğun kalabalıktan rahatsız olup hemen ilçeyi terk ettim. Eğer belediyenin kaynakları artan nüfusu ve turist kalabalığını karşılamayacak düzeydeyse sosyal medyayı aktif kullanmak önce Datçalıların zararına.

Esnaf ve gayrimenkul sahipleri bu yoğunluktan memnundur ama sakin bir yer diye Datça'ya yerleşenler, aşırı kalabalıktan mutlu değiller!

İkinci bir Bodrum'a, Çeşme'ye ihtiyaç yok. Datça gibi yerler sakin ve huzurlu kalmalı!

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Altyazı

"Para, gönül rahatlığı vermez. Para, mutluluk getirmez. Para esasında yaptığımız seçimlerin ölçüsüdür." (Ozark)

