Başkan Erdoğan, ilk defa ve tek konut sahibi olacak vatandaşlara düşük faizli kredi sağlanacağını duyurduktan sadece birkaç saat sonra fırsatçılar satışa sundukları konutlarda zam yaptılar.

Tıpkı temel gıda ürünlerinde KDV indiriminin açıklandığı gün marketlerin zam yapması gibi! Tabii dairelere yapılan zam, şekere, yağa yapılan zamma benzemez! Müteahhitler, gayrimenkul zenginleri, emlak simsarları daha acımasız!

Vatandaş, daha önceden emlak sitelerinde beğenip favorilerine ekledikleri dairelerin, kredi indirimi açıklandıktan birkaç saat sonra 200-300 bin lira zamlandığını görünce isyan etti. Yapılan zamlar sosyal medyada paylaşıldı!

Marketçisi, pazarcısı, oto galericisi, müteahhitti vs. o kadar çok fırsatçı ve stokçu var ki, sanki pusuda bekliyorlar! Devlet vatandaş biraz nefes alsın diye sürekli proje üretiyor ama fırsatçılar akbabalar gibi vatandaşın üzerine çullanıyor.







Erdoğan konut kredisi müjdesini verdiği konuşmasında stokçu ve fırsatçılara uygulanacak yaptırımların artacağını duyurmuştu. İşte şimdi fırsatçının peşine düşme günü!

Hemen bugün emlak sitelerine müfettişler gönderilmeli, bir gecede yüzde 30-50 zam yapanlar tek tek ortaya çıkartılır! Bunu mutlaka yapmalıyız. Konuta zam, her şeye zam demek. Şimdi kiralar da artabilir!

Devletin yaptığı her indirimde fırsatçılık devreye giriyor! Bu nasıl bir açgözlülüktür? Zengin ihtiyacı olana çökme derdinde.

***



GALATAPORT'TA DENIZ GÖRMEZSEN ŞAŞIRMA!

■ Galataport, manzarası muhteşem bir açık hava AVM'si olmuş. X-Ray cihazından geçmeye gerek yok. Geniş bir otoparkı var. Rıhtım boyunca ister yürüyüş yap, ister bir mekânda Boğaz'ın tadını çıkar.

■ Evet, çok beton havası var, yapılar çok sıkışık. Lakin eski hali daha kötüydü. Rıhtım yıllarca kapalı kaldığı için deniz görülmüyordu.

■ Cruise gemilerinden inecek turistler için lüks mağazaların olması, Nişantaşı'ndaki zengin müşterileri de buraya çeker.

■ Eski bakımsız Türkiye Denizcilik İşletmeleri binasının resim ve heykel müzesine dönüştürülmesi Galataport'u sadece yeme-içme ve alışveriş mekânı olmaktan kurtarıyor. İstanbul Modern'in de açılmasıyla birlikte şehrin sanat yaşamı buraya kayabilir.







■ Cruise gemileri gelmeye başlayınca rıhtım ile yürüyüş yapılan yer arasında bulunan platformların yaklaşık 4 metre yüksekliğinde duvara dönüşmesi ise bütün büyüyü ve güzelliği bozuyor. İnsanların denizle bağlantısı kesiliyor.

■ Denizi görmek için iki kat yukarı çıkmak anlamsız! Sadece bu yıl 250 gemi gelecek, seneye bu sayı katlanacak. Belki kışın 2 ay denizi göreceğiz!

■ Boğaz'ın en estetik mimarisine sahip Nusretiye Cami'nin önünün kapatılmasına fazla ses çıkarılmadı! Yapımından önce yeni yaşam alanı diye lanse edilen Galataport'un eğer yılın 250-300 günü denizle bağlantı kesilecekse, bu beton yığının önüne bir de Berlin Duvarı çekilecekse İstanbul halkı kandırılmış demektir!

■ İnsanların denizi görüp nefes alacakları boşluklar mutlaka yaratılmalı!

***



PARA ATIŞINI BITCOIN'LE YAPMAK

Hakem Arda Kardeşler, Beşiktaş- Fenerbahçe müsabakasında para atışını kripto para birimi olan Bitcoin'le yapmıştı. Bitcoin, birçok ülkede sanal bahis sitelerinde yasa dışı para transferleri için kullanıldığı için Kardeşler'in bu davranışını etik bulmayanlar oldu.







Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da aynı fikirde olsa gerek Kardeşler hakkında soruşturma başlattı.

Para atışında kripto paranın kullanılması etik değilse, TV kanallarında kripto para borsalarının reklamlarının yayımlanmasına ne diyeceğiz? TFF, BtcTurk arasında sponsorluk anlaşması imzalamıştı! Öyleyse neden Kardeşler'e soruşturma açılıyor? Bitcoin yasa dışı değil ki, neden vebalı muamelesi yapılıyor?

Yoksa Kardeşler, Bitcoin'in gizli reklamını mı yaptı?

***



ERGENLER ANNELERİNİ NEDEN DİNLEMEZ?

Stanford Üniversitesi'nden bilim insanları, ergenlerin anneleri konuşurken neden onları dinlemediğini buldu. Ergenlik çağındaki gençlerin beyinleri üzerinde yapılan araştırma, belirli seslere verilen tepkinin zamanla doğal olarak değiştiğini ve anne sesinin daha az değerli görüldüğünü gösterdi.

13 yaş ve üzeri çocukların beyninde, daha küçüklerin aksine anne sesine ödül merkezleri ve duygu işleme bölgeleri gibi alanlarda reaksiyon oluşmadı.







AZ VE ÖZ KONUŞUN

Psikiyatrist Daniel Abrams bunun nedeni şöyle açıklıyor: "Bir genç olarak bunu yaptığınızı bilemezsiniz... Zihniniz bu tanıdık olmayan seslere karşı giderek daha hassas bir hale geliyor."

Yani gençler ebeveynlerini dinlemeyerek isyan ediyor gibi görünse de bunun nedeni evlerinin dışındaki seslere daha fazla dikkat etmeleri. Farklı, yeni ses her zaman eskinin önüne geçiyor.

Bence ergenlerle lafı fazla uzatmadan kısa ve öz konuşmamız gerekiyor.

Aslında en etkili öğrenme hata yapmak. Belki de en iyi yöntem çocuklarınızı uzaktan kontrol ederek onların küçük hatalar yapmalarına izin vermek!

***



ABD'DE ELEKTRİKLER KESİLECEK!

Rüzgâr türbinleri, güneş panelleri başta olmak üzere yenilenebilir enerjiye dönüşüm sancılı olacak gibi gözüküyor.

ABD'de yakın gelecekte elektrik sıkıntısı yaşanacağından haberiniz var mı? Bizde böyle bir olasılıktan bahsedilse yer yerinden oynardı!

Independent Türkçe'nin haberine göre; ABD'de elektrik şebekelerinin Kaliforniya'dan Teksas ve Indiana'ya kadar üretim kapasitesi, talebe yetişmekte zorlanıyor. Bu eyaletlerde elektrik kesintilerin yaşanması bekleniyor.







Çünkü geleneksel enerji santralleri, yenilenebilir enerji ve akümülatörlerle değiştirilemeden kullanımdan çıkarıldığı için temiz enerji üretim yöntemleri talebi karşılamakta yetersiz kalmış.

Asıl zorluk ise rüzgâr ve güneş enerjisi panellerinin her zaman elektrik üretememesi ve üretilen enerjinin daha sonra kullanılmak üzere depolanması için büyük bataryalara ihtiyaç duyulması. Böyle olunca yenilenebilir enerji kaynakları, günün 24 saati çalışan geleneksel santrallerin hızına yetişemiyormuş.