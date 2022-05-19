Gaziantep'te, dört yaşındaki Asiye Ateş'in sitenin bahçesinde oyun oynarken iki pitbullun saldırısında ağır yaralanmasıyla ilgili açılan davada tutuklu yargılanan üç sanık, üçüncü kez tahliye edildi.







Kız ölümden döndü, saldırının fiziksel izlerini ve travmasını ömrü boyunca yaşayacak ama davada tutuklu sanık kalmadı!

Daha yeni Ankara'da dört kişiyi yaralayan pitbull köpeğin sahibi Umut Batuhan Y.'nin yargılandığı davada mahkeme, sanık için 'Olaydan önce köpeğin tasmasını çıkardığı' gerekçesiyle 'Olası kastla silahla yaralama' suçundan tutuklama kararı verdi.

Pitbull silah sayıldı.







Tutuklama talebinde 'Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması' suçunun TCK 177. maddede düzenlendiğine işaret edilen yazıda, fiil nedeniyle bir kişinin yaralanmasının 'taksirle yaralama' suçunu oluşturacağı vurgulandı.

İki benzer olay ve iki farklı karar! Üstelik Ankara'da saldırıya uğrayanlar Asiye gibi ağır yaralanmadı! Adalet bunun neresinde?

Asiye'nin davasını tüm Türkiye takip etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asiye'nin babasını telefonla aradı!

Ankara'daki olaydan ise tutukluluk kararı çıkınca haberdar olduk.

Normalde tam tersi olurdu sosyal medyada gündem olan, devletin yakından takip ettiği bir davada kamuoyunu tatmin eden karar çıkardı!

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CUDİ CUP!

Şırnak'ın ilk uluslararası tenis turnuvası Cudi Cup başladı. Turnuvaya Türkiye, Rusya, Litvanya, Kazakistan, Tunus, Polonya, İran, Gürcistan ve İngiltere'den 81 sporcu katıldı.

PKK'lıları kızdıracak bir haber bu! Bölge normalleştikçe terör de bitiyor!

Bir zamanlar sürekli şehit haberlerinin geldiği Cudi Dağı'nda yamaç paraşütü de yapılıyor.







Munzur ve Pülümür çayının etrafı da yaz aylarında Bodrum, Çeşme gibi oluyor. Halk olimpik havuzda serinliyor.

Kato Dağı eteklerinde festival, Zap Suyu'nda rafting yarışı vs. artık sıradan haberler bunlar.

Cudi'de uluslararası tenis turnuvası düzenleyecek huzur ortamına kavuşmak için binlerce şehit verdik. 38 yılda PKK terörü yüzünden sivil insan kaybımız 15 bini aştı.

Eskiden Türkiye'nin en önemli gündem maddesi PKK terörüydü. AK Parti'nin en büyük başarılarından biri de PKK'yı eylem yapamaz hale getirmesidir.

Bölge halkı bu başarının ve huzurun kıymetini bilmeli!

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GÜZELLİK DOĞUŞTAN GELİR

Angelina Jolie ortada, annesi solda, kızı sağda... 'Güzellik doğuştan gelir, belirleyici olan genetik mirastır' düşüncesini doğrulayan bir fotoğraf değil mi?







Shiloh annesinden de şanslı, gülüşü ve yüz hatları babası Brad Pitt'e de benziyor.

Jolie'nin annesi Marcheline Bertrand'ın kısa bir yapımcılık kariyeri oldu. 7.5 yıl savaştığı kansere 2007'de yenildi ve 56 yaşında hayata veda etti.

Jolie de annesi gibi kansere yakalanma riski olduğu için göğüslerini aldırmıştı.

Genlerden sadece güzellik geçmiyor!

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RUS İNADI!

Rusya'da Oçakovo fabrikası, Coolcola, Fancy ve Street'i piyasaya sundu. Bu içecekler size bir yerden tanıdık geliyor mu?

Coca-Cola Company'nin mart ayında Rusya'daki faaliyetlerini askıya alınca Rus şirket yerini çabuk doldurdu.







Coca-Cola değil CoolCola, Fanta değil Fancy, Sprite değil Street! Oçakovo, CoolCola'nın 'Kola'nın ikonik tadına sahip olduğunu' iddia etti. Desenize Cola'nın meşhur formülünü buldular!

"Bari özgün bir şey üretselerdi" diyebilirsiniz. Bence amaç inadına benzerini yapmak!

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ÖNCE ÜLKE ÇIKARLARI!

Bloomberg haber ajansı, isminin gizli tutulmasını talep eden üç üst düzey Türk yetkiliden, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya kabulü için sunduğu talep listesini öğrenmiş. Talepler şöyle:

■ İsveç ve Finlandiya'nın PKK ve türevlerini terör örgütü ilan etmesi.

■ Türkiye'nin F-35 programına yeniden katılımı.







■ 40 adetlik F-16 Blok, 70 F-16 savaş uçağı ve modernizasyon paketi talebinin onaylanması.

■ Rusya'dan S-400 Hava Savunma Sistemi alımı yapmasının ardından Türkiye'ye uygulanan CAATSA yaptırımlarının kaldırılması.

Tabii bu talep listesi henüz doğrulanmadı ama istekler gayet makul ve mantıklı.

Muhalefet, Türkiye'nin taleplerinin iç siyasetle alakasının olacağını ileri sürüyordu. Birkaç milyar dolar alıp veto etmekten vazgeçeceğimizi bile iddia edenler oldu.

Eğer bu haber doğruysa Türkiye'nin ulusal çıkarlarına göre hareket ediyor. Zaten olması gereken de bu.

Diplomaside son dönemde başarılı işlere imza atıyoruz. Kozlar bizim elimizde, pazarlık masasında istediğimizi alacağımızı düşünüyorum.

Şimdi PKK ve diğer terör örgütleri düşünsün! Avrupa'daki saltanatları biter mi dersiniz?

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'BLACK MIRROR' DÖNÜYOR!

Variety'nin haberine göre 'Black Mirror' dizisinin yeni sezonu çekilecek. Ancak daha sinematik olacağı iddia edilen altıncı sezonu izlemek 2024'ü bulabilir.







Böyle efsane dizileri çekmek elbette zaman alıyor. Son sezon da kalite düşmesine rağmen 'Black Mirror' bence distopik bilimkurgu türünün dizi kulvarında en iyisi.

Her bölümde farklı oyuncular, karakterler, öyküler anlatılsa da, insanoğlunun temel sorunlarını ele alan dizinin bence temel felsefesi; teknolojinin sorunları çözmeyeceği, aksine derinleştireceği ve bireysel kimlikleri yavaş yavaş ortadan kaldıracağı...

Bazı film ve diziler sürpriz finalleriyle öne çıkar. 'Black Mirror' ise izleyicinin kolay kolay tahmin edemeyeceği, resmen ters köşeye yatıran bölüm finallerine sahip.

Bu diziyi izlemeyen çok şey kaçırır!