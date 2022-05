Twitter iki hafta önce yaptığı açıklamada yılın ilk üç ayında sahte hesapların kullanıcıların tamamının yüzde 5'ini aşmadığını duyurmuştu. Elon Musk da bu açıklamaya güvenmediğini belirterek gerçek sayı ortaya çıkana kadar 44 milyarlık satın alımı askıya almıştı.

Önceki gün SparkToro ve Followerwonk tarafından ortak yapılan bağımsız araştırma, bot/spam (sahte) hesapların sayısının Twitter'ın açıkladığından 4 kat daha fazla olduğunu ortaya çıkardı.







WebTekno'nun haberine göre; araştırmada bilgisayar tarafından rastgele seçilen son 90 gün içinde aktif olan 44 bin 58 adet herkese açık Twitter hesabının yüzde 19.42'si sahte hesap çıktı.

Araştırmada Twitter'ın ve Elon Musk'ın takipçileri de incelendi. Çalışma sonucunda Twitter'ın her 100 takipçisinin 16'sı sahte olurken, Musk'ın hesabını takip eden 26.8 milyon hesabın yüzde 23.42'sinin sahte olabileceği ortaya kondu. Tabii bunlar devam eden bir araştırmanın kısmı sonuçları.



DEĞER KAYBETTİ

En iyimser sonuç ise Twitter'da her 5 hesaptan 1'inin sahte olması. Anlaşmanın askıya alındığı açıklandıktan sonra Twitter'ın hisseleri yüzde 25 oranında değer kaybetmişti. Bu araştırmadan sonra değer kaybı artabilir.

Musk yine haklı çıktı ama Twitter ve Musk arasındaki pazarlıkta masadan ayrılan taraf, diğer tarafa 1 milyar dolar ceza ödemekle yükümlü olacak. Musk, 1 milyar ödeyip masadan ayrılır mı bekleyip göreceğiz.







Başta Twitter olmak üzere sosyal medyanın aynı zamanda yalanlar dünyası olduğunu, sahte hesaplar ve 'troll' ordularıyla büyük algı operasyonları yapıldığını sık sık yazıyorduk.

Meseleye Türkiye açısından bakarsak; her seçimde Türkiye'yi Twitter üzerinden analiz edip "Bu kez kazanacağız" diyenlerin yaşadığı seçim yenilgileri, yukarıdaki araştırmanın sonucunu doğrular nitelikte.

Twitter sahte hesapları ile insanları yanıltıyor ve sosyal medya üzerinden de Türkiye doğru analiz edilemiyor. Öte yandan Türkiye hakkında doğru veriler çıkarmakla görevli olan araştırma şirketi yöneticilerinin, siyasetçilerin, gazetecilerin, danışmanların Twitter'la yatıp Twitter'la kalkması da ironik bir durum!

Dünyada her 5 hesaptan 1'i sahte ise Türkiye'deki Twitter hesaplarının sahte olma oranı daha yüksek çıkabilir.

Özetle sahte hesap, yanlış analiz demek! Sokağın nabzını tutan, vatandaşla birebir temas kuran en sağlıklı sonuca ulaşır.

***



NEDEN İSMAIL KARTAL?

Fenerbahçe yine zor bir kararın eşiğinde. İsmail Kartal'la devam etmeli mi yoksa Jorge Jesus ya da başka bir kariyerli yabancı hoca mı tercih etmeli?

Kartal yönetiminde takım oynadığı son 13 lig maçında 10 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Fenerbahçe büyük bir sürpriz olmazsa ligi ikinci bitirecek.

Temmuz'da Şampiyonlar Ligi elemeleri var. Hazırlık kampına erken başlanmak zorunda.







Yeni hoca; yeni taktik, yeni transferler ve uyum sorunu demek. Kartal ile devam edilirse hem zaman kaybedilmez hem de sil baştan kadro kurulmaz!

Serdar Dursun kalmalı ama ondan daha iyi iki santrafor alınmalı. Kim Min-Jae ile Attila Szalai'den birisinin ayrılması halinde yeni bir stopere ihtiyaç duyulacak.

Kanatlara da takviye lazım. Bir de Altay'la rekabet edebilecek kaleci alınırsa ve bu transferler hazırlık kampından önce bitirilirse Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılma ihtimali yükselir.

Maceraya hiç gerek yok, İsmail Kartal'la devam edilmeli!

***



Z KUŞAĞI NE İSTİYOR?

Okan Bayülgen, "Z kuşağı özgürlükten bahsediyor ama itaat etmeye hazır. Türkiye'de Z kuşağı, örneğin Londra'ya kapağı atmak istiyor. Londra'ya gitmesinin sebebi Türkiye'den memnun olmaması. Türkiye'de itaat etmek istemiyor ama Londra ya da başka bir yere giderse orada itaat etmeye hazır" dedi.







"Ok boomer" deyip geçmek lazım. Ezber bozan bir tespit.

Londra'da iki yıl vasıfsız eleman olarak çalışırsanız Bayülgen'in haklı olduğunu anlarsınız! İtaat edip, etmemek bile aklınıza gelmez! Geçerli bir mesleğiniz yoksa yurt dışında ayakta kalmak zorlu bir süreç.

Öte yandan gençlerin gelecek kaygısına, emeğinin karşılığını alma isteğine de hak vermeliyiz. Yani keşke Londra'ya gitsem de "Kraliçem çok yaşa" desem, itaat etsem diyecek çok genç var.

Aslında Bayülgen, Z Kuşağı'nın ülkesini daha iyi bir yer yapmak için mücadele etmek yerine İngiliz kanunlarına itaat etmeye, karşılaşacağı ırkçılığı, haksızlıkları da sineye çekmeye gönüllü olduğunu söylüyor.

***



KIVANÇ'I ABARTIYOR MUYUZ?

'Yakamoz s-245' film olsaydı ve sinemada gösterime girseydi üstüne para verseler gidip izlemezdim!

Ne yazık ki, Kıvanç Tatlıtuğ, Netflix'in düşük bütçeli vasat dizilerinden birinde oynamış.







Sahi Kıvanç ne zaman kaliteli bir yapımda oynayacak? Kıvanç piyasada 'büyük star' kabul ediliyor ama 'Kuzey- Güney' dizisi ve 'Kelebeğin Rüyası' filminden başka rol aldığı kaliteli bir yapım aklıma gelmiyor.

Kıvanç en verimli olması gereken dönemde hem tembellik ediyor hem de vasat yapımlarda oynuyor!

Onur Saylak'ın yönettiği 'Nuh Boğuldu' filmi de vasat çıkarsa Kıvanç'ı Türkiye'nin en 'overrated' (abartılmış) oyuncusu ilan edeceğim.

***



KARBON ÇETESİ: ÇİN, ABD, HİNDİSTAN

Küresel Karbon Projesi verilerine göre, dünya genelinde toplam karbon salımı, 2020 yılında 34 milyar 810 milyon ton olarak gerçekleşirken bu emisyonun yüzde 51.1'i Çin, ABD ve Hindistan tarafından gerçekleştirildi.







Tek başına küresel karbon emisyonunun yüzde 30.6'sından sorumlu olan Çin, 2060 yılına kadar da karbon nötr hedefine ulaşacağını açıkladı.

Küresel karbon salımın yüzde 13.5'inden sorumlu olan ABD ise 2050'ye kadar 'sıfır karbon emisyonu' seviyesine ulaşacağına söz verdi. Küresel karbon emisyonun yüzde 7'sinden sorumlu olan Hindistan ise 2070'de ise 'net sıfır' hedefine ulaşmayı amaçlıyor.

Şaka gibi değil mi? Bir de çıkardıkları gaz yüzünden büyükbaş hayvanları sorumlu tutuyorlar! Yapay ete geçelim diyorlar.

Türkiye karbon salınımı en az gelişmekte olan ülkelerden biri ama Paris İklim Antlaşması'nı imzaladık. Yani dünyanın yok olmaması için üstümüze düşen sorumluluğu fazlasıyla yerine getireceğiz.

***



Altyazı

"Seni seviyorum ama aşk bir şeyleri güzel yapmaz, her şeyi mahveder. Bir şeyleri güzel yapmak için burada değiliz. Kar taneleri güzeldir. Yıldızlar güzeldir. Biz değiliz. Biz kalbimizi kırmak, yanlış insanları sevmek ve ölmek için buradayız." (Moonstruck)