Ekrem İmamoğlu'nun tartışmalı Karadeniz gezisinin artçı şokları devam ediyor. Şimdi ise gezinin masraflarını kimin karşıladığı tartışılıyor.

İBB yetkilileri, "Üç günlük gezide hiçbir kamu kaynağı kullanılmamıştır" diye bir açıklama yaptı.

İmamoğlu, "Ben Türkiye'nin neresine gidersem gideyim. Benim bir rütbem var, unvanım var. Bu da İBB Başkanı unvanı. Dolayısıyla ben İstanbul'un belediye başkanı olarak bu gezileri yapıyorum. Gezinin bütün finansmanı da büyükşehir belediyesi bütçesinden karşılanıyor" dedi.







İBB'nin bütçesi nasıl oluşuyor? İstanbulluların vergileri, belediye kuruluşlarının kazançları, toplu taşımadan elde edilen gelirlerle vs. oluşuyor. Yani belediyenin bütçesi de kamu kaynağı sayılır ve İstanbul sorunlarına, halkının yararına harcanmalıdır.

İmamoğlu'nun Karadeniz şovunun İstanbul'a faydası var mı? Yok! Bu gezi tamamen İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için yaptığı bir PR çalışmasıdır.







Yani İBB'nin bütçesinden kişiye özel bir harcama söz konusu!

Aynı gezide İmamoğlu, üzerinde "Şampiyon Trabzonspor" yazan atkı ve bileklikler dağıttı. Atkı ve bilekliklerin ambalajında İmamoğlu'nun ismi ve unvanı yer alıyordu. Üç büyüklerin başkenti İstanbul'un belediye başkanı şehrin kaynaklarıyla Trabzonsporlulara jest yapıyor! Ne için, Cumhurbaşkanı adayı olmak için!







"O kadar boşa giden bütçelerin yanında Karadeniz gezisinin lafı mı olur!" diyebilirsiniz.

İsrafın, talanın azı çoğu olmaz! Eski yönetimlerin yaptığı hatalar şimdi yapılan hataları, haksızlıkları haklı çıkarmaz!

Her gelen İBB kaynaklarını kendi çıkarına göre kullanıyor! Ama İmamoğlu bu işi abarttı. Başkan olduğundan beri tatil, gezi, eğlence!

İBB'nin bütçesi İmamoğlu'nun şahsi geleceği için harcanıyor. Altyapı projeleri yerine sosyal medya belediyeciliği yapılıyor. İlçe belediyelerinin bahsetmediği küçük bir yardım ya da sosyal sorumluluk projeleri büyük bir işmiş gibi sosyal medyada köpürtülüyor.

Örneğin sığır yetiştiricisine yem, çiftçiye tohum dağıtmak, "Şampiyon Trabzon" atkısı dağıtmak, İBB'nin işi mi? İBB'nin yabancı bankalara borcu hızla artarken ortada ses getirecek proje de yok! Eski yönetimlerin başlattığı metro çalışmaları devam ettiriliyor o kadar!

En çok vergi ödenen, en çok ekonomik gelir yaratılan mega kentte İstanbulluların hayrına yapılanlar beklentileri karşılamıyor! İmamoğlu PR yapacak diye İstanbul'un kaynakları boşa harcanamaz!

***



EN ŞANSLI ÖĞRETMEN!

Dünyanın en zengin ikinci insanı Jeff Bezos'un çocuklarını nasıl yetiştirdiğini merak ediyor musunuz? İşte yanıtı:

■ Bezos çocuklarına çok çalışmanın yetenekli olmaktan daha önemli olduğunu söylüyor.

■ Eğitim ve sıkı çalışmaya önem veriyor.

■ Çocukların birbirine kötü söz söylememesine özellikle dikkat ediyor.







■ Çocuklarını, fikirlerini değiştirseler bile tutkularının peşinden gitmeye teşvik ediyor.

Çocuklarının dört yaşından beri bıçakla, yedi yaşından beri elektrikli aletlerle oynamasına izin verdi. Bezos küçük yaşta bu tür araçlara izin vermenin onlara kendilerine güvenmeyi öğrettiğine ve risk almalarına izin verdiğine inanıyor.

■ Bezos ve boşandığı eşi Mackenzie Scott, çocuklarını spot ışıklarından uzak tutmaya özellikle dikkat ediyor.

■ Bezos ayrıca yoğun programına rağmen çocuklarıyla her gün vakit geçirmeye özen gösteriyor. Dört yaşında çocuğu bıçak kullanmasına izin vermenin dışında çoğu ebeveynin uygulamaya çalıştığı klasik yöntemler değil mi? Bence asıl ilginç olan; Bezos ile 25 yıllık evliliğini 2019'da bitirdikten sonra 60 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 30. insanı olan Scott'ın çocuklarının okulunda çalışan fen bilgisi öğretmeni Dan Jewett ile dünya evine girmesiydi! Jeweet en şanslı öğretmen olsa gerek!

***



ŞİMDİ İSTANBUL'DA CAZ ZAMANI

Kovid-19 salgını yüzünden son iki yılda, sosyal aktivitelere veda etmiştik. Artık yasaklar kalktı ve havalar ısınıyor.

Peki, şimdi ne zamanı? Festival zamanı!

Ülkenin her yerinden festival haberleri geliyor.

Sinema, müzik, tiyatro vs. herkese bir seçenek var.







İşte onlardardan biri de Zincirlikuyu'da bir AVM'de yapılacak olan caz festivali.

Konserler tam gaz devam ediyor.

20 Mayıs'ta caz ve funk melodilerini başarıyla harmanlayan trompet ustası Sefi Zisling, 21 Mayıs'ta modern ritimleri Fars köklerinden gelen etnik lezzetlerle birleştiren Liraz, 26 Mayıs'ta Ethio-Jazz'ın kurucularından Mulatu Astatke, 27 Mayıs'ta Nerve projesinde elektronik seslerle doğaçlama performansı harmanlayan virtüöz davulcu Jojo Mayer gibi önemli isimler konser verecek.

Etkinlik, ayrıca bu yıl 30'uncu yıl dönümünü kutlayan dünyaca ünlü EFG Londra Caz Festivali'ni özel bir konser serisi ile İstanbul'daki cazseverlerle buluşturacak.

London X Istanbul kapsamında Londra'nın çığır açan yenilikçi seslerinden Sons of Kemet, Nubya Garcia, Kokoroko, Jordan Rakei ve Binker &Moses de sahne alacak.

Özetle İstanbullular caza doyacak.

***



VALİLER YETKİLERİNİ DİKKATLİ KULLANMALI

Eskişehir Valiliği, 10-24 Mayıs tarihleri arasındaki konser, şenlik ve festival de dahil olmak tüm etkinliklerin yasaklandığını duyurmuştu. Böyle olunca 12-15 Mayıs tarihlerinde Teoman, Haluk Levent, Hayko Cepkin, Levent Yüksel ve Yeni Türkü gibi isimlerin katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanan Anadolu Fest iptal edildi.







FESTİVAL GÜNDEM OLDU

Ve sosyal medyada "Yaşam tercihlerine müdahale ediliyor, eğlenmek de mi yasak" diye kıyamet koptu.

Valilik toplu etkinlikleri yasaklarken 'huzur ortamı ile kamu düzeni ve kamu güvenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin, genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi' gibi ucu açık bir gerekçe göstermişti. Festivallerin neden yasaklandığını kimse anlamadı!

Neyse ki son açıklamaya göre valilik izniyle festival 9-12 Haziran tarihlerinde düzenlenecek!

Peki, ne değişti?

Anladığım kadarıyla değişen tek şey festivalin gündem olması ve valilik kararına gösterilen tepki!

Valiler ellerindeki büyük gücü kullanırken ince eleyip sık dokumalılar, gereksiz tartışmalara neden olmamalılar.

***

Altyazı

"Tesadüf diye bir şey yoktur. Her yol önceden belirlenmiştir. Her şey, olması gerektiği zaman olur. Doğru zamanda. Doğru yerde. Sanki dünya, sayısız iplikle dokunmuş bir halıymış gibi." (Dark)