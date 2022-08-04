Cem Yılmaz oğlu için eski eşine ödediği 10 bin dolarlık nafakayı mahkeme kararıyla 70 bin TL'ye düşürünce, Ahu Yağtu'dan istinaf hamlesi geldi.

Yağtu kararın kesinleşmediğini belirterek davayı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. Yılmaz bu arada altı aylık nafakayı 70 bin TL olarak yatırınca Yağtu, "Karar kesinleşmedi kanunen nafakayı 10 bin dolar yatırmalı" diyerek Yılmaz'ı icraya verdi.

Desenize Yılmaz'ın pahalı koleksiyonundan bir araba gitti!

SABAH gazetesinden Deniz Yusufoğlu'nun yaptığı bu haber sosyal medyayı ikiye böldü. "Mahkeme kararı var, 70 bin TL ödemeli", "10 bin dolar nafaka mı olur? Büyük para!" deyip Yılmaz'ı haklı bulanlar var.

Öte yandan "Daha karar kesinleşmemiş. 10 bin dolar ödemeli", "Bu para Cem Yılmaz'a dokunmaz" deyip Yağtu'ya destek çıkanlar da var.







ASLINDA SEVİNMELİ!

Yağtu İstinaf Mahkemesi'nden karar çıkana kadar enflasyon altında ezilmek istemiyor olabilir. Elbette kararı mahkeme verecek.

Bazı okuyucular 70 bin ya da 10 bin doların ömür boyu ödeneceğini sanıyorlar. Hâlbuki bu nafaka çocuğun eğitim masrafları ve ihtiyaçları için.

Bu polemikle ilgili daha önce de yazmıştım, fikrim değişmedi: Ünlü ve zenginlerin boşanması pahalı olur! Nafaka miktarı nafakayı ödeyecek kişinin kazancına bakarak belirlenir. Cem Yılmaz gibiler sıradan insanlar değil!

Örneğin Madonna'nın boşandığı yönetmen eşi Guy Ritchie gariban bir adam değildi. Birçok 'hit' film çekti ama karısından 92 milyon dolar tazminat aldı.

Steven Spielberg boşanırken 100 milyon dolar, Michael Jordan 168 milyon dolar, Mel Gibson 425 milyon dolar tazminat ödedi.

Sadece bir reklam kampanyası için milyon dolarlar alan Yılmaz, boşanırken eşine 500 bin dolar tazminat ödediği için sevinmeli.

Yılmaz da belki de Türkiye'nin en çok kazanan sanatçısı. Çocuğunun nafakasını indirmek ona yakışmadı!

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SORUMLU SCOOTER ŞİRKETİ

Antalya'da bir elektrikli scooter'a beş çocuk aynı anda binip, trafikte ters istikamette gittiler!

Kaza yaşanmadığı için unutulacak bir haber! Ya bu çocuklara daha önceki kazalarda olduğu bir araç çarpsaydı?

Yine scooter'ları tartışır ve bir sonraki kazaya kadar sorunu unuturduk!







Normalde scooter'a bir kişiden fazla binenlere ceza kesiliyor. Tabii polise denk gelirseniz!

Bu beş çocuktan hangisinin yaşı 15 acaba? Kullanma yaşı 15 ama scootter şirketleri bunu engelleyemiyor ya da engellemek istemiyorlar!

Scooter'larla ilgili sorunlar saymakla bitmez. Polis hangi birine yetişsin?

Scooter şirketleri mobil uygulamalarında güvenli kullanım şartlarını artırmalılar. Aslında yazılımda yapılacak küçük bir değişiklikle beş kişi binince scooter'ın çalışmaması sağlanabilir.

Şirketler ne yazık ki, kâr hırsıyla güvenli sürüş inisiyatifini tamamen müşteriye bırakıyorlar!

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ŞİRKETLERİNDE BÖYLE RİSK ALIYOR MU?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Çekya temsilcisi Slovacko karşısına yedeğin yedeği kaleciyle çıkacak.

Altay Bayındır sakat, ikinci kaleci Berke Özer gönderildi.

Altay'ın yedeği olacak kaleciyi aylardır bulamadığı için bugün kalede, kadroda üçüncü kaleci olarak düşünülen 19 yaşındaki Ertuğrul Çetin olacak.

Çetin'in yedeği de 16 yaşındaki Furkan Onur Akyüz olacak.







Ali Koç, şirketlerini de böyle risk alarak mı yönetiyor?

Fenerbahçe kaliteli golcü transferi yapmadığı içi Dinamo Kiev'e elenmişti. Slovacko'a da kaleci bulamadığı için elenirse tam olur!

Oturmuş bir takımın kurgusunu bozan, yeni transferlerin gözden çıkarılanlardan daha kalitesiz olduğu, hâlâ eksik bölgelere transferlerin yapılamadığı Fenerbahçe bu sezon da umut vaat etmiyor! Jorge Jesus'a neden 'büyük hoca' denildiğini de anlayamıyorum!

Avrupa'da çalıştırdığı büyük takım yok! Süper Lig'de çalışmış, Jesus'tan kariyeri daha parlak 20 teknik direktör sayarım!

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KÜÇÜK ESNAF FIRSATÇILIĞI

Sosyal medyada bir vatandaş küçük esnafla ilgili şöyle isyan etti:

"...Dün tansiyon aleti almak için bir yere girdim. (X) marka ürüne 840 TL dediler. Başka bir yere gittim orası daha da yüksek fiyat söyledi. İnternetten baktım fiyatı 470 lira. Kargo bedava. 6 da taksit var. Arada neredeyse 2 kat fark var. Para kolay kazanılmıyor. Niye kardeş niye? Bu fiyatlar nedir? ..."

Elbette genelleme yapıp, dürüst küçük esnafa haksızlık etmemek lazım.







Büyük stok kapasitesine sahip olan firmalar genelde piyasaya dağıttıkları ürünleri internetten daha ucuza satabiliyor.

Küçük esnaf da "Malın bana geliş fiyatı daha yüksek. İnternetteki alışveriş mağazalarıyla rekabet edemem. Müşteri zaten internette bulamadığı zaman bana geliyor. 100 müşteriden biri bana geliyorsa ben de ona göre fiyat çekiyorum" diyebilir.

Ama yukarıdaki örnekte olduğu gibi 470 TL'ye satılıp kâr elde edilen aynı ürünü iki katına, 840 TL'ye satmak fırsatçılıktır!

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'HEPİMİZ ÖLECEĞİZ'

Brad Pitt, başrolünü oynadığı 'Bullet Train' filminin Kaliforniya galasında kırmızı halıya yeşil renkli keten bir takım elbiseyle çıktı.

Pitt takım elbisenin içine turkuaz renkte düğmesiz bir gömlek giydi. Ve sarı üzerine kırmızı çizgili spor ayakkabılar tercih etti.







Pitt 58 yaşında ama hâlâ en yakışıklı, en karizmatik aktörlerden biri. Etek, yeşil takım elbise vs. ne giyse ona yakışıyor.

Oscar'lı aktör, kendisine neden bir önceki galada etek giydiğini sorulunca "Bilmiyorum. Hepimiz öleceğiz, o zaman biraz dağıtalım" diye yanıt verdi.

Evet, biraz dağıtsak fena olmaz ama dünyada kaç erkek Pitt'in hayat standartlarına sahip?

Hayat Brad Pitt'e güzel!

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Altyazı

"- Hayvanları sevdiğini bilmiyordum. - Konuşmayan her şeyi severim." (Sleepers)

