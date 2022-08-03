Çin'de yerel bir TV kanalında altı kedisi olan 38 yaşındaki kızı için çok kaygılandığını söyleyen Zheng soyadlı kadın, kızına yardım edilmesini isteyince gündem oldu.

Zheng'in kızı Çin'in en iyi üniversitelerden birinden mezun olmuş. Şanghay'da bir süre çalışmış ama altı yıl önce istifa edip memleketi Çongking'e dönmüş. Ailesinin kendisine verdiği evi satan ve şu an kirada oturan kadın, tüm vaktini eve aldığı 6 sokak kedisinin videolarını çekip sosyal medyada paylaşmakla tüketiyormuş.

Zheng teyze, Çongking TV'de gözyaşları içinde kızının yaşam tercihlerini anlayamadığını söyledi:

"Umarım diğer insanlar gibi kızım da bir iş ve koca bulur. Ancak o şekilde bu dünyadan gözümüz açık gitmeyiz. Sokaktan kedileri topladı, şimdi de onlarla yaşıyor. Hayatının geri kalan kısmı için bu kedilere mi güveniyor?"







Çongking TV kadının kızına da ulaşmış. Yüzünü göstermeyen ve adını söylemeyen kadın ise "Annemle iletişim kurmaya çabalıyorum ama ikna edebildiğimi mi sanıyorsunuz? Bay Doğru ile karşılaşacak olursam neden olmasın?

Ama çöpçatanlık işlerine karışmayacağım" dedi.

'Vlogger'lık işinden para kazanamadığını ama gelecekte durumun tersine döneceğine inandığını belirten kadın, "Evimde neden evcil hayvan baktığımı anlamıyorlar" dedi.

Aslında kadın kimliğini açıklasa, kedileri için çektiği videolardan daha kolay para kazanırdı. Magazin malzemesi olmak istemediğinden dolayı kadını kutlamak gerek.

Tipik bir kuşak çatışmasıyla karşı karşıyayız. "Kızıma iş ve koca bulun. O sadece kedilerine güveniyor" diye ağlayan Zheng gibi dünyada birçok anne var.



HAYAT DAHA ZOR

Türkiye gibi birçok ülkede evlenme ve doğum oranları düşüyor. Boşanma oranları da artıyor. Yeni nesil gençler arasında, ebeveynleri gibi kendilerini aile kurumuna adamak istemeyenler var. İstemedikleri işlerde de çalışmıyorlar.

Elbette aile geleneğini sürdüren gençler de var, lakin özellikle iyi eğitim almış gençlerde evlilik oranı düşüyor. Çocuk sahibi olmayan ya da olamayan kadınlar içlerindeki anaç duyguyu hayvanlara taşıyorlar.

Özellikle İstanbul'da Beşiktaş, Nişantaşı, Cihangir gibi gözde semtlerde bu değişimi daha rahat gözlemliyorsunuz. Parklarda çocuklardan çok köpekli insanlar, pusette kedi taşıyanlar var.

Elbette herkesin hayat tarzı kendine, hayvan sevgisi de özel ve tatmin edici bir duygu ama Türkiye'de evlenme ve çocuk sahibi olma oranlarında düşüş yaşandığı da bir gerçek.

Evet, hayat eskisi gibi değil, daha zor. Çocuk sahibi olmak artık yaşam tarzını değiştiriyor. Gençler bazen zorunluluktan bazen de kolay geldiği için bireysel yaşamı tercih ediyor.

Derin ve tartışmalara açık bir süreç bu aslında. Belki de bu tartışmaya önce Zheng'in kızına yönelttiği "Hayatının geri kalan kısmı için bu kedilere mi güveniyor?" sorusuna yanıt bularak başlamalıyız!

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DEMET AKALIN HAKLI MI?

Şarkıcı Demet Akalın, sahne aldığı mekanda kendisine getirilen şampanyayı "Resmen elma suyu vermişsin bana" diyerek garsonun başından aşağı dökünce sosyal medya karışmıştı.

Akalın'ın gelen tepkilere cevabı şu oldu:

"O gecede personel şefinin kendisi 'dök dök' diye ısrar ediyor. Gelen gurbetçi müşteriler de şampanyaları zaten garsonların kafasından dökülmesi için gönderiyor. 10 senedir dökülüyor şampanyalar bu şekilde, şimdi mi battı?"







Demet Hanım topu zengin gurbetçilere atarak zekice bir manevra yapmış ama haklı, böyle bir gelenek var.

'Elma suyu' denilen şampanya Bodrum'daki pahalı mekanlarda müşteriye sunulan en ucuz şampanya. Akalın o hareketiyle müşteriye daha pahalı şampanya açtırıyor. Böylece mekan daha çok kazanıyor.

Görüntülerden de garsonun kazanacağı bahşişin hesabını yaparak kafasını uzattığı anlaşılıyor. Kafasına şampanya dökülen garsonlar daha çok kazanıyor.

Belki de garson kendisi için sosyal medyada 'modern köle' diye üzülen birçok insandan daha çok kazanıyor.

Tabii bu 'elma suyu' vakasının onur kırıcı bir davranış olduğunu değiştirmez!

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ESKİ İREM GİTMİŞ!

Güzel görünmeyi istemek insanın en doğal hakkı. İrem Helvacıoğlu gibi oyuncular için ise görüntü ve imaj çok önemli.

Madem İrem burun estetiği yaptırdıktan sonra yeni halini sosyal medyadan paylaşmış, yorumları merak ediyor, o zaman ben de görüşümü belirteyim: Olmamış!







Evet, İrem'in kemerli ve büyük bir burnu vardı. Birçokları için bu sorun teşkil edebilir ama güzellik öyle bir şey ki, bazen orantısız duran organ İrem örneğinde olduğu gibi güzel ve karakteristik durabiliyor.

Burun estetiği en zor operasyonlardan biri. Çünkü yüze ifadeyi veren burun. Burun estetiğinden sonra yüz ve mimikler büyük ölçüde değişiyor. İrem'in de yüz ifadesi çok değişmiş.

Eski İrem gitmiş. Yeni İrem'e bol şanslar!

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ALEYNA VE YORGUN MERMİ!

Aleyna Tilki, Rize'de Samistal Yaylası'nda tabancayla kurşun sıkmış.

Karadenizliler silaha çok düşkün olduğu için Aleyna'ya da atış talimi yaptırmışlar. Ancak "Dünyada da silahla poz veren yıldızlar oluyor" deyip geçemeyeceğimiz bir durum bu.







Silahla poz vermek başka, üst üste mermi sıkmak başka! Keşke biri yorgun merminin de bir insanı öldürebileceğini Aleyna'ya anlatsaydı. Yorgun mermi bu! Yayla da olsa yorulup nereye düşeceği belli olmaz!

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YE GİTSIN ERROL AMCA!

Elon Musk'ın babası Errol Musk: "Para harcamak istediğimde neden o parayı harcayacağıma dair 100 soru yanıtlamak zorunda kalıyorum" demiş.

"Allah başka dert vermesin", "Ye gitsin Errol amca, mezara mı götüreceksin" dediğinizi duyar gibiyim! Durun asıl bomba açıklama şimdi geliyor!







Errol Musk: "Oğlum Elon Musk'ın başarısı konusunda memnun değilim. Kendine çizdiği takvimin 5 yıl gerisinden geliyor."

271,2 milyar servetiyle dünyanın en zengin ve en başarılı iş insanı Elon Musk çizdiği takvimin beş yıl gerisinde olmasa ne olurdu acaba?

Dünyayı mı yönetirdi? Yatırım tercihleriyle büyük ölçüde piyasaları etkiliyor zaten.

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Altyazı

"Bence hayat bir armağandır. Her anını değerlendirmelisin. Bir sonraki elin nasıl dağıtılacağını bilemezsin. Hayatı aktığı zaman öğrenmelisin." (Titanic)

