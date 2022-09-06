Karadeniz'de büyük umutlarla denize açılan balıkçılar umduklarını bulamadıklarını söylüyorlar.

Balığın beklenenden az çıkmasına neden olarak da su sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olmasını gösteriyorlar.

Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığı mevsim normalinde 20 ila 22 derecelerde olması gerekiyor ama sıcaklık 25-26 derece.

Balıkçılar suyun soğumamasının balık sürülerinin hem dağınık, hem daha da açıklara yönelmesine sebep olduğunu belirtiyorlar.







Örneğin İHA'ya konuşan Balıkçı İsmail Demir, "Su çok sıcak, soğuması gerekiyor. Neticesiyle balık 100-120 kulaçlara, açık denizlere gidiyor. Normal şartlarda bu balığın 30 kulaçta da olması gerekiyor."

Tezgâhlarda istavrit 35-40 TL, mezgit 40 TL, barbun 70-80 TL, palamut ise tanesi 30-40 TL arasında satılıyor.

Vatandaş balığın ucuzlamasını bekliyor ama bunun için suyun soğuması gerekiyor.

Bence asıl tartışılması gereken İklim Krizi'nin balıkçıları bile etkilemeye başlaması.

Normalde İklim Krizi denince akla ilk kuraklık, tarım ve çiftçiler gelir! Demek ki, artık İklim Krizi balıkçıları da etkileyecek.







BÜYÜK TEKNELER LAZIM

Özellikle de Türk balıkçıları! Çünkü bizim balıkçılar açık denizlerde avlanmıyor. Buna neden olarak mazot fiyatlarının yüksek olması, teknelerin küçük olması gösteriliyor.

Ancak mazotun fiyatı düşük olduğu dönemlerde de bizim balıkçılar açıklarda avlanmıyordu. Bizde açık deniz balıkçılığı ne yazık ki, gelişmiş değil.

Yediğimiz balıkların çeşidinin az olmasının bir nedeni de açık deniz balıkçılığının yapılamaması.

Balıkçılarımızın açık denizlerde, hatta okyanuslarda avlanmaları için teknelerini ona göre dizayn etmeleri gerekiyor.

Balıkçıların İklim Krizi'ne karşı ayakta durabilmeleri için 80-100 metre boyunda teknelere ihtiyaçları var. Ve bu da büyük yatırım demek.

Bir yerden başlamak lazım. Yoksa İklim Krizi balıkçılığı yavaş yavaş bitirebilir. Kendi sularımızdaki balık rezervlerini korumak için de açık denizlere açılmamız gerekiyor.

Balıkçılık dışa açılarak kurtulur!







STOKÇU OTO GALERİCİLER PANİKTE!

Oto alım satım yapanlara getirilen 'sıfır otomobillerde 6 bin kilometre ve 6 ay yasağı' 15 Eylül'de yürürlüğe girecek.

Yasak öncesi galericiler sıfır otomobilleri ellerinden çıkarmaya çalışınca fiyatlarda düşüş yaşandı.

Sıfır araba ilanını satış sitelerine koyan bazı galericilerin ilanlarında yüzde 8-10 fiyat düşürdüğü gözlendi. Lüks araçlarda 100 bin liraya varan indirimler var ama otomobile olan talep azalıyor!

Galericilerin bazıları araçları satamazsa 6 bin kilometre yol yapacağını söylüyorlar. Ekimde piyasanın tekrar canlanacağını düşünenler de var.

Normalde sıfır km araba bayiden, ikince el ise galeriden alınır. Bu noktaya gelinmesinde dönemlik kazanç peşinde koşan 'yetkisiz' satıcılar kadar, bazı fırsatçı galericilerin de payı vardı.

Bayilere avanta verip sıfır km araçları liste fiyatına önceden alan, sonra araca plaka takıp, AVM otoparklarında bekletip 100 bin TL kârla satanlar vardı!

Pandeminin de etkisiyle işleyen bir sistemi bozdular! Araç stoklayarak büyük kârlar elde ettiler.

Şimdi bu haksız kazancın önüne geçmek için '6+6' sistemi devreye girince stoklanan araçlar bazılarının elinde kaldı!

Ne ekersen onu biçersin!







LANA'NIN DEĞİŞİMİ

Sakin, huzurlu tavrını ve hüzünlü ses tonunu çok sevdiğim ABD'li şarkıcı Lana Del Rey, geçtiğimiz pazar günü The Malibu Chili Cook-Off festivalinde görüntülenmiş.

Eski Lana gitmiş sanki farklı biri gelmiş.

Birçokları gibi Lana'ya da pandemi yasakları yaramamıştı ve kilo almıştı. Demek ki, pandemide aldığı kilolara yenisini eklemiş.

Geçtiğimiz yıl çıkardığı 'Blue Banisters' albümüne rağmen kendini medyadan uzak tutması garip karşılanmıştı.

Lana psikolojik sorunlar yaşıyor olabilir.







LEONARDO'NUN 25 YAŞ KOTASI

Leonardo DiCaprio, 2019 yılında kendisinden 22 yaş küçük Arjantinli model Camila Morrone ile sevgili olmuştu. Ve Oscar'lı aktörün, 22 yaşındaki Morrone ile ilişkisine üç yıl ömür biçenler olmuştu.

Bunun nedeni de DiCaprio'nun kız arkadaşları 25 yaşına gelince onlardan ayrılması gösteriliyordu. Ve bunu söyleyenler haklı çıktı.

DiCaprio, çizgisini bozmadı, 25 yaşına giren Morrone'dan ayrıldı. Ve hemen 22 yaşındaki Ukraynalı model Maria Beregova ile çıkmaya başladı.

Enteresan değil mi?

1997'den bu yana 15'i model 20 ünlüyle aşk yaşayan ünlü aktörün sevgilileriyle 25 yaşına geldiklerinde ayrılması, Hollywood'un en çok konuşulan dedikodularından biri.

Blake Lively, Bar Refaeli, Erin Heatherton, Gisele Bündchen, Toni Garrn, Kate Moss, Nina Agdal, Roxy Horner gibi şöhretler karmasını andıran sevgililerinden 25 yaşına gelmeden ayrıldı.

Ve bununla ilgili istatiksel bir tablo açıklandı iyi mi?

Elbette bu ilkeli bir duruş değil. Çok bayağı hedonist bir yaklaşım. Lakin bu adam koskoca Leonardo DiCaprio! Defne Samyeli, Selen Görgüzel ile çıkacak hali yok!

En yakışıklı, en çok kazanan, en popüler, en başarılı aktörlerden biri o. Belki de yaptığım yanlış ama ben böyleyim ve bunu yapacak güce sahibim diyebilir.

Sosyal medyada da epeyce espri yapıldı ama DiCaprio'dan bu konuyla ilgili hiç açıklama gelmedi.

47 yaşındaki ünlü aktör yaşlanma korkusu yaşıyor ve kendini hep genç hissetmek için sevgililerine 25 yaş kotası uyguluyor olabilir mi? Ne dersiniz?

Belki de bu durum psikologların incelemesi gereken bir vaka.







Altyazı

"Sen de kendi çapında bir süper kahramansın Fikret. 20 yıldır aynı kadını sevip, günde üç paket sigara içiyorsun. Kolay değil yani..." (Tabutta Rövaşata)