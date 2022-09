Enflasyon yüzünden mamasıydı, bakımıydı, aşısıydı, kısırlaştırmasıydı vs. hayvan sahibi olmak artık daha pahalı.Hele veterinere gitmek zorunda kaldıysanız yandınız!

Aslında fiyatları Veteriner Hekimler Odası belirliyor. Örneğin 2022 yılında bazı muayene ücretleri şöyle:

Kedi Genel Muayene: 230 TL. Köpek Genel Muayene: 230 TL. Dr. Veteriner Hekimi Muayenesi ise 390 TL.

Kedi ve Köpek Karma Aşı: 230 TL.

Ayaktan Yabancı Cisim Çıkarma (Komplike): 450-650 TL. Tırnak Kesme: 75 TL.

Kuduz Kan Titrasyon Testi: 625 TL. Tomografi: 900 TL.

Erkek Kedi Kısırlaştırma: 890 TL. Erkek Köpek Kısırlaştırma: 1100-1500 TL.

Fiyatlar yüksek değil mi?

Veterinerlerin bu fiyatların altında işlem yapması yasak. Ama bazı veterinerler semtine, müşterisine göre fiyat artırıyorlar.

Örneğin Bir Ekşi Sözlük kullanıcısı başından geçenleri şöyle anlatıyor:

"3 gün önce köpeğimi bir sokak köpeği ısırdı. Acilen gece açık olan bir veterinere gittim, haşırt 1.500 TL! Aslında 1800 istedi, pazarlık ve nakit ödeme karşılığı 1.500 TL'ye düştü.

Aynı veterinere bir gün sonra kontrol amaçlı gitme gafletinde bulundum, haşırt 640 TL! Her ikisinde de hayvanı bırakıp gidip ATM'den para çektim. Sıkı durun tedaviyi yanlış yapmış, hayvanın ayağı enfekte oldu. Bugün namuslu başka bir veteriner beni bu girdaptan kurtardı. Daha çok iş yaparak sadece 250 TL aldı."







SOKAĞA BIRAKILIYOR

Her meslekte olduğu gibi veterinerler arasında da kötü niyetli ve açgözlüler olabiliyor. Bazen 20 TL'lik bir ilaca aşıya bile 100 TL isteyenler oluyor.

Elbette bu durum tamamen veterinerin karakteriyle alakalı.

Bazı veterinerler de Robin Hood misali zengin müşteriyi kazıklayıp, daha çok yardıma muhtaç hayvanla ilgileniyorlar.

Bir de semtine göre fiyat çekenler var. Başakşehir'de 230 TL'lik genel kedi muayenesi Cihangir'de 500 TL olabiliyor!

Bir hayvansever evladı gibi sevdiği kedisi ve köpeği için elinden gelen her şeyi yapar. İşte bazı veterinerler bu zayıf noktadan faydalanıyorlar ve yüksek fiyat çekiyorlar.

Özetle sokağa bırakılan evcil hayvanların sayısındaki artışta mama fiyatları kadar veteriner masrafları da önemli bir etken olmaya başladı.

***



SAHTE ÇAKAR KULLANAN VATAN HAİNİ MİDİR?

Aksaray'da uygulama alanına çakar lambaları açık giren ve polis fark edince çakar lambayı söndüren sürücü Ö.T, polislere "Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?" diyerek kendini savundu.

Sürücüye 1823 TL para cezası uygulandı.

Hem suçlu hem güçlü!







Hem suçlu hem güçlü! O çakarla kendine hakkı olmayan bir ayrıcalık yaratan, trafik kurallarını çiğneyen, diğer sürücülerin hakkını gasp eden biri vatan haini olur mu bilmem ama vatana bir faydası olmadığı kesin!

Genellikle camları filmli, çakarlı bu araçlar yoğun trafikte yol isteyerek, sıkıştırarak diğer sürücülere zor anlar yaşatıyorlar. Emniyet şeridini kullanıyorlar ve kazalara neden oluyorlar.

Çakarlı araca yol verip vermemek de büyük sorun! Birçok sahte çakarlı araç var ama yol vermediğin araç bir siyasetçi ya da polis olunca bu sefer suçlu sen oluyorsun!

***



İŞTE GÜRÜLTÜNÜN KAYNAĞI!

Edirne'de düzenlenen modifiyeli araç festivaline 500 araç katıldı. Güzellik, basıklık ve desibel yarışmalarının yapıldığı modifiyeli araç festivalinde katılımcılar, "Bu işin keyif kısmındayız, rekabet kısmında değiliz. Amacımız dostluk ve hobi" demişler.

Bu modifiyeli araç sahiplerinin çoğunun amacı çevreye rahatsızlık vermek.

Bu araçların çoğunda otomobillerin aerodinamik ve güvenlik standartları ihlal ediliyor. Ve diğer araçların da kaza riskini artırıyorlar.







Normalde bu araçlar trafiğe kapalı alanlarda kullanılmalı.

Bu araçlardaki gelişmiş ses tesisatları ise çoğu zaman insanların hayatını zindan ediyor! Gecenin ikisinde, üçünde yüksek sesle müzik dinleyerek araç kullanan magandaların çoğu bu modifiye araç tutkunları!

İnsanlara rahatsızlık vermeyenlere sözüm yok ama çoğunun amacı dikkat çekmek.

Normalde modifiyeli araç sürücülerine gürültü yüzünden ceza kesilmeli ama bizde festival düzenliyorlar!

***



OTOBÜS KOLTUKLARI PİGMELER İÇİN Mİ?

Başlığa çıkardığım bu soru Donanım Haber sitesinin forum sayfasında tartışılıyordu.

İşte birkaç yorum:

"Sanki İnka torunları için yapılmış. 2 normal kilodaki kişi bile rahat oturamıyor. Gerek cam kenarı koltuk ve cam arası boşluklar, gerek koridor kısmı vs. aşırı rahatsız."







"1.87 boy 88 kilo olmama rağmen bazı otobüslerin koltuklarına sığmıyorum. Bacakları yana çevirerek oturmak zorunda kalıyorum..."

"Kilolu biri olarak otobüse bindiğimde yer varsa tekli koltuğa oturuyorum yoksa ayakta gidiyorum. Yoksa ben de, yanımdaki kişiler de rahatsız oluyoruz. Birçok şehirde yaşadım hepsinde durum böyle."

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre Türkiye obez veya kilolu yetişkin oranı açısından Avrupa'da ilk sırada yer alıyor.

Türkiye'de yetişkinlerin yüzde 67'si aşırı kilolu. Ama vatandaş rahat etsin diye geniş koltuklu toplu taşıma hizmeti sunmayı akıl eden belediye yok.

Metrolarda böyle bir sorun yok ama özellikle halk otobüsleri ve minibüslerde koltuklar standartlarının dışında kullanılıyor.

Daha fazla yolcu için koltuk arası boşluklar daraltılıyor.

Aslında otobüslerin sabah ve akşam trafiği dışında genelde tam kapasite çalışmadığı hesaba katılmıyor. Daha geniş ve az koltuk tercih edilmeli.

***



Altyazı

"İnsanların aşk dediği hayvanları çiftleşmeye zorlayan kimyasal bir reaksiyondur. Sert başlar Morty, yavaşça kaybolur, seni başarısız bir evliliğe mahkum eder. Döngüyü boz, Morty. Kendini göster. Bilime odaklan." (Rick and Morty)