İstanbul-Fatih'te üç çocuk scooter'larla yarış yapıyor. İki çocuk bindikleri scooter'la kaldırımda yürüyen 80 yaşındaki Halil Vural'a çarpıyor.

Beyin kanaması geçiren Halil Bey daha sonra bitkisel hayata giriyor. Kaçan çocuklar daha sonra yakalanıyor ve serbest bırakılıyorlar.

Bir aydır bitkisel hayatta olan Halil Bey'in kızı, şimdi adalet arıyor!

Dün de ölümlü bir scooter kazasından bahsetmiştim!







Bu araçlar Türkiye şartlarında ne yolda ne de kaldırımda kullanılmaya müsait.

Yaş sınırına uyulmuyor, denetim yok. Canı isteyen üç kişi biniyor. Ehliyet gerekmiyor, kask takılmıyor.

Kırmızı ışıkta geçsen ceza yazılmıyor! Büyük şehirlerin merkezi semtlerinde kaldırımlar scooter'ların park yeri oldu.

En kötüsü Halil Bey'in geçirdiği kazada olduğu gibi; bu elektrikli araçlar sessiz ilerlediği için özellikle kaldırımdaki yaşlı ve çocuklu insanların kaza riskini artırıyor!

Bu kadar kazaya, şikayete rağmen scooter sayısının artması da enteresan!

Demek ki, scooter şirketleri belediyelere güzel para veriyor!

***



MEZAR TAŞLARINDA DA KAREKOD

Haberlerde okuyordum, geçenlerde ziyaret ettiğim bir mezarlıkta da 'karekod'lu mezar taşların arttığını gözlemledim.

Mezar taşında dua, resim veya yazıların yerini 'karekod' alıyor artık. Ya da hem dua, resim hem de 'karekod' yer alıyor.

Akıllı telefonla tarama yaparak vefat eden kişinin özgeçmişi, videosu, fotoğrafları, dua gibi yazı ve görselleri ekranda izleme kolaylığı sağlayan mezar taşlarındaki karekod sistemi mantıklı, güzel fikir.







Peki, 'karekod' uygulaması artarsa mezarlık ziyaretleri azalır mı? Mezarlıkların internet üzerinden ziyaret edilme alışkanlığı başlar mı?

Ya da tam tersi olur, ilgi artabilir. Belki de gelecekte 'karekod'u okutunca mezardan rahmetlinin hologram görüntüsü belirir.

Eski mezar taşlarına da karekod konsa böylece dedelerimizin mezar taşlarını okuyabilsek!

Keşke rahmetli güncelleme de yapabilse! Aslında belirli yazılım programlarıyla o da olabilir! 5-10 yıl sonrasına not bırakmak gibi.

***



MARATON ŞAKASI!

Meksika'da sarhoş bir adam, 2022 Mexico City Maratonu'na katılan koşucular için hazırlanan hidrasyon içeceklerine alkollü içecek kattı.

Bu anları kayda alan sarhoş adamın videoda, "Yarın hepsi ellerinden gelenin en iyisini yapacak. Kahrolası yarış dünyanın en iyisi olacak. Yarın herkes hedefe ateş etmiş gibi hızlı koşacak" dediği duyuluyor.







Bu video sosyal medyada viral oldu. Hatta bu video sayesinde Mexico City Maratonu tarihinde görmediği bir ilgiye mazhar oldu.

Meksika polisi, sarhoş adamı yakalamak için çalışma başlatmış.

Bulunsa ne olacak ki?

Adam yaptığı kötü şakayı hatırlamayabilir bile!

Peki, adam video paylaşmasaydı ve koşucular o sulardan içselerdi ne olurdu?

Sulara kattığı sert bir içkiydi! Artık koşucular, bu maratonu "Ama bizim kafamız nası güzel biliyor musun" diye torunlarına anlatırlardı.

Bu eşek şakasını yapan da tarihe geçerdi!

***



GIDA KRİZİ BÜYÜR MÜ?

Uzmanlar bu yıl pandeminin, lojistik kaygıların ve Rusya-Ukrayna savaşının tetiklediği gıda krizinin, 2023'te üretimdeki düşüş kaynaklı yeni bir krize dönüşebileceğini söylüyorlar.







Avrupa, ABD, Hindistan ve Brezilya'daki şiddetli kuraklıklar ve gübre fiyatlarındaki artış, üretimi frenleyerek yeni bir gıda darboğazını tetikleyebilirmiş.

Sadece temmuz ayında Avrupa'da 10 gübre fabrikası, üretimini düşürdü ya da kapandı!

Bir kriz bitiyor, diğeri başlıyor! Alıştık artık kriz modunda yaşamaya. Ama uzmanlar bir sonraki krizin daha kötü olabileceğini söylüyorlar!

Topraklarımız verimli, güneş açısından şanslıyız.

Hükümetimiz zaten hazineye ait boş arazilerde bile tarım yapılmasını teşvik ediyor.

İhtiyacımız olan tek şey; planlı, organize tarım!

***



ORGAN NAKİLLERİ YAYGINLAŞIRSA

ABD'de beyin ölümü gerçekleşen kişilerde genetiği değiştirilmiş domuzlardan yapılan organ nakli deneyleri, cenaze işleminin uzamaması için 72 saat sürüyordu.

Bilim insanları "Daha fazla süreye ihtiyacımız var" dediler. Şimdi tıbbi incelemelerin iki ila dört haftaya kadar çıkarılması planlanıyor.







Böylece nakil işlemi süreci ve insan bağışıklık sistemi hakkında daha fazla veri elde edilecek!

Bu deneylere izin veren aileleri insanlık adına kutlamak gerek.

Günümüzde bazı biyo-teknoloji şirketleri, insana nakledilmek üzere domuz organları geliştiriyor.

Yakın zamanda artık çalışmayan, zarar görmüş organlar otomobil yedek parçası gibi değiştirilecek.

Böylece insan ömrü uzayacak.

***



FINCHER'IN FAVORİ 26 FİLMİ

'Dövüş Kulübü', 'The Game', 'Yedi' gibi başyapıtlara imza atan ABD'li usta yönetmen David Fincher, 28 Ağustos'ta 60. yaşını kutladı.

Filmlerinde izleyiciyi belirsizliklerle dolu zor bilmeceler içinde bırakmayı ve karanlık öyküleri seven Fincher'ın favori 26 filmi sosyal medyada gündem oldu.







Fincher'ın herhangi bir sıra göz etmeden yazdığı listede şu filmler yer alıyor:

Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969), Dr. Strangelove (1964), Godfather 2 (1974), Taxi Driver (1976), Being There (1979), All That Jazz (1979), Alien (1979), Rear Window (1954), Zelig (1983), Cabaret (1972).

Paper Moon (1973), Jaws (1975), Lawrence of Arabia (1962), All the President's Men (1976), Sekiz Buçuk (1963), Citizen Kane (1941), Days of Heaven (1978), Animal House (1978), Road Warrior (1982), The Year of Living Dangerously (1982), American Graffiti (1973), Terminator (1984), Monty Python and the Holy Grail (1975), The Exorcist (1973), The Graduate (1966), Chinatown (1974).