Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, 2020 seçimleri döneminde Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden hakkında çıkan bir haberi FBI'ın uyarısı doğrultusunda algoritmik olarak sansürlediklerini itiraf etti.

Zuckerberg, "Bu kararın yanlış olduğunu bilmek beni çok rahatsız ediyor. Yapmamamız gereken bir şeyi yaptık, en kötüsü de bu" dedi.

Oh ne güzel! Pardon hata yapmışız de, geç! Donald Trump internet şirketleriyle kavgaya tutuşmasaydı şu anda ABD Başkanı olarak ikinci dönemini geçiriyor olurdu!







Twitter'ı, Facebook'u, Google'ı karşına alırsan çelmeyi yersin!

Zuckerberg, 2016 ABD Başkanlık seçimlerinde ise Facebook kullanıcısı ABD'li 87 milyon seçmenin bilgilerini uygunsuz bir şekilde Cambridge Analytica şirketiyle paylaştığı için 5 milyar dolar para cezası almıştı.

Ama atı alan Üsküdar'ı geçmişti.

Bu verilerin ışığında 2016'da ABD'deki başkanlık seçimi için hazırlanan sosyal medya reklamları ile seçmenlerin kandırıldığı ve Trump'ın bu sayede seçimi kazandığına dair haberler çıkmıştı.

Ama aynı Zuckerberg, ikinci seçim döneminde Trump'ın kaybetmesini sağladı!

ABD siyasetini belirleyen, dünya siyasetine de yön verir.

Bakalım sosyal medya devleri Türkiye'deki seçimlerde nasıl bir rol üstlenecekler?

***



BALOTELLİ BİLDİĞİNİZ GİBİ

Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, Ümraniyespor'u 1-0 yendikleri maçta hakemin bitiş düdüğüyle sahaya girdi. Ve futbolcusu Mario Balotelli'nin üzerine yürüdü, sözlü tepkide bulundu. Bu anlar bana ünlü İtalyan teknik adam Roberto Mancini'nin Balotelli ile 2013 yılında yaptığı kavgayı hatırlattı.







O zamanlar Balotelli kariyerinin zirvesindeydi, Manchester City'nin golcüsüydü. Ve şimdiki gibi o zaman da 'arıza' bir tipti. Ama adam pozisyon buldu mu ya atıyor ya da attırıyor.

Mancini'nin geçtiğimiz Ocak ayında yıllar sonra kavgalı olduğu milli takıma çağırmasının nedeni de Balotelli'nin performansıydı.

Adana'da 19 gol atıp, sekiz asist yapmıştı.

Bugün üç büyüklerde bu performansa ulaşan golcü yok! Balotelli, dolu tribünlerde sürekli hücum oynayan bir takımda daha çok gol atardı!

***



FRANSA'DA KAÇ KADIN ÖLDÜRÜLDÜ?

Karikatürde şöyle yazıyor:

"Fransa'da 2021 yılında 122 kadın eşleri tarafından öldürüldü. 2020'ye kıyasla yüzde 20 artış.







-Dangalak muhalifler bir de ekonomik durgunluktan bahsediyorlar utanmadan!

-Yaşasın Fransa!" Fransa'da bile geçtiğimiz yıl 122 kadın kocaları tarafından öldürülmüş.

Kadına şiddet denince kendimizi tartışıyoruz ama bu küresel bir sorun!

Ne yazık ki, en medeni, modern ülkelerde bile kadınlar erkek şiddetine maruz kalıyorlar.

***



PROTESTO KÜLTÜRÜ

Önceki gün New York'ta bir adam, vegan aktivistlerin karşısına geçerek şiş kebap yedi ve sosyal medyada gündem oldu.

Vegan aktivistler, karşılarında et yiyen adama çok ağır hakaretlerde bulundular ama o et yemeye devam etti. Hatta bir ara etleri yaladı.







Adam tam bir troll ve provokatördü ama o da düşünce ve protesto özgürlüğünü veganlara karşı kullanıyordu!

Veganlar da adamın amacının kışkırtmak olduğunu bildikleri için sadece sözlü hakaretlerde bulundular.

Aslında iki taraf da kurallarını bildikleri için birbirlerine vurmuyorlardı!

Ne kadar eleştirsek de ABD'lilerin tartışma kültürü yüksek.

***



MAKYAJSIZ KATILACAK

İngiltere'de 17 Ekim'de yapılacak güzellik yarışmasının finalistlerinden Melisa Raouf, podyuma makyajsız çıkacağını açıkladı.

20 yaşındaki Melisa, Londra'da düzenlenen yarı finale de kozmetik ürün kullanmadan katılmıştı.

Siyaset öğrencisi olan Melisa, böylece 94 yıl sonra yarışmaya makyajsız katılan ilk kişi olacak.







Melisa, kadınlara doğal görünümlerini benimsemeleri için ilham verme umuduyla bu kararı aldığını söyledi. Melisa'nın da dediği gibi kusurlarımız bizi biz yapar!

Güzel bir davranış. Erken yaşta fazla makyaj yapan genç kızlar Melisa'yı örnek almalı.

Güzellik yarışmalarında adaylar hiç makyaj yapmasa daha adil rekabet olmaz mı? Sonuçta makyaj da bir sanat ve bu konuda insanları baştan yaratacak kadar başarılı makyözler var!

***



KÜLLERI UZAYA BIRAKILACAK

ABD'de ilk kez 1966'da yayımlanan Star Trek (Uzay Yolu) dizisi 3 sezon, eserin animasyon serisi ise 2 sezon sürmüştü.

13 kez sinemaya uyarlanan, toplamda 1 milyar dolardan fazla gişe hasılatı elde eden 'Star Trek' serisi dünya genelinde en çok izlenen bilim-kurgu serilerinden biri.







Bizim çocukluğumuz bu diziyi izlemekle geçmişti. "Işınla beni Scotty" repliği hâlâ hafızamda.

Bu diziyi efsane yapan oyunculardan Nichelle Nichols, geçtiğimiz ay hayata veda etmişti.

ABD'nin ilk siyahi televizyon yıldızlarından biri olan Nichols'un küllerinin, bu yılın sonunda Vulcan Centaur roketiyle uzayın derinliklerine bırakılacağı açıklandı.

Aynı rokette geçen yıllarda hayata veda eden dizinin yapımcısı Gene Roddenberry, dizide çeşitli roller alan eşi Majel Barrett-Roddenberry ve 'Scotty' karakterini canlandıran James Doohan'ın külleri de yer alacak.

'Star Trek'e emek veren bu insanların bir gün küllerinin uzay boşluğuna bırakılacağı akıllarından geçti mi dersiniz?

Sanmıyorum.

Gerçekten güzel bir jest değil mi?

***



Altyazı

"Neden bizi fark edenleri değil de, fark etmeyenleri isteriz?" (Shameless)