ABD'nin Los Angeles kentindeki kamu görevlileri, 'evsiz', 'evsiz insanlar' kelimesi yerine 'dışarıda yaşayan insanlar' terimini kullanma çağrısında bulundu.

Los Angeles Evsizler Hizmetleri Kurumu, "Evsiz gibi çağdışı, 'ötekileştirici' ve insanlığını yitiren terminolojiyi bırakalım ve bunun yerine konut statüsünden daha çok bireyselliği vurgulayan insan merkezli bir dil benimseyelim" diyor.

Bu habere güldüm! 'Dışarıda yaşayan insanlar' deyince sorun çözülecek mi?

Elbette çözülmeyecek ama evsiz olmak sanki bu insanların tercihi gibi bir anlam çıkacak!

Bakar mısınız kurnazlığa? Bir kelime değişikliğiyle sorunu üzerlerinden atmaya çalışıyorlar!

■ Los Angeles'ta evsizler sayısı 2020'nin başlarında bir önceki yıla göre yüzde 13 artarak 66 bin 436'ya ulaşmıştı.







2.5 MİLYON EVSİZ!

■ Süper güç ABD'de resmi rakamlara göre sokakta yaşayan insan sayısı yaklaşık 580 bin. Resmi olmayan rakamlara göre ise ülkede 2.5 milyon evsiz var.

■ En kötüsü de her gün ortalama beş evsiz insan hayatını kaybediyor!

Süper güç ABD'nin düştüğü hale bak!

■ ABD'de evsizlerin yüzde 40'ı çalışıyor ancak yine de bir evde yaşamaya yetecek kadar para kazanamıyorlar.

■ Sanılanın aksine evsizlerin yüzde 33.3'ü ailelerden oluşuyor ve çoğu yaşlı insanlar.

■ Çalışan yoksulların bazıları emekli olduklarında sokakta yaşamaya mahkum oluyor.

■ Evsizler ülkedeki sağlık sisteminden faydalanamıyor.







ABD'nin bu yılki savunma bütçesi 778 milyar dolar ama evsizlik sorununu çözemiyorlar!

Sadece ABD'de değil, Avrupa genelinde de evsiz insan sayısı hızla artıyor.

Türkiye'de ekonominin durumundan bahsedilirken sağlıktan barınmaya birçok alanda güçlü bir sosyal devlet geleneğimiz olduğu unutuluyor.

Örneğin TOKİ, 20 yılda çok uygun fiyatlara, kira öder gibi 5 milyon vatandaşımızı ev sahibi yaptı!

ABD süper güç ama TOKİ'si yok, 2.5 milyon insanı sokaklarda yaşıyor.

***

TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİ GÜLŞEN Mİ OLMALIYDI?

"İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor."

Aklı başında bir çocuk bile böyle aşağılayıcı bir cümle kurmaz.

Bu söz yüzünden toplumun genelinden tepki gören Gülşen'i tutuklamak ise onu bazılarının gözünde kahraman yapar!







Sanatçı olarak bir felsefesi olmayan, tekerlemeyi andıran sözlerle şarkılar söyleyen, apolitik Gülşen, saçma sapan, rezil bir söz söylediği için neredeyse muhaliflerin kahramanı, kanaat önderi olacak iyi mi?

İnsanlık James Webb Uzay Teleskobu'ndan gelen görüntüleri, farklı evrenleri, iklim değişikliğini, enerji krizini, olası salgınları vs. konuşuyorken bizim gündemimiz ise Gülşen ve iptal edilen festivaller! Türkiye'ye yakışıyor mu bu gündemler?

Festivallerin iptali de Gülşen'in tutuklanması da yanlış kararlar.

Her saçmalayanı tutuklayacak mıyız?

***

MÜTEAHHİTLER HALKI KANDIRIYOR MU?

2023 yılında emlak vergisine esas olacak binaların metrekare inşaat maliyet bedelleri belirlendi.

Metrekare inşaat maliyeti 1. sınıf betonarme inşaat için ortalama 2,367 TL, 2. sınıf betonarme inşaat için ortalama 1,580 TL ve 3. sınıf betonarme inşaat için ortalama 1,119 TL olarak tespit edildi.







Buna göre birinci sınıf malzemeyle yapılan 90 m2 dairenin inşaat maliyeti 213 bin TL. Hadi daire başına arsa bedeli 400 bin TL diyelim. 90 m2 bir dairenin ana maliyeti 613 bin TL.

Diğer masraflar da 200 bin TL olsun. Etti mi 813 bin TL. Tabii bu kabaca bir hesap. Yeni bir dairenin iline ve semtine göre değişmekle birlikte ortalama fiyatı 2-3 milyon TL.

Müteahhitler hep inşaat maliyetlerinin arttığından bahsediyorlar ama devletin açıkladığı maliyetlere göre arada korkunç fark var!

Marketleri, pazarları, oto galerileri denetliyoruz ama asıl denetim inşaat sektörüne yapılmalı!

***

EN ÇOK VERİ TOPLAYAN ŞİRKETLER

StockApps.com tarafından yapılan Google, Twitter, Apple, Amazon ve Facebook'u kapsayan yeni bir araştırmada en çok veri toplayan şirket Google çıktı.

39 tane veri noktasından bilgi toplayan Google'ı sırasıyla 24, 23 ve 14 veri noktası bulunan Twitter, Amazon ve Facebook takip ediyor.

Beş şirket arasında 12 veri noktasıyla en az veri toplayan Apple gözüküyor ama bazı uzmanlar Apple'ın da veri toplamak için gizli bir arka kapısı olabileceğini iddia ediyorlar.







Aslında Çin'den Güney Kore'ye ve Rusya'ya kadar birçok ülkedeki teknoloji şirketleri her saniye bilgi topluyorlar!

Bu verilerin genelde kişiselleştirilmiş reklamlar için kullanıldığı söyleniyor. Ancak toplanan bilgiler, konumunuzdan tarayıcı geçmişinize ve üçüncü taraf web siteleri veya uygulamalardaki etkinliklerinize kadar birçok veriyi içeriyor.

Bu kadar çok bilgiyi ne yapacaklar dersiniz? Şöyle bir örnek vereyim; şu an çocuk ya da genç olan milyonlarca insan arasında bundan 20-30 yıl sonra dünyayı yöneten siyasetçiler çıkacak.

Ve bu kişilerin çocukluktan yetişkinliğe kadar internette attığı her adımı, ilgi alanlarını, özel yazışmalarını, kişilik özelliklerini vs. teknoloji şirketi biliyor olacak!

Çağımızda en büyük silah bilgi! Rakibiniz hakkında ne kadar çok bilgiye sahipseniz onu o kadar etki altına alabilirsiniz.