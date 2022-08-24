İstanbul-Bahçelievler'de, üç çocuk babası Temel Arslan (38), evinin önünde saat 02.30 sıralarında gürültü yapan bir grup genci uyardı. Ama gençler oralı olmadı.

Gençleri bir kez daha uyarmak için Arslan ve eşi dışarı çıktı. Tartışma çıktı. Gençlerden biri bıçak çekerek Temel'e saldırdı, diğer gençler de kavgaya katıldı.

Kavganın ardından Arslan tam evine dönerken silahla başından vurularak öldürüldü.

Bu olay hepimizin başına gelebilirdi. Sabah erkenden işe gitmek için uykuya daldığınızda o cani gençler sizin de evinizin önünde gürültü yapıyor olabilirdi.







KİMSEYE BULAŞMA!

Bu olaydan çıkarılacak ders; yanlışa itiraz etme, sesini çıkarma, tartışma, belaya bulaşma mı olmalı?

Ne yazık ki, Türkiye'de kimseyle tartışmayacaksın!

Daha önce de yazdım; driftçiler, egzoz bağırtan motorcular, gecenin ikisinde uyuyan insanlara otomobilinden yüksek sesle müzik dinleten sürücüler gibi; başkalarını umursamayan sorumsuz bir kitle var.

Özellikle İstanbul'da kafe ve bar vs. eğlence mekanları Beşiktaş, Kadıköy, Beyoğlu ve Şişli ilçelerinde sokak aralarına kadar girdi.

Şehrin normal gürültüsü yetmezmiş gibi bir de yazın sokaklarda nara atanlar, halay çekenler, yüksek sesle şarkı söyleyenler var.

Genelde polis, bekçi ve zabıtalar bu magandalara da müdahale etmiyor! Sonra Temel Arslan gibi gürültü yapanları uyarınca hayatınızdan oluyorsunuz!

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GELİRİNİ SAKLAYAN TOKİ EVİ ALABİLİR Mİ?

'81 İlde Sosyal Konut', hükümetin son dönemde yaptığı en önemli projelerden biri. Birçok dar gelirli insan kira öder gibi konut sahibi olacak.

Haberlerde proje kapsamında İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanların ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvuru yapabileceği söyleniyor.







Türkiye'de gelirini eksik beyan eden büyük bir kesim var! Aylık maaş alanın gelirini hesaplamak kolay ama serbest meslekle uğraşan, ticaret yapan, esnaf vs. kimi zaman memurdan daha az vergi ödüyor!

Yani İstanbul'da 16 bin 100 lira net maaşı olan biri TOKİ evi alamazken aylık geliri 40-50 bin lira olan ama bunu devlete bildirmeyen bir serbest meslek sahibi, o evi alabilir!

Yetkililer mutlaka bunun detayını düşünmüştür. Zaten projenin son halini 13 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğreneceğiz.

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İSTANBUL HALKI BIKTI!

Önceki gün İstanbul, Fatih'te yapılan trafik denetiminde bir taksici turist, yolcudan 450 lira isterken yakalandı.

Bunun gibi her gün onlarca sarı taksi vukuatı yaşanıyor.







Defalarca yazıldı, tartışıldı. İstanbul halkı taksi sorunundan bezmiş durumda. Aslında şoförler de bu sorunun mağduru!

Şoför, galeri ve plaka sahibine de çalıştığı için kendi parasını çıkarmak için yolcu seçiyor, turistlerden fazla koparmaya çalışıyor.

Bir avuç taksi plaka sahibi mutlu azınlık daha çok kâr etsin diye 16 milyonluk İstanbul halkı eziyet çekiyor!

Normalde bu sorun yerel yönetimi yıpratmalı ama mevcut çözümsüzlük hükümete eksi not olarak dönüyor!

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HEDEF NEYDİ?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bir zincir marketle anlaşılarak Tarım Kredi ürünlerinin bu markette satılacağını söyledi.

Hedef neydi?

Tarım Kredi Marketleri'nde ürünlerin piyasaya göre daha ucuza satılması ve böylece diğer market zincirlerinin de fiyat düşürmesini sağlamaktı.

Tarım Kredi Marketleri'ne halkın ilgisi büyük.







Franchise anlaşmalarla şube sayısının hızla artırılması planlanıyor. Ancak mevcut 1400 şube rakiplerine göre çok az.

Eğer Tarım Kredi'nin ürünleri diğer marketlerde satılırsa vatandaşta aynı ürünler diğer marketlerde de var algısı oluşur!

O zaman da insanlar uzak mesafedeki Tarım Kredi Marketi'ne gitmez!

Marketçilikte önemli olan müşteriyi şubeye çekmektir. Birkaç ürüne indirim yapılır ama asıl para indirim yapılmayan ürünlerden kazanılır!

Eğer aynı ucuz ürünler diğer marketlerde de satılırsa Tarım Kredi Marketleri avantajını kaybeder!

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KAZA YAPAN AÇIKLANSIN MI?

36 bin üyesi olan Fahri Trafik Müfettişleri Derneği, ölümlü kazalara karışan otobüs firmalarının her ay düzenli olarak kamuoyuna açıklanmasını istedi.

Tartışmalı bir konu bu. Sonuçta hiçbir firma kaza olsun istemez ama önlem alınmıyorsa, devamlı kazalar meydana geliyorsa o firmanın hem adı açıklanmalı hem de dava açılmalı.







Sadece otobüslerde değil, suç işleyen, vatandaşı aldatan her şirket ifşa edilmeli. Tabii yargı kararını verdikten sonra. Bazen haksız yere suçlanan firmalar da oluyor!

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BU HABER DOĞRU MU?

'Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, ad ve soyadında değişiklik yapmak isteyenler için e-devlet aracılığıyla 24 Aralık'a kadar süre verdi. Bunun üzerine Galatasaray'ın efsanesi Fatih Terim ile aynı ad ve soyadını taşımak isteyen 19 bin 756 kişi isim değişikliğine başvurdu.' Bu haber doğru mu?







Birçok internet sitesinde ve sosyal medya hesabında aynı haber dönüyor ama haberin kaynağı yok! Devletin kurumu sadece 19 bin kişi Fatih Terim olmak istedi diye bir açıklama yapmaz herhalde!

Yani en çok tercih edilen isimler diye haber yayınlanır ve içlerinden Fatih Terim ön plana çıkar ama böyle de bir bilgi yok.

19 bin kişi birden neden ismini Fatih Terim diye değiştirsin? Terim, Dünya Kupası'nı mı kazandırdı?

Tesadüfe bakar mısınız; tam da bu haber gündem olmuşken bir dijital platformda yakında Terim'in belgeselinin yayımlanacağı açıklandı!

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Altyazı

"Hiçbir şey bir anda değişmez: Derece, derece ısınan bir küvette farkına varmadan haşlanarak ölürsünüz." (The Handmaid's Tale)

