Suriye'nin başkenti Şam'ın kuzeyinde yer alan Humus'ta düzenlenen Marmarita Karnavalı'ndan görüntüler bizim sosyal medyada gündem oldu.

Suriyelilerin sokaklarda dans etmesi, karnavala katılanların modern imajları ve renkli kostümleri dikkat çekti.

Ve halk sokaklarda böyle eğleniyorsa, karnavallar düzenleniyorsa Suriye'de durum iyi yorumları yapıldı.

Lazkiye plajlarındaki renkli görüntüler de sosyal medyada tartışma yaratıyor. "Suriye'de hayat güzelse göçmenler ülkelerine dönsün" gibi yorumlar yapılıyor.







Aslında karnavallar ve turistik bölgelerdeki özel çekimler Suriye ile ilgili güçlü ülke imajı çizmek için servis ediliyor.

Evet, ülke genelindeki savaş durdu. Beşar Esad Mayıs 2021'de dördüncü kez Cumhurbaşkanı seçildi. Ama bu seçimde yurt dışındaki 6.6 milyon Suriyelinin ve Suriye'de Esad'ın kontrolünde olmayan bölgelerde yaşayan 7 milyon Suriyelinin büyük çoğunluğunun oy kullanmadığını hatırlatalım!

Suriye son dönemde uluslararası camiaya geri dönüş sinyalleri vermeye başladı. Lakin bu bazı olumlu gelişmelere rağmen ülkede göçmenlerin geri dönmesini sağlayacak toplumsal barış henüz sağlanamadı.







Ve ülkede ekonomik kriz artarak devam ediyor. Suriye Resmi İstatistik Bürosu eski Müdürü Profesör Dr. Shafiq Arbash "Nüfusun yüzde 93'ü orta ve aşırı yoksul sınıf ile savaştan sonra ortaya çıkan savaş zenginleri olmak üzere toplum ikiye bölündü" diyor.

Dünyada petrol fiyatları arttı ama Suriye'nin petrol kuyularının çoğunluğu YPG'nin kontrolündeki bölgelerde!

Yani sosyal medyada oluşturulan Suriye'deki hayata dair tozpembe algı gerçeği yansıtmıyor! Durum hiç de öyle sosyal medyaya düşen renkli plaj ve karnaval görüntülerindeki gibi değil!

Ülkedeki 14.6 milyon Suriyeli yardıma muhtaç, 12 milyonu açlık sınırında yaşıyor. Enflasyon yüzde 150- 200 arasında seyrediyor. Ülkede birçok bölgeye elektrik ve su sağlanamıyor.

Sosyal medyada paylaşım rekoru kıran karnaval görüntülerindeki insanlar Suriye'deki sadece küçük mutlu azınlığı temsil ediyor!

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TOTTİ DE ALDATILDIYSA!

İtalyan efsane futbolcusu Francesco Totti, üç çocuğunun annesi, 20 yıllık eşi TV sunucusu Ilary Blasi'den bir ay önce boşanmıştı.

Corriere della Sera gazetesi ayrılığın perde arkasında bir aldatma hikâyesi olduğunu yazdı.

Totti'nin bir süredir şüphelendiği eşinin telefonunda kişisel antrenörü Cristiano Iovino ile olan uygunsuz mesajları bulması sonrası Blasi'den boşandığı öne sürüldü.







"Bir gecede altı kızla çıktım ama Roma'yı asla aldatmadım" sözünü hatırlatarak Totti'nin aldatılmayı hak ettiğine dair yorum yapanlar da oldu.

Aslında altı kız İtalya'nın en güçlü kulüpleri Milan, Juventus, Inter, Roma, Lazio, Parma ve Fiorentina'ya takılan "Yedi kız kardeşler" lakabına bir gönderme. Roma'yı çıkarınca altı kız kalıyor!

Totti, döneminin en başarılı futbolcularından biriydi. Çok transfer teklifi aldı ama 1992- 2016 yılları arasında, 24 yıl tek bir takımda 'sadece' Roma'da oynadı.

Futbolda sadakat denince akla ilk gelen Totti'nin aldatılması ironik bir durum. Demek ki, İtalya'da Papa kadar sevilen, yakışıklı ve karizmatik Totti de aldatılıyormuş!

Belki de Totti'nin yaşadığı ilahi adalet!

Çünkü Blasi, Totti ile tanıştığında nişanlısı vardı ve nişanlısını aldatıp Totti ile hayatını birleştirmişti.

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ZEHİRLİ SUYU İÇMEK İÇİN SIRAYA GİRMEK!

Dün Rize'de şifalı olarak bilinen Andon suyunun yapılan incelemeler sonucunda zehirli olduğunun ortaya çıktığını yazmıştım. Bölge halkı habere tepki gösterip, çeşmeye asılan "İçmeyin" levhasını kaldırıp su içmek için sıraya girdi iyi mi?

Oysa tahlil edilen suyun arsenik oranı 27 kat fazla çıkmıştı.







Bölgedeki işletme sahiplerinden Şemsettin Manavracı, "50 yıldır bu su burada akıyor... Bugüne kadar ne öleni gördük ne zarar göreni duyduk. Burada bir oyun dönüyor ama anlamış değiliz. Biz bu tahlilin gerçek olduğuna inanmıyoruz ve başka bir ilde tahlil yapılmasını istiyoruz" deyip çeşmeden kana kana su içti.

Gerçekten bir oyun dönebilir mi? Bölgeyi ucuza kapatmak isteyenler suya arsenikli diye rapor düzenler mi?

Düzenler.

Bölgedeki işletme sahipleri kazançlarından olmamak için arsenikli suyu içer mi?

İçer!

Peki, yeni tahlilin sonucu da aynı çıkarsa yine suyu içenler çıkar mı?

Çıkar!

Burası Türkiye, her şey olabilir!

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TAKSİ SORUNU NEDEN ÇÖZÜLMÜYOR?

Twitch'te gezi yayınları yapan Koreli bir kadın İstanbul'da taksi maceralarını paylaştı. Taksimetre açmayan şoförlerden biri 10 dakikalık yol için 200, diğeri ise 250 lira istedi iyi mi?







Önceki gün benim de Taksim'de çok acil bir işim vardı. Belki 15 taksi boş olduğu halde durmadı. Çoğu taksi turist müşteri avına çıkmıştı.

Beni değil, Arap turistleri tercih ettiler.

Elbette bu duruma şaşırmadım. Defalarca yazdık değişen bir şey yok! Sorun taksi sayısının az olması!

En çok üreten en çok vergi veren İstanbul halkı bu komediyi hak etmiyor!

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PARİS'TEN KAYSERİ'YE LİMUZİNLE GELİNİR Mİ?

Paris'te yaşayan Kayserili Samet Bostancı, satın aldığı limuzinle 4 bin kilometre uzaklıktaki memleketine gelerek çocukluk hayalini gerçekleştirmiş.

Haberi görünce aklıma ilk İlyas Salman'ın 'Sarı Mercedes' filmi geldi!







Acaba gurbetçimiz Paris'ten limuzinle gelirken ne kadar yakıt harcadı?

Bari uçakla gelip Ankara'da limuzin kiralasaydı!

Ayrıca limuzini sürmek hamallık. Arka koltukta oturursan keyiflidir!

Bence bu hayal değil, biraz görgüsüzlük olmuş!

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Altyazı

"Birinin seni sevdiğine emin olduktan sonra ne geç yazması, ne az araması, ne de sensiz dışarı çıkması batıyor. Tüm sorunlar emin olmamaktan, sevgiden şüphe etmekten çıkıyor." (Before Sunrise)

