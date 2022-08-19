Finlandiya'nın güzel Başbakanı Sanna Marin'in katıldığı bir ev partisine ait görüntüler sosyal medyaya düşünce viral oldu.

Videoda 37 yaşındaki Marin bir grup arkadaşıyla içki içerken, dans edip Finli rap'çi Petri Nygard ve pop şarkıcısı Antti Tuisku'nun şarkılarını söylerken görülüyor.

Finlandiya'da Marin'i siyaset yapmasına rağmen kendisine zaman ayırdığı için övenler kadar, görevini aksattığı iddiasıyla eleştirenler de var.

"Festivaller ve partilerden kafasını kaldıramıyor" gibi alaycı yorumlar da yapıldı.







85'Lİ ROCKÇI

Marin 85 doğumlu 'rockçı' bir genç aslında. 'Partilemeyi' o kadar çok seviyor ki, Kovid-19 temaslısıyken gece kulübüne gittiği ortaya çıkınca özür dilemişti.

Elbette bir başbakan görevlerini aksatmadığı sürece özel hayatında eğlenebilir ama görüntü çekilmesine izin vermemesi gerekir.

Ya da bu görüntülerin sosyal medyaya düşeceğini hesaba katmalı.

Elbette dünyada Marin'den daha hızlı özel hayatı olup bunu çok iyi saklayan siyasetçiler de var.

"Rusya'nın işgal tehdidi ortaya çıkınca 'NATO'ya alın' diye Türkiye'den yardım isteyen bir başbakan bunu nasıl yapar" diyebilirsiniz.

Çin, ABD, Rus, Fransa başkanları da Marin'in yaptığını yapmaz! Yapsalar da kimsenin ruhu duymaz!

Finlandiya gibi nüfusu az, butik İskandinav ülkelerinde başbakan'ın parti yapması tartışılır ama siyasi kriz çıkmaz.







ORMANDA SU ARAYAN KADIN!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği "ormanda su arayan kadın" temalı dans gösterisi sosyal medyada gündem oldu.

Bu gösteri için tahta çubuklarla su arayan amcaların entel, soyut versiyonu diyebiliriz.

Sanata saygımız sonsuz ama İzmir'de Dikili başta olmak üzere bazı ilçelerde su kıtlığı yaşanırken bu dans gösterisinin zamanlaması manidar olmuş!

Acaba halka; su yok, kendiniz arayın mesajı mı verilmeye çalışıldı?







VEDAT MİLOR'UN DERDİ

Ünlü gurme Vedat Milor, İtalya'nın Bologna kentinde bir kafeden video paylaşım yaptı.

Videoda Milor "Affedersiniz burası g.t kadar daracık bir yer... Bologna'da geçtiğimiz sokaklar pislik, yolda yatanlar, sivrisinekler, vıcık vıcık bir hava... Evet, kahve güzel ama bu fedakârlık, şu yaptıklarım bari takdir edilsin.

Şimdi bir kapuçino göstermek için şöyle adam gibi ayaklarımı yaya yaya oturmak varken buraya geldik sıkıştık kaldık... Allah için kapuçino harikaydı" dedi.

"Bu da dert mi şimdi? Allah başka dert vermesin!" dediğinizi duyar gibiyim.

Milor'un asıl derdi sosyal medyada etkileşimini artırmak. Son dönemde buna yönelik zekice, esprili, tartışma yaratacak ve azıcık tepki çekecek paylaşımlar yapıyor! Yani oranı iyi ayarlıyor!

Bir fenomen olarak doğru yolda ilerliyor!







OTOBÜSTE EMNİYET KEMERİ ŞARTI

Karayolları Trafik Yönetmeliği'ndeki yeni değişikliklere göre, otobüs ve minibüslerde tüm yolcular emniyet kemeri takmadan harekete izin verilmeyecek. Taksi, minibüs ve otobüslerde çocuk emniyet kemeri de zorunlu olacak.

Ayrıca gece sürüşlerinde motosiklet, scooter ve bisiklette reflektif yelek kullanma şartı getirildi.

Peki, şehir içi toplu taşımada ne olacak? Örneğin metrobüste 20-30 kişi oturuyorken ayaktaki 50 yolcu ne olacak?

Minibüslerde emniyet kemeri zorunluğu nasıl sağlanacak?

Her şeye rağmen kazalarda yaralanma ve ölüm oranını düşürecek çok faydalı kararlar bunlar. Umarım kâğıt üzerinde kalmaz ve uygulanır.







UÇAKTA HANGİ KOLTUK GÜVENLİ?

Düşen bir uçaktan kurtulma şansı diğer araçlara göre çok düşük. Peki, bu düşük kurtulma oranında en az hasarı almak için hangi koltuğa oturmak gerekir?

Bu sorunun yanıtını bir teknoloji sitesinde buldum. Haberde ABD'deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde yıllar önce yapılan deneyden bahsediliyor.

Deneyde 170 kişilik bir yolcu uçağına kukla yolcular çeşitli pozisyonlarda yerleştirilmiş. Pilotlar paraşütle atladıktan sonra uçak 225 km hızla çöle düşmüş. Ve bu deneyde uçağın arkasındaki orta koltukların daha güvenli olduğu tespit edilmiş.

Deneye göre uçağın arka tarafına doğru çarpmanın şiddeti azalıyor. Orta koltuklarda yerçekimi kuvvetinin 9 katı kadar, arka koltuklarda ise 6 katı kadar hissediliyor. Kokpite ne kadar uzaktaysanız kurtulma şansınız o kadar artıyor.

Yani business class'ta oturanların kurtulma şansı arkada oturanlara göre düşük!

Elbette kazanın şekline ve uçağın modeline göre kurtulma ihtimali değişebiliyor.



ARSENİKLİ ŞİFALI SU!

Rize-Küçükçayır'da kayadan çıkan ve yıllardır şifalı diye içilen Andon ılıca suyunun arsenik oranı 27 kat fazla çıktı.

Meğer yıllardır dağdan geliyor, buz gibi soğuk şifalı diye insanlar, arsenikli su içmiş! Bu bölgedeki kansere yakalanma oranları da incelenmeli!

Türkiye'de şifalı olduğu sanılan böyle birçok yer var.

Bence hepsi incelenmeli tahlil sonuçları açıklanmalı!







Altyazı

"Vicdan, ahlak, ideal, ilkeli olmak, yaşamın amacı, bu sözler ağzından hiç eksilmedi. Birini küçük düşürmek, incitmek, karalamak istediğin zaman hep böyle sözler söylersin. Ama bence bir insan bu kelimeleri bu kadar fazla kullanıyorsa, esas ondan şüphe etmek lazım." (Kış Uykusu)