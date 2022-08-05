NBA takımlarından Miami Heat forması giyen Ömer Faruk Yurtseven, A Milli Basketbol Takımı'nın Bormio kampına davet edilmesine rağmen son dakikada izinsiz olarak katılmadı.

Çıkan haberlere bakılırsa Yurtseven, 'Bu sezonki NBA performansının daha önemli olduğunu' gerekçe göstererek gelmemiş.

Bazı yorumcular ise Ergin Ataman'ın kendisine yeterli süre vermediği ve rotasyondaki yerini beğenmediği için milli takıma katılmadığını söylüyor.

Ama bu Yurtseven'in milli takımı ikinci kez reddedişi! 2019 yılında da A Milli Takım aday kadrosuna katılmayarak, sekiz maç ceza almıştı.

Aslında milli takım vitrininde olmak NBA standartlarına göre ortalama bir oyuncu olan Yurtseven için güzel bir fırsat. 12 Dev Adam, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele edecek ve Euro- Basket 2022'de yer alacak.







Eğer NBA'de devam edemezse bu seviyelerde milli takım forması giymek bir oyuncuya Avrupa'da iyi para kazandırır.

Pau Gasol, Dirk Nowitzki, Vlade Divac gibi Avrupalı NBA efsaneleri ilerlemiş yaşlarında bile milli görevden kaçmadılar.

NBA'de Yannis Adetokunbo (Yunanistan), Luka Doncic (Slovenya) gibi süper starlar bile milli takımda seve seve oynuyorken Yurtseven'in ay yıldızlı formayı reddetmesi garip!

Yurtseven kendisine Avrupa maçlarında oynama fırsatı sunan, gelişimine büyük emek harcayan Fenerbahçe ile sözleşmesini uzatmamıştı.

Yurtseven de tıpkı Enes Kanter gibi kendisini yetiştiren Fenerbahçe'nin emeklerini boşa çıkarıp, takımını yarı yolda bırakıp NBA'ye gitmişti.

Elbette NBA'de oynamak büyük fırsat ama bunun da bir yolu yordamı var. NBA'ye gitmek isteyeni hiçbir kulüp engellemez zaten!

Zeljko Obradovic'in de dediği gibi "Yurtseven sadece kendisini düşünüyor. Onun için takım yok." Bir insan soyadıyla bu kadar mı tezat olur!

Teknik heyetin de meseleyi uzatmasına gerek yok. Milli formayı giyme gururunu yaşamak istemeyen oyuncuya bundan sonra "Ömer Faruk NBAseven!" der, defterden silersin, olur biter!

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DERTSİZ NORVEÇ'İN GÜNDEMİ

Norveç Adalet Bakanı Emilie Enger Mehl'in, İtalya tatilinden paylaştığı bikinili pozlar ülkesinde tartışma yarattı.

Tartışma konusu bikini değil! Muhalefet Mehl'in sörf tahtasını can yeleği olmadan kullanmasının yasalara aykırı olduğunu söyledi.







Melh ise fotoğrafın İtalya'da çekildiğini, yasayı çiğnemediğini, kendi ülkesindeki kuralların İtalya'da uygulanmadığını belirtti.

Böyle muhalefet olduğu sürece iktidardaki koalisyon hükümeti yine seçimleri kazanır!

Bu arada Norveç'in gündemini de kıskandım doğrusu! Ülkede fazla sorun olmayınca can yeleği gündem oluyor iyi mi?

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ZENGİN ARKADAŞI OLAN...

Harvard Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi, Facebook'ta geniş çaplı bir arkadaşlık veri ağını inceledi. Ve düşük gelirli ve yüksek gelirli kişilerin daha çok bağlantı kurduğu bölgelerde yaşayanların sınıf atlama oranları daha yüksek çıktı.







Araştırmada arkadaşlarının yüzde 70'inin varlıklı olduğu mahallelerde büyüyen yoksul çocukların gelecekteki gelirlerinin ortalama yüzde 20 daha yüksek olduğu saptandı.

Koskoca Harvard bu sonuca mı ulaşmış! Bunu araştırmaya gerek var mıydı? Evlilik kurumunda bile zengin koca bulmak diye bir realite var.

Zengin ve güçlü kişilerle arkadaş olmak da genelde kazandırır! Tabii bulabiliyorsanız! Örneğin bizde zengin zengini çeker!

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KARAGÜMRÜK KRİZİ!

Stat ve tesis sorununu çözmeyen Karagümrük'ün Süper Lig'den çekilmesi gündemdeymiş.

Başkan Süleyman Hurma çok üzgün, "İstanbul'da stat yapacak büyüklükte bir arazi almamız mümkün değil, ancak devlet bunu verebilir. Diğer kulüplere yapıldığı gibi" diyor.







Yani kısaca devlet baba bize de stat yap demiş!

Karagümrük'ün bir gün Olimpiyat Stadı'nda, bir gün Vefa Stadı'nda bir gün Florya'da antrenman yapması trajikomik bir durum zaten!

Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda maçlarını oynuyordu. Asıl sorun, sezon sonu stadın Şampiyonlar Ligi finali için korumaya alındığında çıkacak.

Karagümrük belki son maçlarını dönüşümlü olarak diğer İstanbul takımlarının statlarında yapacak.

Bu işte Türkiye Futbol Federasyonu'nun da hatası var. Normalde birçok ülkede stadı ve antrenman tesisleri olmayan kulübü en üst lige çıkarmazlar.

Hurma'ya da şunu sormak lazım; "Andrea Pirlo gibi ünlü bir teknik direktöre ve yabancı transferlere harcanan para ile önce tesisleşme işini halledemez miydiniz?" Hurma sistemin 'bug'ını bulmuş; parayı sadece transfere yatır, takımı en üst lige çıkar sonra devlet baba tesis ve stat versin!

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ÇİN'İN ASIL HEDEFİ

9 milyon 597 bin km2 yüz ölçüme sahip, 1 milyar 402 milyon nüfusu olan koskoca Çin, 36 bin km2 yüz ölçüme 23,5 milyon insanın sığdığı küçük ada ülkesi Tayvan'dan ne istiyor?

Dış haberler yazarları "Çin, Tayvan'ı kendi toprağı olarak görüyor" diyorlar! Mesele bu kadar basit mi?

Elbette değil!







Çin için asıl tehdit, Tayvan'ın Çin'deki kardeşlerine otokrasi sistemine gerek kalmadan da başarılı olabileceklerini göstermesi.

Çin hükümeti, Tayvan'ın her zaman Çin halkına alternatif model çizmesinden rahatsız!

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra enerji kriz ve enflasyon yüzünden eli kolu bağlı kalan Avrupa ve ABD'de Joe Biden'ın çizdiği güçsüz başkan profilini fırsata çevirmeye çalışıyor.

Çin, dünya büyük bir ekonomik bunalım yaşarken Tayvan'ı alırım hesabı yapıyor!

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Altyazı

"Bazı insanlar seni incitir. Ve inciten senmişsin gibi davranırlar." (How I Met Your Mother)

