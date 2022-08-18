Galeri sahipleri, ikinci el araç satışına getirilen 6 ay ve 6 bin kilometre '6+6' kısıtlamasıyla ilgili yürütmeyi durdurmak için mahkemeye gideceklerini açıkladılar.

Galeri sahipleri yönetmeliğin ikinci el otomobil ticareti yapan kişilerin ticari kabiliyetini sonlandıracağını ve sektördeki kayıt dışı ticareti artırabileceğini söylüyor.







FAYDALI OLMUŞ

Bu noktaya gelinmesinde dönemlik kazanç peşinde koşan 'yetkisiz' satıcılar kadar, bazı fırsatçı galericilerin de payı vardı.

Bayilere avanta verip sıfır km araçları liste fiyatına önceden alan, sonra araca plaka takıp, AVM otoparklarında bekletip 60-70 hatta 100 bin kârla satanlar vardı!

Bayiden aracını ayırtan vatandaşlara sıra devri için bile 5-10 bin TL veriyorlardı!

Pandeminin de etkisiyle işleyen bir sistemi bozdular! Araç stoklayarak büyük kârlar elde ettiler. Ve şimdi yeni yönetmeliğin iptali için yani fırsatçılığa devam etmek için mahkemeye başvuracaklar, iyi mi?

Bazı stokçu galericileri ve fırsatçı 'al-satçı'ları hiçbir yasa engelleyemez deniyordu. Demek ki, '6+6' faydalı bir kısıtlama olmuş!







ARDA TURAN'I ÖRNEK ALMALI!

Arda Güler sonradan oyuna girdi maçlarda bile ya gol atıyor ya da asist yapıyor.

Arda, Fenerbahçe için kayıp sayılan geçtiğimiz sezonda bile tribüne taraftar çekecek kadar büyük bir yetenek.

Futbolda reyting getirecek, bilet sattıracak yıldız yaratmak en zor iş. Fenerbahçe'nin elinde paha biçilmez bir elmas var. Bu elmas işlendikçe değer kazanır ama Arda bir türlü ilk 11'de oynatılmıyor!

Eğer Jorge Jesus, çift santrforlu oyundan vazgeçmemek için Arda'yı ilk 11'de kullanmayacaksa o zaman ya Arda için sistem değiştirilmeli ya da genç yıldız ilk 11 oynama garantili bir takıma kiralanmalı.

Arda Turan, Manisaspor'a kiralanmasaydı aynı gelişimi yedek kulübesinde bekleyerek yapabilir miydi?

Arda oynatılmadığında Türk futbolu da kaybediyor!







PARALI OLSAYDI YAPAR MIYDI?

Pandemi başladığı yıldan günümüze kadar 'Acaba korona mıyım' endişesinden dolayı vatandaş Kaşif Sevinç, tam 138 kere Kovid 19 testi oldu. Ve sonunda korktuğu başına geldi, son testi pozitif çıktı.

Eee o kadar test olursan bir gün virüsü kaparsın! Test örneğinin alındığı alanlar aslında en riskli bölgeler. 62 yaşındaki Kaşif 137 testten de virüs kapmadığı için şanslıymış.

Virüs de Kaşif'e bulaştığı için pişmandır herhalde. Kaşif Bey koronaya karşı tam sekiz doz aşı olmuş.

Salgının bir de psikolojik boyutu var. İnsanlarda yarattığı korku ve kaygı duygusu da bazılarında tedavi gerektiriyor.

Acaba Kaşif gibi aşırı kaygı duyup boşuna test yaptıran kaç kişi var? Ücretli olsaydı Kaşif, 138 kez test olur muydu?

Hastanelere randevu alınamamasının bir nedeni de Kaşif gibi hastalık hastası insanlar!

Sağlık sistemini yavaşlatan hastalık hastalarına bir çare bulunmalı!







KURŞUN GEÇİRMEZ ÇANTA

ABD'de yaşayan Cassie Walton, ülkede artan silahlı saldırılar nedeniyle 5 yaşındaki oğluna kurşun geçirmez çanta almış.

Walton, ayrıca bu yıl ilkokula başlayacak olan oğluna, okulunda bir silahlı saldırı düzenlenmesi durumunda çantasını nasıl kullanması ve neler yapması gerektiğine dair bir video hazırlamış.

İbretlik bir haber!

Süper güç ABD'de çocuklar can güvenliği olmadığı için kurşungeçirmez çanta ile okula gidiyorlar. Bazı bölgelerde öğretmenlerin okula silah getirmesine izin verildi.

Çünkü orada canı sıkılan psikopat okul basıyor. Hem de tam otomatik tüfekle!

Ben de ABD'de veli olsam aynı çantayı alırdım!







CİNSİYETÇİ YAKLAŞIM!

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Hollandalı futbol efsanesi Wesley Sneijder; "Kadınlara hiçbir zaman güvenmeyin. Onlar bugün var, yarın yoklar" demiş.

Sneijder'in eşini aldattığına dair haberler çıkmıştı! Biz mi yanlış biliyoruz? Hem aldat hem de "Kadınlara güven olmaz" de!

Sadece feministleri değil, normal insanları da kızdıracak cinsiyetçi bir yaklaşım bu!







SİLAH YERİNE KÖPÜK SIK

Askere gitmeden önce arkadaşlarıyla eğlenmek isteyen Halit Akbulut, çevredekilerin rahatsız olmaması için silah sıkılmasın diye köpük sıktırdı.

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Halit'in mahallesinde düzenlediği köpük partisi haber oldu.

İşte örnek davranış diye buna denir. Hem köpük partisi, silah sıkmaktan daha eğlenceli.

Asker uğurlamalarında araç konvoyları yüzünden kazalar çıkabiliyor, rastgele silah sıkıldığı için de hayatını kaybedenler oluyor.

Umarım köpük partisi asker uğurlama geleneği olur!







Altyazı

"Aceleye gerek yok, bir şeyin olacağı varsa olur. Hem de doğru zamanda, doğru sebeple, doğru kişiyle." (Fight Club)