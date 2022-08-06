En son Bodrum'da bir ocakbaşı restoran 51 bin liralık adisyonla gündem oldu. 'Adisyonu görünce kendinizi fakir hissedeceksiniz' başlıklı haberler yapıldı.

Sosyal medyada adisyondaki her ürün tek tek incelendi, bir buçuk porsiyon tavuk kanat 300 TL, üç lahmacun 330 TL nasıl olur dendi falan filan... Adisyonu 51 bin lira yapan 38 bin TL tutarındaki Chateau Margaux şarap aslında.

Ernest Hemingway'in 'A Farewell to Arms' romanında bahsettiği, en iyi Bordeux şaraplarından biri Chateau Margaux açtıran biri için 51 bin lira çerez parası olmalı.

Peki, orta seviyede lezzet kalitesine sahip olan popüler bir ocakbaşı restoranın kavında böyle pahalı bir şarap olabilir mi?









ADİSYON ALDATMACASI

Diyelim ki var ya da müşteri isteyince hemen alındı. O şarabı ocakbaşında, tavuk kanatla içmek nasıl bir vizyonsuzluktur?

Bir ocakbaşında tavuk kanatla o şarabı içmek hiç inandırıcı gelmedi!

Daha önce de yazdım; bu adisyon furyası Bodrum'daki magazin muhabirlerinin pahalı lahmacun haberleriyle başladı. Sonra adisyon paylaşmak trend oldu. Sadece adisyon paylaşan sosyal medya hesapları var.







Sosyal medyada gündem olan bu adisyonların çoğunun sahte olduğuna bahse girerim.

Adisyonu yayınlayan sosyal medya hesapları sürekli adisyonun yazıldığı restoranın adını ve adresini yayınlıyorlar!

Muhabir arkadaşlardan haberlere konu olan bazı adisyonların restoranda yazıldıktan ve fotoğrafı çekildikten sonra iptal edildiklerini duyuyoruz!

Ama adisyon ışık hızında internette yayılıyor. Yapılan paylaşımlara da birçok insan inanıyor.

Bazı mekanlar; haberlerde ve sosyal medyada isimleri geçsin, tartışılsın diye adisyonlar hazırlanıyor.

Maliye müfettişleri bu adisyonları araştırsa adisyon sahtekarlığı ortaya çıkar!

Bir akşam yemeğinde 51 bin TL fatura ödeyen gerçek zenginler adisyon paylaşıp kendilerini görgüsüz pozisyona düşürmezler!

Özetle bu adisyonlara inanmayın, sosyal medyada paylaşıp gizli reklamın sazanı olmayın!

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BİR SAAT UYKUYA 25 DOLAR

ABD'de bir yatak firması uyku uzmanı arıyor. Firma, ürünlerini deneme karşılığında, işe aldığı kişilere uyuyarak geçirdikleri her bir saatte 25 dolar ödeme yapacak.

Testlerde en iyi uyma pozisyonları belirlenecek ve yataklar ona göre dizayn edilecek.

Ne güzel iş, uyuyup para kazanırım diye hemen sevinmeyin. Uyku uzmanı olmanız lazım. Derin uykuya derin bir aşk besliyor olmanız ve her ortamda şekerleme yapabilme yeteneğiniz olmalı. Yani uykuya dalmada hiç sorun yaşamayan biri olmalısınız.







İş ilanındaki anahtar madde ise uykucuların 'beklenmedik ortamlarda ve halka açık şekilde' uyumayı kabul etmesi gerekiyor. Ve pijama giyme zorunluluğu var.

Yani işi alınanlar belki bir AVM'nin ortasında uyuyup espri konusu olabilirler.

Bence bu şartlara bu para çok az!

Galiba klasik ilgi çekici ilan verip medyada bedavadan haber olma taktiğiyle karşı karşıyayız!

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NİLPERİ'NIN UYUMA YÖNTEMİ

Nilperi Şahinkaya, "Çok utanç verici çünkü şöyle şeyler izliyorum; mesela bir kadın, bir şeyler fısıldayarak size sözde makyaj yapıyor. Yani kameraya makyaj yapıyor, siz de izlediğiniz için size yapılıyormuş gibi oluyor ve bu benim uykumu getiren tek şey!"

Günümüzde kalitesiz uyku önemli bir sorun. Ve Nilperi gibi birçok insan uykuya dalmada zorluk yaşıyor.

Koyun saymak, rahatlatıcı melodiler dinlemek, papatya çayı ve ayran içmek vs. birçok yöntem var. Bazen hiçbiri fayda etmiyor. Bazıları da kafayı yastığa koyduğu gibi uyuyor.







Uyumayı engelleyen en önemli neden kafanıza takılan sinir olduğunuz şey! İşte o sinir olduğunuz şeyi düşünmemeye çalışmak lazım ama düşünmeyeceğim derken yine düşünüyorsunuz.

Böyle durumlarda örneğin ben sabah erken kalkacağımı düşünüyorum ve o tatlı uyku halini hayal ediyorum. Ya da beni rahatlatan, olmak istediğim yeri hayal ediyorum.

Bazıları da kısık seste hayvan belgeseli izliyor. Herkesin kendince bir yöntemi var. En iyi yöntem kendi bulduğunuz, denenmiş, test edilmiş yöntemdir. Yani sevgili Nilperi makyaj videosu izlemekte utanç duyulacak bir durum yok.

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KÖPEĞE TOZ GELDİ DİYE TEMİZLİKÇI DÖVMEK

İstanbul-Kadıköy'de yolda köpeğiyle yürüyen bir adam, kaldırımı süpüren temizlik işçisine, köpeğine toz geldiğini iddia ederek saldırdı. Temizlik işçisinin burnunu kırdı.







Eğer iddia doğruysa temizlik işçisini döven adam darp suçundan yargılanmalı.

Adam köpeği yere yatıp yuvarlanınca da köpeğini dövüyor mu acaba?

Görüntülerde adamın ağızlıksız pitbull gezdirdiği gözüküyor. Bu da suç! Genelleme yapmak istemem, pitbull sahibi efendi, iyi insanlar da olabilir. Ancak pitbull haberlerinde genelde bu tehlikeli köpeklerin sahiplerinin öfke kontrol sorunu olan, arıza tipler çıkması raslantı mı?

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İŞSİZLİK GARANTİLİ BÖLÜMDE OKUMAK!

Üniversite tercihlerinin yapıldığı şu günlerde "Kötü bir üniversiteye gitmek yerine hiç okumam daha iyi" diyenler de var.

Peki, haklılar mı?







Öncelikle üniversite eğitimi bireye sadece meslek kazandırmaz. Aynı zamanda öğrencinin kültürünü, vizyonunu geliştirir ve sosyal çevre kazandırır.

Ama tüm dünyada genç işsiz sayısındaki artış haklı olarak gençleri para ve meslek odaklı tercih yapmaya itiyor.

Eğer zar zor liseyi bitirdiyseniz, derslerle aranız iyi değilse paralı üniversitelerin işsizlik garantili bölümlerine girerek ailenizi zor duruma düşürmeyin derim.

Her özel üniversitenin burs vaatlerine de inanmayın!

Sonunda işsiz kalma ihtimaliniz yüksek bir üniversitede dört-beş yılınızı harcamak yerine çalışırken mutlu olabileceğinizi, her yerde geçerli bir mesleğe de yönelebilirsiniz.

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Altyazı

"Başkalarını affetmek için bulduğun bahaneleri kendin için asla kullanmazsın." (Dogville)

