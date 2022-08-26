Daha uzun ve mutlu hayatın bir formülü yok. Bazen para da, aşk da mutluluk getirmiyor.

Organik beslenen, doğa içinde yaşayan, sürekli spor ve diyet yapanlar bile bazen bir anda bir kalp kriziyle hayata veda ediyorlar.

Uzmanlar sürekli sağlıklı ve mutlu yaşamanın reçetesini açıklıyorlar. Çünkü sağlık ve mutluluk formülleri büyük ilgi görüyor.

Peki, tüm bu mutluluk formüllerinin ortak noktaları yok mu?

CNN'e konuşan ABD'li ünlü sağlık uzmanları William Roberts ve Leana Wen, uzun ve mutlu bir yaşam için kazanılması gereken dokuz alışkanlık tavsiye etti. Independent Türkçe de bu tavsiyeleri derledi. İşte o dokuz alışkanlık:







■ Uzmanlar, düzenli egzersizin diyabet, obezite, kalp hastalığı ve yüksek tansiyon gibi rahatsızlıklara yakalanma riskini azalttığını söylüyor. Spor yapamıyorsanız, hiç olmazsa yürüyün!

■ Düzenli muayene ciddi hastalıklara karşı önlem almakta en etkili yol. Erken teşhisle, sağlık sorunlarının büyümesinin önüne geçebilirsiniz.

■ Vücut kitle indeksine dikkat etmek gerekiyor. Vücut kitle indeksi sonuçları sağlıklı seviyede olan kişilerin ömürleri 10 yıl daha uzayabiliyor.

■ Uzmanlar, kırmızı et ve işlenmiş et ürünlerinin azaltılmasını ve sebze ağırlıklı beslenilmesini öneriyorlar. Bitki bazlı gıdaların antioksidan üretimi sağladığı ve bunun da strese ve yaşlanmaya karşı koruyucu etkisi olduğu söyleniyor.

■ Akıl sağlığı da önemli. Stres ve kaygının yemek seçimlerini etkilediğini, alkol tüketimini artırdığını ve uyku düzenini bozduğunu belirten uzmanlar, günde 15 dakikalık derin nefes egzersiziyle bile akıl sağlığının korunabileceğini söylüyor.

■ Uykuya dikkat! Günde 7 saatten az uyuyan kişilerde stres ve yüksek tansiyon riskinin artma eğilimi gösterdiği belirtiliyor.

■ Aşırı alkol tüketiminin kan şekerini yükseltip kilo alımına neden olduğuna dikkat çeken uzmanlar, bunun kalp rahatsızlıklarına da yol açabileceğini söylüyor.

■ Sigarayı bırakın! Sigara, ömrü ortalama 14.5 yıl kısaltır. Diğer nedenlerini yazmamıza gerek yok herhalde!

■ Uzmanlar güçlü ilişkiler oluşturmamız gerektiğini de tavsiye ediyorlar. Pozitif duygular sağlayan yakın ilişkilerin stresi azalttığı gibi mutluluk ve huzuru artırdığı söyleniyor.

Bu dokuz alışkanlık da çoğumuzun bildiği ama uygulamadığı alışkanlıklar öyle değil mi? Önemli olan uygulamak, ertelememek ve bir yerden başlamak.

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AVCI PİŞMAN MI?

Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ne kalamamasına sevinenler varsa, seneye bu turnuvaya katılmanın daha zor olacağını bilsinler.

Eskiden dört büyükler, Avrupa'da birbirlerini desteklerdi. Birbirlerine köstek oldukça geriye düştüler.

Başakşehir ve Beşiktaş'ın başındayken, "Önce lig şampiyonluğu" deyip, Avrupa maçlarına yedek ağırlıklı kadrolarla çıkan ve ülke puanın düşmesinde emeği olan Abdullah Avcı, şimdi pişman mı acaba?







Ülke puanı yüksek olsaydı Trabzonspor ön elemede oynamayacaktı!

Artık Avrupa kupalarında daha çok ön eleme oynayacağız. Lig planlaması ön elemelere göre yapılmalı ve lig erken başlamalı. Transferin bitiş tarihi de ağustosun ortasına çekilmeli!

Yabancı sınırı da artırılmalı. İlk 11'de en az beş yerli oyuncu oynama zorunluluğu getirilmeli. Ama TFF Başkanı'nda radikal kararlar alacak cesareti göremiyorum.

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ASTROLOJİYE İNANMALI MIYIZ?

Prof. Dr. Celal Şengör'ün, geçtiğimiz yıl katıldığı canlı bağlantıda astrolojiyle ilgili açıklaması sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Şengör o yayında, sunucunun "Hocam astrolojiye inanıyor musunuz?" sorusuna "Ne diyeyim bu soruna?

Böyle saçmalık mı olur?" karşılığını vermişti.







Ve devamında da şu açıklamayı yapmıştı:

"Astrologları okuyorsun diyor ki, şimdi Merkür geri hareketine başladı. Yahu bu Putelemayos astronomisidir, Kopernik'ten bile öncesidir.

Şimdi sen buna güveniyorsun, böyle bir zırvalık olur mu? Bir taş parçası uzayda dönüyor, diyorsun ki bu beni etkiliyor işimi etkiliyor. Buna inanmak için insanın deli olması lazım." Bence delilik değil, ruhsal bir ihtiyaç! Tarih boyunca astrologlar ilgi görmüştür. Krallar, devlet liderleri bile onlara danışmıştır.

Ama bu durum astrolojinin doğru olduğunu kanıtlamaz. Çünkü bilimsel bir karşılığı yok. Şimdi sosyal medyanın da etkisiyle astrologlar büyük paralar kazanıyorlar.

Şengör hocayla aynı fikirdeyim. Astroloji saçmalık!

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YOK ARTIK!

İstanbul'da yaşayan Serdar ve Serhat Asker isimli ikiz kardeşler YKS sınavından da aynı puanı aldı ve aynı üniversiteye yerleşti.

Asker kardeşler, "Üniversite sınavına beraber çalıştık, hep aynı soruları çözdük... Herkesin aklında tek soru vardı 'kim daha iyi yapacak?'.. Bir baktık ki netler aynı, puanlar aynı ve sıralama da aynı. Üniversite tercihi yaptık ve aynı üniversiteyi kazandık, aynı şehre gideceğiz, aynı bölümde okuyacağız ve aynı evde kalacağız" dediler.







Bu gidişle mezun olduktan sonra da aynı kurumda, aynı pozisyonda işe başlarlar.

Tamam, ikiz kardeşler ve beraber çalışmışlar vs. ama sınavda aynı neti yapmak, aynı puanı almak "Yok artık" dedirtecek bir durum.

Ne diyelim bu kardeşleri Allah ayırmasın.

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ORİJİNAL VE TEHLİKELİ!

Evli bir çift paylaştı bu fotoğrafı. Erkek, karısının saç telinden, kadın ise kocasının sakal telinden yüzük yaptırmış.

Bazıları bu paylaşım için "Yeni evli gelin terörü" dedi, enteresan espriler yapanlar oldu.







Bence orijinal, farklı olmuş. Çok abartılı bir örnek vermiş gibi olacağım ama eğer bu çift ileride birbirlerinden ölesiye nefret ederse, cinayet mahalline DNA örneği bırakmak için de kullanılabilir bu kıllar!

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Altyazı

"İnsanlar size kim olduklarını anlatırlar ama biz inanmayız. Çünkü biz onların, olmasını istediğimiz kişiler olmalarını isteriz." (Mad Man)



