İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu metrolara verdiği reklamda kendini 'süper kahraman' olarak gösterdi iyi mi?

İmamoğlu egosu yüksek bir başkan olarak biliniyordu ama bu kadarını kimse beklemiyordu doğrusu!

Büyük bölümü AK Parti döneminde yapılan metroları sanki kendi döneminde yapılmış gibi lanse eden İmamoğlu'nun PR ve reklamda üstüne yok!

Bu reklam sosyal medyada çok konuşulunca İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönem kendisini yine süper kahraman olarak çizdirdiği karikatür de tekrar gündem oldu. Belki de İmamoğlu'nda narsizim üst seviyelerde!

Belediye bütçesinden 849 milyon TL reklama ayıran İmamoğlu acaba bu reklama ne kadar para harcadı?

Hem sıfırdan yeni bir metro çalışması başlatma, hem metro yapımında dünya rekoru kırdığını ilan et hem de kendini süper kahraman olarak çizdirip bunu metroda yayınlat!

Yok böyle bir ego! Bu ego ile İmamoğlu reklama daha çok para harcar.

ABİDİN DİNO'DAN NE İSTEDİN?

Eski haber sunucusu Defne Samyeli, yıllara meydan okuyan fiziği, Cem Yılmaz ile olan ilişkisi ve güzel kızlarıyla verdiği pozlarla ara ara magazine konu oluyordu. Sonra oyunculuğa merak sarmıştı. Şimdi ise 'Abidin' şarkısıyla gündemde.







Samyeli daha önce de müziğe ilgi duymuş, projeleri olmuştu. Keşke müzik kariyeri yarım kalsaydı da 'Abidin' hiç gündemimizde olmasaydı!

Defne Hanım'ın çevresinde hiç gerçek dostum diyeceği biri yok galiba. Olsaydı "Saçmalama ne yapıyorsun sen? Bu klibi yayımlama" derdi!

Klipte elinizi çikolata kavanozuna daldırmak için gizli reklam anlaşması mı yaptınız yoksa?

Şarkıda "Na nana na naa... Na nana na naa... Abidin yapamadın resmini mutluluğun" derken ünlü ressam Abidin Dino'dan ne istediniz?

Bence bu şarkı Dino ve Nazım Hikmet'in hatırasına saygısızlık!

ALARMI KAPATMA!

ABD'deki Notre Dame Üniversitesi'nden araştırmacılar, sabahları uyanmak için üst üste alarm kuranların, ilk seferinde uyananlara kıyasla daha yüksek bir kalp atış hızına sahip olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu buldu.







Yani sürekli alarmı ertelemek sağlık sorunlarına yol açabilirmiş.

"Bir bu zevkimiz vardı onu da elimizden mi alacaksınız!" dediğinizi duyar gibiyim.

Evet, alarmı durdurup tekrar yatağa dönmek keyifli ama uyku uzmanı Dr. Neil Stanley bakın ne diyor:

"Vücudunuz bir alarmla uyandırılmaktan nefret eder çünkü bu, sizi korkutur, kalp atış hızınızı ve stres hormonlarınızı hızla yükseltir. Sabahları bunu vücudunuza tekrar tekrar yapmak biraz garip görünüyor..."

DÜNYA DÜZ DİYENİ YOLLAYIN!

NASA, 50 yıl aradan sonra Ay'a insanlı uçuşlar yapılacağını açıkladı.

Bu maksatla geliştirilen Orion kapsülü, deneme uçuşu için dün uzaya fırlatıldı.

Ancak test uçuşunda insan astronotlar bulunmasa da Snoopy ve Avrupa Uzay Ajansı'nı (ESA) temsilen Koyun Shaun oyuncakları Ay'a gönderildi.







NASA, Ay uçuşlarıyla yakaladığı şöhreti yeniden kazanmayı planlıyormuş.

Bir önerim olacak: Gelecekteki insanlı uçuşlardan birinde Dünya'nın düz olduğunu ve Ay'a hiç gidilmediğini iddia eden gruplardan birer temsilci seçilip Ay'a gönderilsin.

Dünya'nın yuvarlak olduğunu ve Ay'a daha önce gidildiğini kendi gözleriyle görsünler.

Böylece bu saçma iddialar bir daha hiç gündeme gelmesin!

BERBAT FİNALLER!

Ünlü Variety dergisi tüm zamanların en kötü finaline sahip dizileri seçmiş.

Örneğin Larry David'in efsanevi sitcom serisi Seinfeld'in finali sıkıcı bulunmuş. Birçok eleştirmen de aynı fikirde.

'Game of Thrones' dizisi her bölümdeki şaşırtıcı olaylarla izleyici kitlesini artırırken daha dördüncü sezondan itibaren acaba finali nasıl olacak dedirtmeye başlamıştı. Ama o beklenen muhteşem final gelmedi!







Lost da finaliyle hayal kırıklığı yaratmıştı. Bana sorarsanız en berbat finale sahip diziydi. Birçok insan ben bu diziyi neden izledim diye yakınmıştı!

Eleştirmenler 'Mad Men'in her karakterin kaderini mutlu sona bağlama çabasıyla zorlama bir finale sahip olduğunu söylüyorlar. Haklılar.

Emmy ödüllü 'The Sopranos' ise final bölümünde baş karakterin hikayesinin iyi bir şekilde bağlanamamasından dolayı eleştiri toplamıştı.

Peki, her bölümü zekice yazılmış, ters köşeye yatıran olaylar ve unutulmaz karakterlerle dolu birçok fenomen dizi neden final bölümlerinde sınıfta kalıyor?

Bence bunun en büyük nedeni iyi reyting getirdiği için dizilerin gereksiz yere uzatılması. Ve dizi uzadıkça izleyicinin efsane final beklentisinin artması.

Oysa diziler planlandığı sürede bitse finallerin beklentiyi karşılama oranı yükselir.

Buna en iyi örnek 'Breakin Bad' dizisi. İstense uzatılırdı ama tam da bitmesi gerektiği gibi beşinci sezonda bitti ve tüm zamanların en iyi dizileri arasına girdi.

Altyazı

"Senin azmini kırıp kanamanı izlerken, zevkten dört köşe olduklarında, mantıklı gelen tek his nefret oluyor. Ama ben nefretin insanı ne hale getirdiğini biliyorum. Nefret insanı paramparça eder. Olmadığı birisine dönüştürür. Hiçbir zaman dönüşmeyeceğine söz verdiği birisine." (Sons of Anarchy)