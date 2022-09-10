Muhalefetin etrafında toplandığı 'Altılı Masa'da kavgalar başladı! Son olarak gölge ortak HDP krizi 'Altılı Masa'yı sallıyor!

CHP vekili Gürsel Tekin'in, 2023 seçimlerinin kazanılması halinde HDP'ye bakanlık verebileceğini söylemesi CHP ve İyi Parti'yi karşı karşıya getirdi.

İyi Parti vekili Yavuz Ağıralioğlu, "Kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz?" dedi.

Daha sonra CHP'li vekil Barış Yarkadaş İYİ Partililerin HDP'den ihale aldığını iddia etti. İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz da Yarkadaş hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ve tüm bunlar olurken Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti. Akşener için kırmızı halı serildi, zabıta mangası selam durdu.

Muhalif yazar ve yorumcu İsmail Saymaz "... Bu pazar seçim olsa İstanbul ve Ankara'yı AK Parti, İzmir ve Adana'yı CHP kazanıyor. İstanbul ve Ankara'da Cumhur, Millet'i geçiyor. Türkiye tek yanlı sokak röportajlarından, halkın tepkisi muhaliflerin sosyal medya etkileşiminden ibaret değil" diye tweet paylaştı. Sonra sildi! Acaba Saymaz'a bu tweet'i kim sildirdi?







ADAY YIPRANIR MI?

Yazar ve yorumcu Fatih Altaylı adaylık için ismi geçen Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP kitlesinin bile sindiremediğini, seçimin kaybedilmesi durumunda CHP seçmeninin parti binasını yerle bir edeceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Şunu çok iyi bilsinler ki biz daha ölmedik. Onların da ne olduğunu gayet iyi biliyoruz" diye başlayan açıklamayla isim vermeden başta Fatih Altaylı olmak üzere adaylığını istemeyen gazetecilere ateş püskürdü.

Muhalif gazeteci Şirin Payzın ise canlı yayında "Vatandaş şunu bekliyor; arkadaş 6'lı masa mısın.. Bırak saçma toplantıları ve saçma konuşmaları sen bir şeyi somut koy, bana güven ver, sen bunları geldiğinde çözecek misin? Bunlara bakıyor" dedi.

Özetle 'Altılı Masa' cephesinde çarşı karıştı! Aslında masa daha ilk kurulduğunda bu kavgaların yaşanacağı belliydi. Hatta bugüne kadar iyi idare ettiler!

Birbirine taban tabana zıt siyasi fikirleri ve duruşları olan altı partinin sırf Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçtirmemek için bir araya gelmesi ve seçime 6-7 ay kalmışken hâlâ Cumhurbaşkanı adayı açıklamamaları gerçekten trajik!

Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağını düşündüğü iddia ediliyor! Gölge ortak HDP, Mansur Yavaş'ı istemiyor. DEVA ve Gelecek partilerinin masada özgül ağırlığı bile yok!

Aslında ABD ve AB'den onay almak için Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu birbiriyle yarışıyor! Ve "Yıpranmasın diye adayı açıklamıyoruz" diyorlar. Eğer altı ayda yıpranacaksa Türkiye'ye ne faydası olur o adayın?

Belki de asıl kavga aday açıklanınca yaşanacak! CHP tabanı açıklanan adaya kazan kaldırırsa, Muharrem İnce ve Ümit Özdağ'ın dış kulvardan atakları olabilir!

Muhalefete verdiği destekle tanınan Şahan Gökbakar'ın "Altılı yattı gibi... Masa değil ya... Ganyan ganyan" diye attığı tweet'in gerçekleşme ihtimali yükseldi gibi!

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KÖPEKLER İÇİN BİLE KUTUPLAŞTIK

Türkiye güzeli, ünlü şarkıcı Tuğba Altıntop, önceki gün arkadaşlarıyla İstanbul'un Şile ilçesine gitti. Ve burada başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Yüzünden ciddi şekilde yaralanan Altıntop, hastaneye kaldırıldı ve yüzüne dikiş atıldı.

Bu olaydan sonra sosyal medyada Altıntop'un sokak köpeklerinin toplatılmasına karşı olduğu, başıboş sokak köpeği tehlikesini reddettiğine dair paylaşımlar yapıldı.







"Sokak köpeklerine sahip çıkarsan olacağı buydu" diyenler oldu.

Hayvansever olmak başıboş köpek sorununu reddetmek anlamına gelmiyor. Hem hayvansever olup hem de bu sorunun çözülmesini isteyenler de var. Ama köpek sorununda bile kutuplaşmayı başardık. Her iki taraf da birbirini linç ediyor.

Altıntop'un bu konuda radikal paylaşımları olduğunu görmedim. Muhtemelen o da köpeklerin insanları parçalamasını istemez.

Aslında aklı başında kimse istemez!

Kedi ve köpekleri kısırlaştırmada çok geç kaldık. Sayıları kontrolden çıktı!

Öncelikle acil büyük çaplı kısırlaştırmaya ihtiyacımız var. Ve sonra da yeni barınaklara! Köpeklerin dar kafeslere tıkıldığı yerlere değil, modern barınaklara ihtiyacımız var.

Altıntop'a çok geçmiş olsun diyor ve acil şifalar diliyorum.

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MEŞALE YASAĞI KALKMALI

Paris Saint-Germain tribünlerinde yapılan meşale şov sosyal medyada çok konuşuldu.Yahu biz meşale şovunun kralını yapıyorduk ama abartınca, tribünlerde yangın çıkınca, rakip taraftarlara meşale atılınca ve maçlar durmaya başlayınca Türkiye Futbol Federasyonu yasak getirdi.







Birçok Avrupa ülkesinde UEFA'nın belirlediği düzeyde tribünlerde meşale şovuna izin veriliyor. Kombinelere ciddi paralar ödeyenler, sadece sahadaki futbol için mi stadyuma gidiyor sanıyorsunuz. Tribün şovuna, o muhteşem ambiyansı yaşamak için gidenler de var. Kulüpler ve taraftarlar isterse güvenli şekilde meşale şovu yapılabilir ama önce bu sorumluluğu alacak insanlar lazım. TFF artık meşale yasağını kaldırmalı.

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STEVE JOBS'IN KIZI HAKLI

iPhone 14 tanıtımından sonra sosyal medyada en çok RT yapılan paylaşım "iPhone 13'ü iPhone 14 ile değiştiriyorum" diye yazan ve ekose gömlek giyen bir adamın aynı ekose gömleklerden bir tane daha aldığı için sevindiğini gösteren bir caps'ti.

Bu caps'i değerli kılan ise onu paylaşan kişinin Apple'ın kurucusu Steve Jobs'ın 24 yaşındaki kızı Eve Jobs olmasıydı.







Zaten son yıllarda Jobs'tan sonra şirket, akıllı telefonlarda ilk modellerindeki gibi fark yaratacak büyük değişiklikler sunmadığı için eleştiriliyordu.

Eve, babasının izinden gidecek gibi gözükmüyor. Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekmeye çalışan tipik bir Z kuşağı üyesi gibi. Ancak eleştirisinde haklı. Bazı uzmanlar da, Eve gibi şirketin Jobs'ın mirasını tüketme noktasına geldiğini söylüyorlar.

Samsung'un iPhone 14'e gönderme yaptığı "Katlandığında bize haber verin" tweet'i ise Apple'ın henüz katlanabilir bir iPhone modelini piyasaya sürmediğine dikkat çekiyordu.

Aslında bu tweet bile artık akıllı telefon teknolojisinde markalar arası büyük fark yaratacak bir rekabetin olmadığını gösteriyor. En büyük rakibin bile telefonun katlanmasını değişim olarak sunuyorsa daha çok aynı modeller yeni diye piyasaya sürülür!