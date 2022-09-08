Yıl içinde yapılan büyük zamlarla haberlere konu olan İSPARK şimdi de park süresine bakılmaksızın müşterilerden 'etkinlik' adı altında tam gün ücreti talep etmesiyle tartışma konusu oldu.

İstanbul'da özellikle Beşiktaş, Şişli ve Kadıköy'deki İSPARK'a ait bazı otoparklarda maç ve konser gibi etkinliklerin olduğu günlerde sürücülerden ekstra ücret alındığı ortaya çıktı.







DHA'nın haberine göre; örneğin etkinlik alanı olan Küçükçiftlik Park'ın girişindeki İSPARK'ın tabelasında 1-2 saatlik park için 23 lira, 2-4 saatlik park için ise 30 lira yazıyor. Ancak konser veya maç için gelen sürücülerden 'etkinlik' başlığı adı altında tam gün ücreti olan 50 lira alınıyor.

DHA muhabiri, İSPARK yetkililerine 'etkinlik' tarifesinin nedenini sormuş ama bir yanıt alamamış.







2 SAATE TAM GÜN!

Ne yanıt verebilirler ki?

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'ne bağlı koskoca İSPARK bile tuttura bildiğine park ücreti alıyor.

Normalde 2 saati 23 lira olan park ücreti vatandaş maç ya da konser izlemeye geldi diye nasıl tam gün parası alınır? Belki ben maça gitmiyorum ama o bölgede acil bir işim var ve aracımı park etmem lazım!

Yine fark etmiyor tam gün parası ödüyorsunuz.

Belediyenin şirketi de fırsatçılık yapar mı yahu? Bu uygulamanın adı değnekçiliktir!

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'FONCU' RUŞEN DE SCHENGEN ALAMIYORSA…

'Foncu' gazeteci Ruşen Çakır, Schengen vizesi alırken sorun yaşadığını "Fransa üzerinden yaptığım başvuru elimde kaldı" ifadeleriyle duyurmuştu. Çakır açıklamasında eşinin ve çocuğunun da başvurularının geri çevrildiğini belirtmişti.

Sonra Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğu bu iddiayı şöyle yalanladı: "Sayın Ruşen Çakır'ın tarafımızca herhangi bir vize reddine maruz kalmadığını belirtiriz. Dilerse talebini iletebilir."

Birisi yalan söylüyor ama kim?







Son dönemde Schengen vizesi alamayan Türk vatandaşlarının sayısı hızla artıyor! Bazıları Türkiye'de artan göçmen sayısının Schengen vizesi alımlarını zorlaştırdığını iddia ediyor.

Ancak Türkiye'deki göçmen sayısına oranla vatandaşlık hakkı alanların sayısı düşük!

Genelde Schengen vize harç bedeli 80 Euro, başvuru merkezi ücreti ise 60 Euro.

Defalarca yazıldı, itiraz edildi ama Schengen'in ücreti sürekli artıyor.

Madem Schengen başvurusunu gerekçesiz reddediyorlar o zaman vatandaşlarımızın paraları geri iade edilmeli!

Birçok vatandaşın iş gezisi, okulu oluyor, tatil planlıyor ama vize alamıyor.

Avrupa Birliği fonlarıyla gazetecilik yapan Çakır bile Schengen vizesi alamıyorsa vay halimize!

Bu durum ciddi bir ranta dönüştü.

Devletimiz bu vize rezaletine 'dur' diyecek hamleler yapmalı.

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YARATICILIK BUDUR

Fransa Ligue 1'de Fenerbahçe'nin rakibi Rennes deplasmanda Troyes ile 1-1 berabere kaldı. Bu maçtan en çok keyif alanlar ise karşılaşmayı saha kenarında jakuziden izleyen iki taraftardı.

Bu şanslı taraftarların lüks manzarası canlı yayına da yansıdı.







Hem jakuzi firmasından reklam al, hem taraftarın ilgisini çek hem de haberlere konu ol. İşte buna pazarlama ve reklam başarısı denir.

Eskiden bizde de saha kenarına yeni model otomobil konur, kale arkasında dev terlik kostümü giyenler gösteri yapardı. Türkiye futbolla yatıp kalkıyor ama reklam verenler bu hazineyi yeterince kullanmıyorlar.

Fransa'daki jakuzi örneğinde olduğu gibi bizdeki stadyumlarda ve maç yayınlarında daha yaratıcı reklamlar yapılmalı.

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SİVRİSİNEKLER ŞİMDİ TEHLİKELİ!

Yunanistan'da Batı Nil Virüsü vaka sayısı 150'yi geçti. Genellikle sivrisineklerden bulaşan virüs nedeniyle ülkede 14 kişi hayatını kaybetti.

Yunanistan kapı komşumuz! Henüz aşısı ve test yöntemi olmayan Batı Nil Virüsü için önlemleri artırmalıyız.







Bu virüsü genelde 'Kuleks' türü sivrisinekler taşıyor. Bu sivrisinekler, göçmen kuşlar, uçak ve gemilerle rahatlıkla uzak mesafelere yolculuk edebiliyorlar.

Ve şu an göçmen kuşların göç aylarından olan eylüle girdik. Eylül ve ekim aylarında sivrisineklere karşı ilaçlı mücadele artırılmalı.

Bireysel olarak da bu dönemde evlerde sinek kovucular kullanılmalı. Sivrisinek olabileceği yerlerde uzun kollu giyinmeli.

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TEBRİKLER BREZİLYA

iPhone'ların şarj cihazı olmadan satılması baştan tepki çekmişti ama sonra herkes alıştı.

Firma bunu çevreyi korumak adına yaptığını açıklaması komediydi ve bunu da kimse sorgulamadı.

Elbette amaç şarjı ayrı satıp daha çok kâr elde etmekti.

Sonunda bu haksızlığa Brezilya 'dur' dedi.

Brezilya Adalet Bakanlığı, şarj cihazıyla birlikte gelmeyen iPhone modellerinin satışını askıya aldı.

Bakanlık şarj cihazı olmadan satmasının çevreyi koruduğuna dair hiçbir kanıt olmadığını, uygulamanın karbon emisyonlarını azaltma amacına sahip olmadığını açıkladı.

Üstelik bu karar tüm yeni modeller için de geçerli. Firmaya ayrıca eksik ürün sağladığı gerekçesiyle 2.5 milyon dolar para cezası kesildi.

İşte vatandaşın hakkını koruyan ülke! Teknoloji devlerinin bunun gibi birçok haksız uygulaması var. Pazarda büyük güç olmanın etkisini kullanıyorlar.

Umarım bu tarz bir karar Türkiye'de de alınır.

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Altyazı

"Fark ediyorsun ki, tüm hayatınız, sevginiz, nefretiniz, hatıralarınız, acılarınız... Hepsi aynı şeydi. Hepsi bir rüyaydı. Kilitli bir odada sakladığınız rüya. İnsan olduğuna dair bir rüya!" (True Detective)

