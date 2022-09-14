Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü bile İngiltere ekonomisine fayda sağlıyor! Turist sayısı ve Kraliyet Ailesi ile ilgili hediyelik satışlar hemen arttı.

Kraliçe tarafından kullanıldığı iddia edilen ilginç ürünler de internetten satışa çıktı.

Örneğin bir satıcı, Kraliçe'nin iki adet gerçek boyutlu balmumu heykelini tanesi 15 bin 900 dolara satışa çıkardı.

Kraliçe tarafından kullanıldığı iddia edilen bir çay poşeti ise eBay'de 12 bin dolara satışa çıkartıldı!

Çay poşetinin 1998'de Windsor Kalesi'nden kaçırıldığı iddia ediliyor. İlanda 'Bu, 1998'in sonlarında CNN'de görmüş olabileceğiniz çay poşeti. Tarihin bir parçasına sahip olun! Paha biçilemez!' yazıyor.







Tahta geçeli birkaç gün olmasına rağmen Kral III. Charles'ın da yeni hediyelik eşyaları piyasaya sürüldü.

Yeni kralın yüzünün yer aldığı kupa, bayrak, buzdolabı mıknatısı, anahtarlık ve tişört gibi ürünlerin internetten satışları başladı.

Kraliçenin hayata veda etmesi Antalya ve Isparta'daki çiçek üreticilerine bile yaradı.

Elizabeth'in yas ve cenaze programında kullanılmak üzere bu iki şehirden çiçek talebi yüzde 90 arttı. Cenaze için toplamda en az 1,5 milyon dalı bulacak karanfil sevkiyatı başladı. Türk firmalarındaki günlük çalışma saatleri 2'şer saat, işçi sayıları yüzde 50 artırıldı. Kesme çiçekçiler için 18 Eylül'e kadar mesai yapılacak.







Hâlâ İngiltere'de neden monarşi var diye hayret eden var mı?

Prens Harry ve ABD'li oyuncu Meghan Markle'ın düğünü bile tekstilden turizme birçok sektöre olumlu yansıdı. Birçok ülkede canlı yayınlanan düğünün İngiliz ekonomisine katkısı 1.4 milyar doları buldu.

İngiltere'de Kraliyet Ailesi, 'şirket' diye anılıyor! Monarşinin turizm ve diğer endüstrilere katkısı hesaplandığında; ortaya 44.5 milyar sterlin değerinde bir şirket çıkıyor!

Böyle monarşiye can kurban!

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YORGUN MERMİNİN CEZASI ARTIRILSIN

20 Ağustos'ta Kocaeli'nde traktörün üzerinde oturan 10 yaşındaki Musa İlter'in başına yorgun mermi isabet etmişti. Musa 24 gün süren hayat mücadelesini kaybetti. Küçük Musa'nın beyin ölümü gerçekleşti.

Yorgun mermiye kurban verdiğimiz bu kaçıncı evlat! Bence 'yorgun mermi' tanımında bile hata var! Kurşunun ateşlendikten sonra belli bir mesafeye ulaşıp, hızını kaybederek düşüşe geçtiği andaki durumuna yorgun mermi denir!







Oysa uzmanlar kurşunun, yorgun mermi anına geçtiği anda havada dönmeye başladığını ve bu sebeple birisine isabet ederse normal mermiden çok daha geniş çapta hatta öldürücü yaralar açabildiğini vurguluyor.

Türkiye'de ruhsatlı ve ruhsatsız yaklaşık 20 milyon silah olduğu tahmin ediliyor. Yaklaşık 4 bin insan her yıl silahlarla işlenen suçların mağduru oluyor.

Sadece düğünlerde, asker uğurlamalarında değil normal zamanlarda da magandalar canları sıkıldıkça havaya ateş ediyorlar!

Birisinin sırf keyfi için, rastgele havaya sıktığı kurşun yüzünden bir insan ölüyorsa bunun cezası ağır olmalı. Bu kaza değil, başkalarının hayatı hiçe sayılarak bencilce yapılmış bir cahillik.

Havaya ateş ederek ölüme neden olanların "olası kastla insan öldürme" suçundan 25 yıla kadar hapis cezası ile yargılanmaları gerekiyor.

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ŞAMPİYONLUK ADAYI

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Beşiktaş galibiyetinin ardından "Sezon başından beri Beşiktaş'tan daha iyi takımlarla da oynadık... Beşiktaş'ın ciddi pas organizasyonu yok. Direkt giden, kenara inip orta yapan bir takım" dedi.

Valerien Ismael'in yerinde olsam bu açıklamaya çok bozulurdum. Belözoğlu, net bir şekilde Beşiktaş'ın iyi yönetilmediğini ve takımının daha güçlü olduğunu söylüyor.







'Ciddi pas organizasyonu yok!' Bir teknik direktöre bundan daha kötü bir laf edilemezdi!

Bu açıklamada Emre'nin ne kadar yüksek egoya sahip olduğunu da görüyoruz. Ee başarılıysan kimse egonu sorun etmez.

Bence Başakşehir şampiyonluğun güçlü adaylarından biri.

Süper Lig'deki savunmaya dayalı, sert futbolun gerçekleri göz önüne alınarak bir takım kurulmuş ve iyi yönetiliyor!

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ABD UZAYLILARIN VARLIĞINA ALIŞTIRIYOR!

ABD 2017 yılında tarihinde medyanın ve kamuoyunun dikkatini çeken iki Tanımlanamayan Hava Olayı (UAP) videosu paylaşmıştı.

Daha sonra da yine bir başka ilginç UFO videosu ABD donanması tarafından yayınlanmıştı. Ve Pentagon videoların ABD donanması tarafından kaydedildiğini doğrulamıştı.

ABD Savunma Bakanlığı, UFO'ları veya UAP'ları araştırmak için yeni bir ofis kurma kararı da almıştı.

Daha sonra The Black Vault web sitesi, Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası kapsamında, ABD donanmasından daha fazla UAP veya UFO ile ilişkili videonun olup olmadığını talep etti. Ancak ABD donanması, "Videoların hassas bilgiler içerdiği için bütünüyle yayınlanmaktan muaf olduğu" gerekçesiyle talebi reddetti.







Kısacası ulusal güvenlik argümanının arkasına saklandılar!

2004 yılından beri karşılaşılan 144 olağandışı hava olayına yer verilen rapor var!

Geçtiğimiz mayıs ayında ABD Kongresi'nde UFO'larla ilgili açık oturum yapılmıştı. Madem bazı görüntüleri yayınladılar, devamı neden gelmiyor?

ABD yönetimi galiba insanları UFO gerçeğine yavaş yavaş alıştırmaya çalışıyor.

Daha önce de yazmıştım; evrende yaklaşık 100 milyar galaksi olduğu tahmin ediliyor. Her galakside ortalama 200 milyar yıldızın bulunduğu varsayılıyor.

Evrendeki yıldızların toplam sayısıyla ilgili 22 sıfırlı, 10 sekstilyon gibi kavranması zor büyük bir rakama ulaşıyorlar.

Dünyadaki kumsallarda ise 4 sekstilyondan az kum tanesi var. Yani sadece yıldızlar bile, dünyadaki toplam kum tanelerinden daha fazla!

Böylesine insan aklının almayacağı kadar büyük bir evrende hâlâ yalnız olduğumuzu mu düşünüyorsunuz?

Belki de dünya dışı varlıkların iletişim çabalarını gelişen teknolojiyle yeni yeni keşfediyoruz!

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Altyazı

"İki tür acı vardır; seni güçlendiren acı ve sana acı çektirmekten başka bir şeye yaramayan boş acı. Boş şeylere sabrım yoktur." (House of Cards)

